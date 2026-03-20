Chuck Norris era conservador e apoiador de Donald Trump

Apesar de ser mais conhecido por sua atuação em filmes de ação nos anos 1970 e 1980, Chuck Norris dedicou os últimos anos de sua vida a divulgar causas políticas conservadoras.

Em 1984, ele afirmou ser "um conservador, um balançador de bandeira, um grande fã de Ronald Reagan". O republicano Ronald Reagan foi o 40º presidente dos Estados Unidos, conhecido pelas reformas neoliberais e pela intensificação da guerra às drogas - política que, nas décadas seguintes, foi criticada por visar a população negra de forma desproporcional.

Nos anos 2000, conforme sua presença em Hollywood diminuiu, ele ficou mais ativo politicamente. De 2006 a 2025, ele escreveu uma coluna no blog de extrema direita "WorldNetDaily". Lá, opinava sobre a política dos Estados Unidos e dava depoimentos pessoais, como sobre a vez em que pulou de paraquedas com George W. Bush.

No blog, divulgou teorias da conspiração sobre a vacina contra a COVID-19. Na publicação feita em 2023, ele citou "novas pesquisas" que associavam a vacina a um suposto aumento na mortalidade da população, sem citar a instituição responsável pelas pesquisas ou os números que comprovassem que a mortalidade tivesse, de fato, aumentado: "Fui incentivado a divulgar essa pesquisa aos americanos e a todos os povos do mundo, que eu amo, para permitir que eles tomem suas próprias decisões".

Ele também fez diversas publicações apoiando o armamento da população. O ator participou de campanhas da NRA (Associação Nacional do Rifle) para incentivar que apoiadores do direito de portar armas votassem nas eleições – nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório.





O ator comparou a permissão do casamento entre pessoas do mesmo gênero à "anarquia". Em 2008, a Califórnia proibiu o casamento gay, e Chuck Norris apoiou a decisão: "A verdade é que a maioria dos apoiadores [da decisão] não são intolerantes ou cheios de ódio. Eles são cidadãos americanos que estão seguindo 5.000 anos de história humana e a crença da maioria dos povos e religiões: casamento é a união sagrada entre um homem e uma mulher".

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Em seu blog, Chuck Norris declarou apoio a Donald Trump nas campanhas de 2016, 2020 e 2024. Antes disso, disse que a eleição de Barack Obama levaria os Estados Unidos a "mil anos de escuridão", e ajudou a divulgar teorias da conspiração de que o primeiro presidente negro do país não teria nascido nos Estados Unidos.