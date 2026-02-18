Assine
SÓ DEU ELA

‘Samba culposo’: as reações das redes à estreia de Virginia na Sapucaí

Performance da influenciadora dividiu opiniões nas redes, com memes, críticas ao samba e discussões sobre pressão física e representatividade no posto

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
18/02/2026 10:41

Virginia Fonseca é um dos assuntos mais comentados nas redes nesta quarta-feira (18/2)
Virginia Fonseca é um dos assuntos mais comentados nas redes nesta quarta-feira (18/2) crédito: Redes sociais

A estreia de Virginia Fonseca como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio domina as redes sociais nesta quarta-feira (18/2). A apresentação na Marquês de Sapucaí rendeu memes, críticas duras ao samba da influenciadora, debates sobre representatividade no carnaval e também mensagens de apoio. 

Entre os comentários mais compartilhados, a ironia ditou o tom. “Samba culposo: quando não há intenção de sambar”, publicou um internauta. “Alcione disse para o samba não morrer, mas hoje ele morreu”, disse outro comentário.  “Na frente do coração da escola e mal se mexe, que vergonha”, observou um terceiro.

“Só desfilou, não sambou nada e a fantasia ainda desgrudando”, escreveu um perfil. “Parecia energia de final de festa, parecia que estava tocando MPB e não samba”, pontuou mais um.

Até a movimentação de Virgina foi criticada. “Fico imaginando o diretor de harmonia olhando e não achando a rainha na bateria”, disse um perfil.  A expressão “entregou horrores” também passou a circular em publicações críticas, acompanhada de memes e vídeos curtos com trechos da apresentação.

A discussão nas redes ganhou força porque o desfile já havia sido marcado por reações divididas do público. Quando um integrante da Liesa  (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro) anunciou o nome da influenciadora na ficha técnica, parte das arquibancadas respondeu com vaias.

Durante o desfile, os problemas com a fantasia reforçaram o assunto online. O costeiro, com cerca de 12 quilos, causou dores e precisou ser retirado em alguns momentos. Já o tapa-sexo apresentou falhas na fixação e descolou parcialmente, obrigando a influenciadora a reduzir movimentos para evitar que a peça se soltasse completamente.

Nas redes, usuários comentaram os imprevistos. “Nem a fantasia ela conseguiu sustentar”, escreveu um perfil. “Parecia em agonia com o peso e o cansaço”, observou outro.

Apesar do volume de críticas, parte das redes saiu em defesa da estreia, destacando o esforço físico exigido pelo cargo e a pressão de estrear em um dos postos mais simbólicos do desfile. “Ela treinou o ano todo e estava com fantasia extremamente pesada”, justificou um perfil.

“Aguentou até o fim mesmo com dor, isso também é entrega”, disse outro. “Falta de respeito o que fizeram com ela, carnaval também exige empatia”, defendeu mais um. 

Veja mais reações:

Destaque digital 

Mesmo com a repercussão negativa, levantamento da mLabs indica que a influenciadora segue como principal destaque digital entre rainhas de bateria. Segundo a análise, ela apresenta taxa de engajamento de 4,02%, mais do que o dobro da média das demais rainhas analisadas (1,53%), além de alto volume de curtidas e interações por publicação.

De acordo com o estudo, o desempenho é impulsionado por frequência de postagens, proximidade com seguidores e também pelo interesse gerado por debates e polêmicas envolvendo sua imagem pública — um fenômeno que reforça a força da presença digital mesmo diante de repercussões negativas.

