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Ator que fez participação em 'Game of Thrones' morre por doença rara aos 35 anos

Michael Patrick tinha a doença do neurônio motor desde 2023. Morte foi confirmada pela esposa após internação recente

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08/04/2026 23:04

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Ator irlandês Michael Patrick
Ator irlandês Michael Patrick crédito: Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator irlandês Michael Patrick morreu aos 35 anos, nesta terça (7), após enfrentar a DNM (doença do neurônio motor), diagnosticada em 2023. A informação foi confirmada por sua esposa, Naomi Sheehan, que anunciou por meio das redes sociais.

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O ator participou da série "Game of Thrones", na sexta temporada, no episódio "The Broken Man". Na produção, atuou ao lado de Liam Cunningham, intérprete de Davos Seaworth. Ele também integrou o elenco de outras produções como "Blue Lights", "My Left Nut" e "This Town".

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A doença do neurônio motor afeta os nervos responsáveis por funções essenciais, como movimento, fala e respiração. Entre as enfermidades de mesmo grupo está a ELA (esclerose lateral amiotrófica), associada ao físico Stephen Hawking.

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De acordo com a família, o ator morreu de forma tranquila, cercado por pessoas próximas. Em publicações recentes nas redes sociais, ele havia compartilhado atualizações sobre seu estado de saúde e detalhado decisões relacionadas ao tratamento.

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