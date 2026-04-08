Elder Costa e Bruna Moraes levam nova música mineira a BH em show gratuito
Celebrado por Milton Nascimento, violonista se une à cantora em apresentação gratuita que traduz a nova sonoridade e os afetos de Minas Gerais
O duo de MPB formado por Elder Costa e Bruna Moraes apresenta o show inédito “Entre o mar e o céu” em Belo Horizonte. A apresentação gratuita acontece nesta quinta-feira (9/4) , às 20h30, na Casa Outono, e costura afetos, montanhas e canções entre violão e voz.
Elder Costa é um violonista mineiro apontado por Milton Nascimento como um dos maiores compositores de sua geração. Ele se une à voz da cantora paulistana Bruna Moraes, reconhecida por Arnaldo Afonso, no Estadão, como uma das grandes vozes da música brasileira.
No palco, os artistas dão vida ao repertório do álbum homônimo lançado em 2024. O trabalho é fruto da parceria de Elder com o poeta e letrista Madhav Bechara e reúne 11 faixas autorais que mergulham nas paisagens sonoras de Minas.
O show contará com intérprete de Libras e é realizado por meio do Edital Circula Minas, do Fundo Estadual de Cultura, via Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, com gestão cultural da Labuta.
Sobre os artistas
Com mais de 40 anos de carreira, Elder Costa integrou a banda Toque de Midas nos anos 1990, indicada ao Prêmio Sharp ao lado de Titãs e Paralamas do Sucesso. Atuou como guitarrista na banda de Ana Carolina e teve sua canção ‘Outro lugar’ gravada por Milton Nascimento, além de integrar trilhas de novelas da TV Globo.
O instrumentista participou do projeto Novas Caras da Música Brasileira, com Ivan Lins e Zeca Baleiro, e percorreu vários países como violonista do Trio Mocotó. Com 11 álbuns lançados, dividiu o palco com nomes como Toninho Horta, Maria Bethânia e Maria Rita. Em 2025, foi reconhecido com o Prêmio Raízes de Minas.
Bruna Moraes cresceu ouvindo o pai, contrabaixista, e se apaixonou pela poesia de Carlos Drummond de Andrade e Vinicius de Moraes. Aos 14 anos, se apresentou no Memorial da América Latina com a Orquestra Jovem Tom Jobim. Lançou seu primeiro álbum, “Olho de dentro”, aos 18 anos.
A cantora também participou do “The voice Brasil” e do musical “Gonzaguinha – o eterno aprendiz”, lançou três discos solo, sendo o mais recente, com direção artística de Zeca Baleiro, e em 2023 gravou com João Bosco o single ‘Das dores de oratórios’.
Serviço
Show “Entre o mar e o céu”
Quando: nesta quinta-feira (9/4), às 20h30
Onde: Casa Outono (Rua Outono, 571 - Belo Horizonte)
Entrada gratuita: ingressos no Sympla
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.