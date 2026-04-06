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Gerardo Renault, pai de Ana Paula do BBB, é internado em BH

Advogado de 96 anos foi para o hospital após um quadro de desidratação. Ele está bem e estável

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06/04/2026 13:05 - atualizado em 06/04/2026 13:42

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Geraldo xxx, pai de Ana Paula do BBB, foi vereador em Belo Horizonte no início da carreira política
Gerardo Henrique Machado Renault, pai de Ana Paula do BBB, foi vereador de Belo Horizonte no início da carreira política crédito: Instagram/ Reprodução

Pai de Ana Paula Renault, do BBB 26, o advogado Gerardo Henrique Machado Renault, 96, precisou ser internado após apresentar desidratação. A informação foi confirmada pela assessoria da jornalista. 

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Segundo nota, esse quadro acaba sendo normal devido à idade, e após ser medicado, ele está bem e estável.

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A própria Ana Paula já havia manifestado sua preocupação dentro do reality com Geraldo. Após Alberto Cowboy falar dele numa discussão, a jornalista partiu para cima do colega de confinamento e pediu para que não citasse sua família no jogo.

"Não fala do meu pai. Você não sabe o que eu estou passando, eu quase não entrei aqui", bradou.

Ana revelou para aliados naquela ocasião que quase desistiu de participar do programa por conta da saúde dele. "Meu pai estava praticamente morto. Eu virei para minha madrasta e falei: 'eu não vou mais'. E eu não tinha como entrar aqui", contou.

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Em fevereiro, o perfil de Ana Paula nas redes sociais publicou um vídeo de Gerardo com um recado à filha. "Oi, filhinha, tudo bem? Saudades que são muitas. Estou torcendo por você. Um beijo carinhoso do seu pai que te ama muito", falou Gerardo.

Nascido em 1929, o advogado iniciou a carreira política em 1951, como vereador de Belo Horizonte pela União Democrática Nacional (UDN). Foi reeleito pelos quatro mandatos seguintes.

Foi deputado estadual pela Arena entre 1967 e 1978 e deputado federal de 1978 a 1987. Desde 1991, é presidente do Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais.

Geraldo foi casado três vezes e teve cinco filhos. Em 1998, sua então esposa, Maria da Conceição Machado Renault, mãe de Ana Paula, morreu em um acidente de carro.

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Anos depois, o advogado se casou pela terceira vez. Atualmente, vive com a esposa, Ana, na capital mineira.

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