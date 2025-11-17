Entretenimento
Ator de “Game of Thrones” bate recorde mundial
O feito o tornou o único homem a ultrapassar a marca de 500 quilos em três ocasiões distintas. Antes dele, apenas o britânico Eddie Hall havia alcançado 500 quilos, em 2016. Björnsson já havia levantado 501 quilos em 2020 e 505 quilos em junho deste ano, na Alemanha. Foto: Reprodução/Instagram
O islandês retornou recentemente às competições de força após sete anos afastado e garantiu que ainda pretende ir além. Nas redes sociais, ironizou o novo recorde e afirmou que pode levantar “ainda mais peso” em breve. Foto: Reprodução/Instagram
Em 2023, no entanto, uma notícia ruim: Julius e sua esposa Kelsey Henson anunciaram que perderam seu bebê, Grace Morgan Hafthorsdottir. Foto: Reprodução Instagram @thorbjornsson
O neném nasceu com aproximadamente 21 semanas e meia de gestação, mas seu coração havia parado de bater. "As palavras não podem descrever nossa dor", escreveu o casal nas redes sociais. Foto: Hafþo?r Ju?li?us Bjo?rnsson
Ele pesava 205 kg no final de 2020 e passou a 155 kg. O atleta tinha uma motivação para tal: uma luta de boxe, amadora, com o britânico Eddie Hall, em destaque na imagem, que também é atleta de força. Foto: Reprodução Instagram @eddiehallwsm
Hafthor ganhou a luta. A vitória veio por decisão unânime dos juízes e o embate ficou conhecido como "a luta de boxe mais pesada da história". Na hora da luta, ele pesava ainda menos: 152 kg. Foto: Reprodução Instagram @thorbjornsson
"Minha dieta mudou muito desde meus dias de Homem mais Forte. Eu costumava comer muito bife de costela e muito arroz. As calorias que eu como em um dia são muito menores. Eu costumava comer 10 mil calorias por dia, agora não como nem perto disso", comentou ele em seu canal no Youtube. Foto: Reprodução Instagram @thorbjornsson
O café dele era bife de fraldinha, dois ovos, frutas e aveia. Depois, ele fazia um lanche na manhã com filé mignon, arroz e espinafre. Depois, o almoço costumava ter bacalhau com espinafre e batatas. Foto: Reprodução Instagram @thorbjornsson
O jantar era peixe, arroz e abobrinha. A ceia era composta por iogurte feito exclusivamente para ele, composto de mais proteína e menos açúcar que os comuns, 30 gramas de manteiga de amendoim ou amêndoa e frutas vermelhas. Foto: Reprodução Instagram @thorbjornsson
Obviamente, uma dieta dessas é rica em carboidrato e proteína, o que dá muita energia, mas também engorda caso a pessoa não faça exercício. O ator contou como se exercitava e que descobriu uma técnica que o ajudou a descobrir a dieta ideal para ele. Foto: Reprodução Instagram @thorbjornsson
"É muito importante fazer seu exame de sangue e ver qual é a melhor dieta para você. Poucas pessoas fazem isso, mas se você quer o máximo de sua dieta, tem que fazer isso", comentou Bjornsson. Foto: Reprodução Instagram @thorbjornsson
"Sou grande demais para correr. Meus joelhos não aguentam, é por isso que não corro", finalizou Hafthor. Foto: Reprodução Instagram @thorbjornsson
Além de ator e atleta de força, Hafthor foi jogador profissional de basquete e atuou na liga islandesa, que não é das mais fortes do mundo. No entanto, ele teve que se aposentar aos 20 anos por conta de uma lesão no joelho. Em 2018, ele fez uma ponta no filme "Operação Ragnarok". Foto: Reprodução Instagram @thorbjornsson
Ele participou várias vezes do torneio o "World's Strongest Man", sendo a primeira vez em 2011. Logo em seu ano de estreia, ficou em 6º lugar. Ele tem um título: em 2018. O torneio é considerado o principal do mundo em atletismo de força. Foto: Reprodução Instagram @thorbjornsson
Ainda neste torneio, ele foi terceiro lugar em 2012 e 2013. Em 2014, 2016 e 2017, foi vice-campeão. Nesta última, aliás, o título ficou com o já citado Eddie Hall. Foto: Reprodução Instagram @thorbjornsson
Também em 2018, outro feito importante: ele levantou 472 kg e bateu o recorde mundial de levantamento de peso morto. Ele também foi o que mais pontuou em todas as modalidades do torneio. Por isso, ele ganhou o Arnold Classic daquele ano, em Ohio, nos Estados Unidos. Foto: Reprodução Instagram @magnusvermag
Seus recordes pessoais impressionam: 380 kg no agachamento; 250 kg no supino; 450 kg no arremesso de pneu e 501 kg no levantamento de peso morto. E você? Motivado para fazer uma dieta agora? Foto: Reprodução Instagram @thorbjornsson