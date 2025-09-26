Palco Aberto de Dança promove disputa entre dançarinos de estilos diversos

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

Destacar a presença de diferentes corpos, estilos e vozes na dança é o objetivo da 4ª Mostra CRDançaBH, em cartaz na capital mineira até a próxima terça-feira (30/9). A programação reúne espetáculos, residências, debates e o aguardado Palco Aberto de Dança, que leva ao Teatro Marília dançarinos de diferentes estilos em uma celebração de caráter competitivo, neste domingo (28/9), às 16h.



A mostra é uma iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte e do Circuito Municipal de Cultura, por meio do Centro de Referência da Dança de Belo Horizonte. Segundo Bárbara Bof, presidente da Fundação Municipal de Cultura, o comitê atua de forma integrada ao poder público, com a intenção de ampliar os conceitos e a atuação do poder público na esfera da dança, incentivando “olhares diversos e amplos”.



Ela comenta que a atual edição, “para além dos espetáculos, foi pensada para trazer olhares múltiplos, diversos – uma celebração de corpos diversos, mas também desse pensar, viver a dançar sob diferentes pontos de vista e experiências”.



Para participar do Palco Aberto de Dança, maiores de 18 anos puderam se inscrever até o dia 18 passado, tanto por meio de coletivos quanto dançarinos solo. As cinco melhores apresentações receberão prêmio em dinheiro.



Integram o júri que definirá os vencedores Rudá Gonçalves, referência na cena do Breaking brasileiro; Ítalo Augusto, artista da dança e improvisador; e Paixão Sessémeandê, especialista em dança, arte e educação.



“O Palco Aberto de Dança também é fruto de uma demanda das escolas de dança da cidade, de artistas e coletivos que têm o desejo dessa experiência de estar no palco. Então é muito importante iluminar os princípios da participação social. Estamos muito animados com esse momento”, diz Bárbara Bof.



Para a presidente da FMC, o evento reforça o papel da cidade como referência em articulação da cena artística. “Cabe destacar a qualidade da organização dos artistas da área da dança. É muito simbólico pensar a forma como esses coletivos e dançarinos conseguiram construir uma rede potente de diálogo para a discussão continuada da área da dança. Essa presença permanente é uma grande referência para outras linguagens e para outras áreas da sociedade na perspectiva da construção conjunta com o poder público.”



Nesta edição, a programação também se expande para espaços como o Teatro Raul Belém Machado e o Núcleo de Formação Artística e Cultural. “O direito à cultura é uma coisa que a gente ainda não tem de uma forma orgânica para toda a população, não só da nossa cidade, mas de forma geral no país. E trata-se de um direito à cultura que é uma cultura viva, presente”, afirma a gestora.



PALCO ABERTO DE DANÇA

Neste domingo (28/9), às 16h, no Teatro Marília (Avenida Prof. Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia). O evento conta com acessibilidade em libras. Entrada franca.



Outros eventos no fim de semana

>>> FEIRA EM SANTA TEREZA

A Feira Gastronômica e de Artesanato do Mercado de Santa Tereza (Rua São Gotardo, 273) transforma o tradicional bairro belo-horizontino em um pedacinho do Nordeste, neste sábado (27/9) e domingo, das 10h às 18h.

Na feira, pratos típicos como acarajé, carne de sol e coxinha de carne de sol marcam presença, assim como o trabalho de artesãos locais, com acessórios de moda e decoração. O evento também conta com apresentações musicais de forró e carimbó e tem entrada franca.



>>> “CONFRARIA COMEDY”

O espetáculo “Confraria Comedy" tem sessão neste domingo (28/9), no Teatro Nossa Senhora das Dores (Av. Francisco Sales, 77, Floresta), às 20h. A montagem mistura música, humor e imitações, em um formato batizado de “musicomédia".

Estrelado por Tuca Graça, André Pateta e Rick Minervino, a peça conta com improviso e interações com a plateia, reunindo esquetes, personagens caricatos e interpretação de canções conhecidas. Ingressos a R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia) e R$ 40 (solidário), à venda no Sympla.



*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes