‘Samba culposo’: as reações das redes à estreia de Virginia na Sapucaí

A estreia de Virginia Fonseca como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio domina as redes sociais nesta quarta-feira (18/2). A apresentação na Marquês de Sapucaí rendeu memes, críticas duras ao samba da influenciadora, debates sobre representatividade no carnaval e também mensagens de apoio.

Entre os comentários mais compartilhados, a ironia ditou o tom. “Samba culposo: quando não há intenção de sambar”, publicou um internauta. “Alcione disse para o samba não morrer, mas hoje ele morreu”, disse outro comentário. “Na frente do coração da escola e mal se mexe, que vergonha”, observou um terceiro.

“Só desfilou, não sambou nada e a fantasia ainda desgrudando”, escreveu um perfil. “Parecia energia de final de festa, parecia que estava tocando MPB e não samba”, pontuou mais um.

Até a movimentação de Virgina foi criticada. “Fico imaginando o diretor de harmonia olhando e não achando a rainha na bateria”, disse um perfil. A expressão “entregou horrores” também passou a circular em publicações críticas, acompanhada de memes e vídeos curtos com trechos da apresentação.

A discussão nas redes ganhou força porque o desfile já havia sido marcado por reações divididas do público. Quando um integrante da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro) anunciou o nome da influenciadora na ficha técnica, parte das arquibancadas respondeu com vaias.

Durante o desfile, os problemas com a fantasia reforçaram o assunto online. O costeiro, com cerca de 12 quilos, causou dores e precisou ser retirado em alguns momentos. Já o tapa-sexo apresentou falhas na fixação e descolou parcialmente, obrigando a influenciadora a reduzir movimentos para evitar que a peça se soltasse completamente.

Nas redes, usuários comentaram os imprevistos. “Nem a fantasia ela conseguiu sustentar”, escreveu um perfil. “Parecia em agonia com o peso e o cansaço”, observou outro.

Apesar do volume de críticas, parte das redes saiu em defesa da estreia, destacando o esforço físico exigido pelo cargo e a pressão de estrear em um dos postos mais simbólicos do desfile. “Ela treinou o ano todo e estava com fantasia extremamente pesada”, justificou um perfil.

“Aguentou até o fim mesmo com dor, isso também é entrega”, disse outro. “Falta de respeito o que fizeram com ela, carnaval também exige empatia”, defendeu mais um.

Veja mais reações:

A Virgínia teve a oportunidade de calar a boca de todos e apenas confirmou o que todos sabem, não adianta ter dinheiro e fama e faltar samba no pé #Globeleza Grande Rio



pic.twitter.com/AyBVC3liC6 — r!ann (@Persa62760014) February 18, 2026

Hoje eu tô igual o samba da Virgínia. https://t.co/fhgYKfMybq — cα?σ??η? cσυ??η?σ ?????‍???? (@say_xis) February 18, 2026

Ai que vexame, o repórter da Globo pedindo para Virginia falar o samba enredo, e ela falando dela que iria ter entusiasmo quando entrasse no sambodromo!!!

Enquanto Sabrina Sato e Viviane mostrando que pelo menos leram sobre o samba enredo! — Cão_Sabio (@caosabio) February 18, 2026

se a alcione for ver, com a virginia aí o samba morreu https://t.co/CoA6XDzfMX — seixinhas #ForaNeto e #ForaInterSM (@seixaasz) February 18, 2026

Qual a novidade que a Virgínia iria passar vergonha no desfile?! pic.twitter.com/TmDcU4hKWf — suelyn (@suethestrange) February 18, 2026

não existe retrato social que represente mais o brasil atual do que termos a virgínia maior influenciadora da internet a frente da bateria de uma escola de samba cantando freire ensine um país analfabeto que não entendeu o manifesto da consciência social — Telecotidiano (@telecotidiano) February 18, 2026

agora um fato: a virginia ofuscou o desfile da grande rio pic.twitter.com/ek3D2XwK0i — nuno???? (@metmidnights) February 18, 2026

parem de comentar falando mal da virginia na grande rio, eu não consigo curtir todos #Globeleza pic.twitter.com/hFJtXfNExp — alice (@outkylies) February 18, 2026

Destaque digital

Mesmo com a repercussão negativa, levantamento da mLabs indica que a influenciadora segue como principal destaque digital entre rainhas de bateria. Segundo a análise, ela apresenta taxa de engajamento de 4,02%, mais do que o dobro da média das demais rainhas analisadas (1,53%), além de alto volume de curtidas e interações por publicação.

De acordo com o estudo, o desempenho é impulsionado por frequência de postagens, proximidade com seguidores e também pelo interesse gerado por debates e polêmicas envolvendo sua imagem pública — um fenômeno que reforça a força da presença digital mesmo diante de repercussões negativas.