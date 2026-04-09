Começa amanhã (10/4) venda para show da Xuxa, em novembro, na Arena MRV

Xuxa traz a Belo Horizonte "O último voo da nave". A turnê da eterna Rainha dos Baixinhos chega no dia 14 de novembro, na Arena MRV. Os ingressos para clientes Itaú começam a ser vendidos às 12h desta sexta (10/4) no Eventim. A venda geral será a partir das 14h de segunda (13/4).

“‘O último voo da nave’ é pra mim e pro meu público! Será um divisor de águas. Estou muito ansiosa pra que esse projeto saia do papel. Vai ser importante para mim como mulher, artista, profissional e também pra quem gosta de mim e me acompanha por gerações. Eu quero ver essas pessoas que cresceram comigo se soltarem em um momento mágico”, afirmou a apresentadora.

Com uma megaestrutura, o espetáculo vai contar com projeções, efeitos visuais, iluminação imersiva e a participação de personagens que marcaram época no universo da artista.

Mais do que revisitar lembranças, o show percorre diferentes momentos da carreira de Xuxa, desde o lendário “Xou da Xuxa”, passando por “Xuxa Park” e “Planeta Xuxa”, até os sucessos do cinema, como “Lua de cristal”, e a fase do “Xuxa só para baixinhos”, que conquistou uma nova geração de fãs.

Até o momento a turnê está confirmada para São Paulo (em 25/7, este com ingressos esgotados e 31/7); Curitiba (26/9); BH e Rio de Janeiro (20/12).

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Para o show de BH, os ingressos vão de R$ 97,50 (meia, cadeira superior) a R$ 1.495 (pacote VIP Super Fã, com direito a área próxima do palco e bar exclusivos).