BBB 26 na reta final: especialista revela perfis que conquistam o Brasil
Análise mostra por que autenticidade e emoção definem o favorito do reality; entenda a fórmula do sucesso e o que o público busca em um campeão
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A reta final do BBB 26, com o prêmio de mais de 5 milhões em disputa, revela o perfil de participante que conquista o público brasileiro. O último ato está marcado para 21 de abril. E após a eliminação de Samira com 51,24% dos votos, o jogo segue com sete competidores: Ana Paula Renault, Gabriela, Juliano Floss, Leandro Boneco, Marciele, Milena e Jordana.
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Para Cristian Magalhães, especialista em comunicação intencional, os finalistas refletem o que a audiência busca em um reality. Segundo ele, a edição confirma a força de um arquétipo recorrente: o participante direto, emocional e com pouca tolerância a injustiças. Neste cenário, a jornalista Ana Paula Renault, veterana do BBB 16, se destaca como figura central ao adotar a narrativa de “ela contra todos”.
Magalhães, no entanto, aponta que a presença de um favorito dominante traz riscos. “Quando o jogo gira em torno de uma única figura, o público deixa de assistir para descobrir o que vai acontecer e passa a assistir apenas para confirmar aquilo que já imagina. Ser favorito cedo demais pode ser tanto um atalho para o prêmio quanto o início de uma queda”, afirma.
Autenticidade e emoção como trunfos
Samira e Gabriela também compõem o perfil predominante entre os finalistas. Antes da eliminação, Samira enfrentou diversos paredões difíceis e foi taxada de falsa. Para o especialista, isso mostra que o público perdoa erros quando percebe uma pessoa real, não uma personagem. “A imperfeição, quando autêntica, mantém o participante vivo na disputa”, analisa.
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Gabriela representa o perfil mais jovem e estratégico, que soube articular alianças sem se queimar completamente. Sua presença na final indica que o espectador já não condena o jogador calculista como antigamente, mostrando uma nova maturidade da audiência.
Outro grupo forte é o das jogadoras emocionais, representado por Marciele e Jordana. Ambas se destacam pela “comunicação visceral”, segundo Magalhães. “Elas não calculam o que vão dizer. Elas sentem e falam. E o público ama isso porque é raro na vida real”, explica. Jordana garantiu vaga no Top 8 ao vencer a Prova do Anjo.
Estratégia, resistência e o papel dos coadjuvantes
Juliano Floss é visto como o competidor resiliente. Embora não seja um protagonista, ele resiste e demonstra fome de vitória. “Em um jogo marcado por egos fortes, ele demonstra fome de vitória. Muitas vezes não ser odiado é o caminho mais curto para a final”, complementa o especialista.
Já Leandro Boneco é o clássico “figurante de luxo”, que chega longe por não se envolver em grandes embates, mas raramente é premiado por falta de uma identidade narrativa. Milena, por sua vez, é a “aliada combativa” de Ana Paula. Ela alimenta os conflitos que mantêm o jogo interessante, exercendo um papel fundamental para o drama do reality.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.