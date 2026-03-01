Assine
Cidade que foi cenário de ‘Game of Thrones’, Dubrovnik tenta conter turismo em massa

Redação Flipar
    A prefeitura implementou medidas radicais como estabelecer um limite máximo de 11,2 mil pessoas dentro das muralhas da cidade.

     Foto: Julia Volk/Pexels
    Conhecida por ter sido o principal cenário da série “Game of Thrones”, Dubrovnik chegou a ter 27 visitantes para cada morador, impactando drasticamente a qualidade de vida local.

     Foto: Jonathan Chng/Unsplash
    Desde 2017, a prefeitura vem promovendo um amplo plano de gestão turística sustentável. Outra restrição imposta foi limitar o número de navios de cruzeiro a dois por dia — antes, o pico era de oito.

     Foto: Wikimedia Commons/Bernard Gagnon
    Os navios também foram obrigados a atracar por no mínimo oito horas, incentivando os turistas a gastarem mais e explorarem a cidade com calma.

     Foto: Archana Reddy/Unsplash
    Em outra ação, tomada a partir da pandemia de Covid-19, a cidade passou a utilizar câmeras de circuito fechado para gerenciar o fluxo de pessoas.

     Foto: Wikimedia Commons/Oktoober
    A partir de 2026, a cidade croata passa a exigir que turistas reservem períodos para visitar as muralhas e museus por meio do “Passaporte Dubrovnik”.

     Foto: Pexels/Jose D´Alessandro
    Outras medidas incluem restrições a malas com rodinhas — por conta do barulho nas ruas com paralelepípedos — e novos impostos sobre aluguéis de curto prazo.

     Foto: Kevin Charit/Unsplash
    Recentemente, a prefeitura efetuou a compra de imóveis para alugá-los a famílias locais, incentivando o repovoamento da cidade antiga.

     Foto: Wikimedia Commons/Ponor
    As ações dividiram opiniões. Alguns moradores e empresários acreditam que as mudanças prejudicam o setor de turismo e não resolvem os problemas estruturais.

     Foto: Jacek Abramowicz/Pixabay
    Outros reconhecem melhorias no cotidiano e nos serviÃ§os. “Em comparaÃ§Ã£o com 2017 e 2018, como guias locais, achamos que melhorou”, opinou o proprietÃ¡rio da Dubrovnik Local Guides, Marko Milos.

     Foto: ZEBULON72/Pixabay
    Apesar de ainda enfrentar superlotação, os resultados iniciais mostram redução do fluxo de turistas e aumento na qualidade das experiências.

     Foto: Salya T/Unsplash
    A prefeitura defende que o futuro da cidade depende da qualidade, não da quantidade de visitantes. E divulgou comunicados enfatizando que o excesso de visitantes pode prejudicar a rotina dos moradores.

    Foto: Wikimedia Commons/Ivan.Petrovi?.Poljak.001
    Com aproximadamente 42 mil habitantes, Dubrovnik é uma das cidades mais encantadoras da Croácia e um dos destinos turísticos mais famosos do Mediterrâneo.

     Foto: Ivan Ivankovic/Pixabay
    A cidade foi fundada no século 7 e é cercada por muralhas medievais de quase 2 km de extensão, que são Patrimônio Mundial da UNESCO desde 1979.

     Foto: Daniel Ortmann - Wikimédia Commons
    Entre os principais pontos turísticos estão a Stradun (rua principal), o Forte Lovrijenac, o Palácio do Reitor e a Catedral da Assunção da Virgem Maria.

     Foto: Flickr - Richard Mortel
    A Catedral de Dubrovnik, dedicada à Assunção da Virgem Maria, é um templo barroco erguido no século 18 após um terremoto devastador. No interior, abriga um valioso tesouro com relíquias e obras de arte sacra que revelam a tradição religiosa da cidade.

     Foto: Saiko wikimedia commons
    O Forte Lovrijenac é uma imponente fortaleza erguida sobre um penhasco a 37 metros acima do Mar Adriático, nos arredores das muralhas de Dubrovnik. Construído para proteger a cidade de invasões, tornou-se símbolo de resistência e também cenário de produções como Game of Thrones.

     Foto: Raki_Man wikimedia commons
    A principal rua de Dubrovnik é a Stradun, também chamada de Placa, um elegante calçadão de pedra calcária que corta o centro histórico murado da cidade. Cercada por edifícios históricos, lojas e cafés, é o coração cultural e turístico do destino croata.

     Foto: dronepicr - wikimedia commons
