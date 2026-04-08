Assine
overlay
Início Cultura
SHOW GRATUITO

Elder Costa e Bruna Moraes levam nova música mineira a BH em show gratuito

Celebrado por Milton Nascimento, violonista se une à cantora em apresentação gratuita que traduz a nova sonoridade e os afetos de Minas Gerais

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
08/04/2026 13:58 - atualizado em 08/04/2026 14:00

compartilhe

SIGA
×
O duo Elder Costa e Bruna Moraes apresenta o show 'Entre o mar e o céu', com canções inspiradas nas paisagens mineiras crédito: Divulgação

O duo de MPB formado por Elder Costa e Bruna Moraes apresenta o show inédito “Entre o mar e o céu” em Belo Horizonte. A apresentação gratuita acontece nesta quinta-feira (9/4) , às 20h30, na Casa Outono, e costura afetos, montanhas e canções entre violão e voz.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Elder Costa é um violonista mineiro apontado por Milton Nascimento como um dos maiores compositores de sua geração. Ele se une à voz da cantora paulistana Bruna Moraes, reconhecida por Arnaldo Afonso, no Estadão, como uma das grandes vozes da música brasileira.

No palco, os artistas dão vida ao repertório do álbum homônimo lançado em 2024. O trabalho é fruto da parceria de Elder com o poeta e letrista Madhav Bechara e reúne 11 faixas autorais que mergulham nas paisagens sonoras de Minas.

O show contará com intérprete de Libras e é realizado por meio do Edital Circula Minas, do Fundo Estadual de Cultura, via Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, com gestão cultural da Labuta.

Sobre os artistas

Com mais de 40 anos de carreira, Elder Costa integrou a banda Toque de Midas nos anos 1990, indicada ao Prêmio Sharp ao lado de Titãs e Paralamas do Sucesso. Atuou como guitarrista na banda de Ana Carolina e teve sua canção ‘Outro lugar’ gravada por Milton Nascimento, além de integrar trilhas de novelas da TV Globo.

O instrumentista participou do projeto Novas Caras da Música Brasileira, com Ivan Lins e Zeca Baleiro, e percorreu vários países como violonista do Trio Mocotó. Com 11 álbuns lançados, dividiu o palco com nomes como Toninho Horta, Maria Bethânia e Maria Rita. Em 2025, foi reconhecido com o Prêmio Raízes de Minas.

Bruna Moraes cresceu ouvindo o pai, contrabaixista, e se apaixonou pela poesia de Carlos Drummond de Andrade e Vinicius de Moraes. Aos 14 anos, se apresentou no Memorial da América Latina com a Orquestra Jovem Tom Jobim. Lançou seu primeiro álbum, “Olho de dentro”, aos 18 anos.

A cantora também participou do “The voice Brasil” e do musical “Gonzaguinha – o eterno aprendiz”, lançou três discos solo, sendo o mais recente, com direção artística de Zeca Baleiro, e em 2023 gravou com João Bosco o single ‘Das dores de oratórios’.

Serviço

Show “Entre o mar e o céu”

Quando: nesta quinta-feira (9/4), às 20h30

Onde: Casa Outono (Rua Outono, 571 - Belo Horizonte)

Entrada gratuita: ingressos no Sympla

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

bh milton-nascimento musica shows

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay