Cidade que foi cenário de ‘Game of Thrones’, Dubrovnik tenta conter turismo em massa
-
A prefeitura implementou medidas radicais como estabelecer um limite máximo de 11,2 mil pessoas dentro das muralhas da cidade.Foto: Julia Volk/Pexels
-
Conhecida por ter sido o principal cenário da série “Game of Thrones”, Dubrovnik chegou a ter 27 visitantes para cada morador, impactando drasticamente a qualidade de vida local.Foto: Jonathan Chng/Unsplash
-
Desde 2017, a prefeitura vem promovendo um amplo plano de gestão turística sustentável. Outra restrição imposta foi limitar o número de navios de cruzeiro a dois por dia — antes, o pico era de oito.Foto: Wikimedia Commons/Bernard Gagnon
-
Os navios também foram obrigados a atracar por no mínimo oito horas, incentivando os turistas a gastarem mais e explorarem a cidade com calma.Foto: Archana Reddy/Unsplash
-
-
Em outra ação, tomada a partir da pandemia de Covid-19, a cidade passou a utilizar câmeras de circuito fechado para gerenciar o fluxo de pessoas.Foto: Wikimedia Commons/Oktoober
-
A partir de 2026, a cidade croata passa a exigir que turistas reservem períodos para visitar as muralhas e museus por meio do “Passaporte Dubrovnik”.Foto: Pexels/Jose D´Alessandro
-
Outras medidas incluem restrições a malas com rodinhas — por conta do barulho nas ruas com paralelepípedos — e novos impostos sobre aluguéis de curto prazo.Foto: Kevin Charit/Unsplash
-
-
Recentemente, a prefeitura efetuou a compra de imóveis para alugá-los a famílias locais, incentivando o repovoamento da cidade antiga.Foto: Wikimedia Commons/Ponor
-
As ações dividiram opiniões. Alguns moradores e empresários acreditam que as mudanças prejudicam o setor de turismo e não resolvem os problemas estruturais.Foto: Jacek Abramowicz/Pixabay
-
Outros reconhecem melhorias no cotidiano e nos serviÃ§os. “Em comparaÃ§Ã£o com 2017 e 2018, como guias locais, achamos que melhorou”, opinou o proprietÃ¡rio da Dubrovnik Local Guides, Marko Milos.Foto: ZEBULON72/Pixabay
-
-
Apesar de ainda enfrentar superlotação, os resultados iniciais mostram redução do fluxo de turistas e aumento na qualidade das experiências.Foto: Salya T/Unsplash
-
A prefeitura defende que o futuro da cidade depende da qualidade, não da quantidade de visitantes. E divulgou comunicados enfatizando que o excesso de visitantes pode prejudicar a rotina dos moradores.Foto: Wikimedia Commons/Ivan.Petrovi?.Poljak.001
-
Com aproximadamente 42 mil habitantes, Dubrovnik é uma das cidades mais encantadoras da Croácia e um dos destinos turísticos mais famosos do Mediterrâneo.Foto: Ivan Ivankovic/Pixabay
-
-
A cidade foi fundada no século 7 e é cercada por muralhas medievais de quase 2 km de extensão, que são Patrimônio Mundial da UNESCO desde 1979.Foto: Daniel Ortmann - Wikimédia Commons
-
Entre os principais pontos turísticos estão a Stradun (rua principal), o Forte Lovrijenac, o Palácio do Reitor e a Catedral da Assunção da Virgem Maria.Foto: Flickr - Richard Mortel
-
A Catedral de Dubrovnik, dedicada à Assunção da Virgem Maria, é um templo barroco erguido no século 18 após um terremoto devastador. No interior, abriga um valioso tesouro com relíquias e obras de arte sacra que revelam a tradição religiosa da cidade.Foto: Saiko wikimedia commons
-
-
O Forte Lovrijenac é uma imponente fortaleza erguida sobre um penhasco a 37 metros acima do Mar Adriático, nos arredores das muralhas de Dubrovnik. Construído para proteger a cidade de invasões, tornou-se símbolo de resistência e também cenário de produções como Game of Thrones.Foto: Raki_Man wikimedia commons
-
A principal rua de Dubrovnik é a Stradun, também chamada de Placa, um elegante calçadão de pedra calcária que corta o centro histórico murado da cidade. Cercada por edifícios históricos, lojas e cafés, é o coração cultural e turístico do destino croata.Foto: dronepicr - wikimedia commons