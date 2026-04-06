Fred Izak e George Israel se apresentam sexta-feira (10/4), na Casa Palma

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

O mineiro Fred Izak se apresentará na Casa Palma, ao lado do compositor e saxofonista George Israel, da banda Kid Abelha, na próxima sexta-feira (10/4), às 20h. O show “Lírico” recebeu o nome do último álbum de Izak, lançado em 2024.

A amizade da dupla é antiga. “Conheci o George em um quiosque de Ipanema. Estávamos conversando e ele tocando, até que me chamou para cantar uma música com ele. Foi assim que surgiu essa parceria”, diz Izak.

“Vamos dizer nossa amizade deu 'match'. De lá para cá, eu trouxe o George a BH, fizemos um show que deu supercerto. Ele dá uma complementada no meu trabalho não só com o sax, mas como pessoa e cantando”, afirma.

O repertório terá “Antítese”, “Vaidoso” e “Avareza”, canções autorais de Fred Izak, além de músicas de Cazuza, Raul Seixas, Caetano Veloso, Adriana Calcanhotto e da banda Kid Abelha.

“Meu trabalho atual remete muito às pessoas que sempre admirei, à música dos anos 80 no geral. De certa forma, todos aqueles ídolos estão presentes na minha forma de compor. Li todos os livros que eles liam, bebi na fonte do Gilberto Gil, do Caetano”, afirma Izak. “Meu trabalho é pop rock, que era muito forte nos anos 80.”

Além de cantar, ele apresenta performances. “São interpretações minhas. Tem um momento em que fazemos praticamente encenação de teatro, com duas ou três canções. Em 'Vaidoso' e 'Avareza', entra um ator em cena e faz todo o trabalho teatral comigo”, adianta.

O convidado George Israel é importante na apresentação do mineiro, mas não estará em cena o tempo todo.

“Ele entra quando estou cantando ‘Never tear us apart’, do INXS, que tem um solo de sax muito bonito. Chega mais ou menos na metade do show e fica até o final. A parte do repertório do George é ‘Fixação’, ‘Na rua, na chuva, na fazenda’, ‘Lágrimas e chuva’ e ‘Masculino e feminino’”, informa Izak.

O publicitário mineiro iniciou sua trajetória no teatro, na década de 1990. Tempos depois, entrou para a faculdade de publicidade. Sempre compôs, mas só vem divulgando suas canções de 15 anos para cá. O primeiro álbum de Fred Izak é “Majestade” (2016), seguido por “Eu” (2021) e “Lírico” (2024).

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“LÍRICO”

Fred Izak convida George Israel. Na próxima sexta-feira (10/4), às 20h, na Casa Palma (Rua Monte Alegre, 225, Serra). Ingressos: R$ 190, à venda no local e na plataforma Sympla. Informações: (31) 99165-8310. O valor inclui degustação de vinhos e tábua de frios.



* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria



