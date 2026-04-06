Morre, aos 67, Alvin L, autor de canções de Marina Lima e Capital Inicial

Morreu neste domingo (5/4), aos 67 anos, o compositor Alvin L, após sofrer uma parada cardíaca. Ele ficou conhecido por fazer canções para artistas como Marina Lima, entre elas, "Eu não sei dançar", um dos grandes sucessos da cantora.

A morte foi confirmada pela própria cantora nas redes sociais. "Único. Era um dos nossos. Daqueles que não existem mais", escreveu Lima no X. Para ela, Alvin L escreveu também "Stromboli" e "Deve ser assim"

Também se tornou parceiro de Dinho Ouro Preto, contribuindo com sucessos do Capital Inicial como “Natasha” e “Eu vou estar”.

Alvin L foi um dos mais importantes compositores dos anos 1980 e 1990. Transitou entre a MPB, o pop e o rock com canções gravadas por outros grandes artistas.

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Lançou um único álbum solo, "Alvin" (1997), produzido por Liminha.