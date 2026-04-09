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Pioneiro do hip hop, Afrika Bambaataa morre aos 68 anos

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Repórter
09/04/2026 21:29

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O DJ americano e pioneiro do hip hop Afrika Bambaataa, acusado nos últimos anos de agressões sexuais a menores, morreu aos 68 anos, anunciou nesta quinta-feira (9) seu histórico selo Tommy Boy Records no Instagram. 

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"Afrika Bambaataa [...] é amplamente considerado um pioneiro do hip hop e da música eletrônica. Diante do anúncio de seu falecimento, pensamos em suas contribuições ao gênero e à cultura em um sentido amplo, que perduram até hoje", diz a legenda sob uma imagem em preto e branco do artista. 

O site de notícias sobre celebridades TMZ, citando fontes anônimas, informa que Afrika Bambaataa (Lance Taylor, seu nome verdadeiro) morreu em decorrência de um câncer na noite de quarta para quinta-feira na Pensilvânia, nos Estados Unidos. 

Autor do sucesso de 1982 "Planet Rock", Bambaataa foi, ao lado de nomes como DJ Kool Herc e Grandmaster Flash, uma das figuras proeminentes entre os pais fundadores do hip hop, um movimento musical e cultural baseado em quatro pilares: o DJing, o rap, o grafite e o breakdance.

Sua música também ultrapassou fronteiras e teve grande influência no surgimento do funk carioca no Rio de Janeiro na década de 1980.

Nascido em um complexo residencial do Bronx em 17 de abril de 1957, cofundou, em 1973 (considerado o ano do nascimento do hip hop em Nova York), a Zulu Nation, uma organização que se posicionava contra a violência das gangues e utilizava o hip hop para transmitir valores pacíficos, particularmente através das "block parties" (festas de bairro) nesse distrito da megalópole americana.

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pel/cyb/mvl/cjc/rpr

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