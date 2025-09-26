Fred Izak comanda a Festa da Insanidade em BH

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

A tradicional Festa da Insanidade, criada em Tiradentes há mais de 20 anos, ganha mais uma edição nesta sexta-feira (26/9), às 20h, no Mercado Distrital do Cruzeiro.

Quem comanda a noite é o cantor e compositor Fred Izak, com o show que promove seu mais recente álbum, “Lírico”, lançado no ano passado. Ele vai contar com as participações especiais do saxofonista George Israel, da banda Kid Abelha; e de Arnaldo Brandão, fundador, nos anos 1980, das bandas Brylho e Hanói-Hanói.



O show conta também com o Circo da Meia-noite, que vai fazer intervenções cênicas em algumas músicas. Além de músicas de “Lírico”, o repertório inclui canções do álbum anterior de Izak, “(EU)”, de 2021, e releituras de canções como “Pro dia nascer feliz” e “Exagerado” (Cazuza), “Metamorfose ambulante” (Raul Seixas), “Vaca profana” (Caetano Veloso), “Maresia” (Adriana Calcanhotto) e “Masculino e feminino” (Pepeu Gomes), entre outras.



O cantor destaca que o fio condutor da apresentação é o amor expresso em suas mais diversas formas e manifestações. “O 'Lírico' tem essa pegada, de falar não só do amor por alguém, mas por coisas e por si mesmo. É um trabalho focado nisso. Trouxe o George Israel porque o saxofone embala muito bem as músicas desse disco”, diz. Ele apresentou esse show, com o nome “Fred Izak convida George Israel”, na etapa semifinal do Festival Nacional da Canção, em Boa Esperança, no início deste mês.



O saxofonista participa de seis músicas, segundo Izak, e retorna ao final, para o bis. “Sempre esbarrei com ele em outras situações. Chegamos a apresentar uma música juntos em um show no Rio de Janeiro; foi a semente para este convite que fiz agora, porque casou muito bem. No show com que eu estava circulando no ano passado tinha um saxofonista na banda, e pensei em chamar George Israel agora, porque é um músico experiente, conhecido, cujo trabalho tem a ver com minhas referências”, diz.



Exemplo de artista

Ele cita Cazuza como exemplo de artista pelo qual compartilham admiração, pontuando que Israel foi amigo próximo e parceiro em várias músicas. Izak destaca que, na Festa da Insanidade, Arnaldo Brandão soma forças – cantando duas músicas de sua lavra, “Totalmente demais” e “Rádio blá” – por ter um trabalho em sintonia com a proposta do show. “Existe uma afinidade e uma proximidade no que diz respeito às temáticas e motivações das nossas músicas”, comenta.



O músico chama a atenção para o fato de que, apesar de a tônica ser o amor, o show não é propriamente romântico. Ele diz que “(EU)” foi um trabalho “totalmente existencial”, que propunha uma viagem para dentro, ao passo que “Lírico” é uma viagem para fora, na medida em que fala mais do outro. Do álbum anterior, Izak traz para o repertório a faixa “Vaidoso”, e do novo, “Avareza”. Ele explica que estão em sequência no roteiro e contam com intervenções do Circo da Meia-noite.



“Uma fala sobre o amor-próprio exacerbado e a outra do amor doentio pelas coisas, isso de possuir, de ter cada vez mais. Outra música de '(EU)', chamada 'Likes', também se relaciona com 'Vaidoso', porque fala de quem busca aprovação o tempo todo. Tento cumprir três objetivos com esse show: conseguir que as pessoas se divirtam, promover reflexão e fazer com que cada um na plateia se sinta amado e acolhido”, diz.



Fred Izak destaca que a participação do Circo da Meia-noite, criado no final dos anos 1990 por Tonho Ladeira Kuringa, serve para conferir ao show um ar teatral. “Eles fazem a abertura e intervenções pontuais em algumas músicas. Temos tido uma ótima interação no palco. Eles também estiveram comigo no show de Boa Esperança”, conta.



Após o show, a música ao vivo continua com uma espécie de jam session, com todo mundo reunido, incluindo outros convidados, como Maurinho Berrodagua (ex-Tianastácia), se revezando na execução de temas de seus próprios repertórios.



FESTA DA INSANIDADE

Com o show “Fred Izak convida George Israel”, nesta sexta-feira (26/9), às 20h, no Mercado Distrital do Cruzeiro (Rua Ouro Fino, 452, Cruzeiro). Ingressos a R$ 60, à venda no Sympla.



Outros eventos no fim de semana

>>> BRINDE AO MALTE

O Bar da Orla (Av. Otacílio Negrão de Lima, 2.640, Pampulha) recebe neste domingo (28/9), a partir das 10h, o Festival Brinde ao Malte – uma celebração da cerveja e do rock. O paulista DZ6, que integrou o Charlie Bronw Jr., canta sucessos da banda.

A banda mineira Cash também se apresenta. Haverá opções gastronômicas, rótulos especiais de cerveja e chope artesanal, estrutura para famílias e grupos, e espaço kids. Ingresso gratuito até as 12h, em número limitado. A partir das 12h, o preço varia de R$ 20 a R$ 80, no Sympla.



>>> FESTIVAL QUATRO ESTAÇÕES

O bairro Vale do Sol, em Nova Lima, recebe a 3ª edição do Festival Quatro Estações – Primavera 2025. Locais como o C.A.S.A. – Centro de Arte Suspensa Armatrux (Rua Himalaia, 69) e a Associação de Proprietários e Moradores do Vale do Sol (Rua Terra, 178), além praças, bares e restaurantes da região, vão abrigar oficinas, nesta sexta-feira (26/9); e no sábado, roda de choro e shows, como o de Sérgio Pererê, às 16h. Toda a programação é gratuita e se estende até 5/10. Atrações, horários e locais estão do Instagram do Vale do Sol Festival.



>>> FESTIVAL DE CERVEJAS

O 21º Festival de Cervejas Artesanais Jungle Bier – Harmonizações de Primavera será realizado neste sábado (27/9), a partir das 13h, no Parque das Mangabeiras (Av. José do Patrocínio Pontes, 580, Mangabeiras). Haverá dois palcos, nos quais vão se revezar 14 BIS, Velotrol, Cash, No Extress e Harley Queen, No Stress, Sávio Galagari, Solavanco, Original Torque e House Band.

Restaurantes como Maria das Tranças, Bistrô Omilia, Buteco Fiado, Original Pub, Pizza Sur e Bolão terão estandes. Ingressos variando de R$ 40 a R$ 250, à venda na plataforma GoFree.



>>> MÚSICA NA ÁRVORE

O Parque das Mangabeiras também recebe, neste sábado (27/9), edição especial do projeto Música na Árvore Solar Instrumental. A programação começa às 13h, com show da Charanga Pop. Às 16h, o grupo instrumental No Stress, do trompetista João Vianna, se apresenta, tendo como convidado o saxofonista Chico Amaral. Ingressos gratuitos no GoFree.