Palhaços invadem ruas de Mariana neste fim de semana com atrações gratuitas

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

O “Maracanã dos palhaços”. É assim que o Circovolante – Encontro Internacional de Palhaços de Mariana é conhecido entre os artistas que participam do evento na cidade histórica de Minas, a 115 km de Belo Horizonte. O apelido vem da intensa movimentação durante os três dias de apresentações. Após dois anos de pausa, o encontro retorna ao calendário com sua 13ª edição. Idealizado por Xisto Siman e João Pinheiro, o festival se consolidou como um dos mais importantes do gênero no Brasil.

Embora existam festivais semelhantes em várias partes do mundo, em cidades como Bogotá, Londres e Lisboa, o diferencial do encontro de Mariana, segundo Xisto, é a integração entre os artistas e a comunidade local. “A gente não só reúne palhaços de várias nacionalidades, como também integra esses palhaços à comunidade e aos turistas que vêm até aqui”, afirma.



Paralisado por falta de patrocínio, o festival volta em 2025 atendendo a um pedido coletivo. “Mariana cobrou muito o nosso retorno. E, claro, a gente também queria voltar. É um evento muito importante para divulgar a arte da palhaçaria, a arte circense e também a própria cidade para o Brasil e para o mundo”, reforça Xisto.

A partir desta sexta-feira (26/9), mais de 100 atrações vão ocupar ruas e praças da cidade histórica. Os moradores da região marcam presença em peso, mas a expectativa é também atrair visitantes de fora. Segundo a organização, cerca de 80% das vagas em hotéis já estão preenchidas. “A população inteira vira palhaço. É uma grande festa de alegria”, aponta o idealizador.



Destaques

O momento mais aguardado é o cortejo, que acontece no sábado (27/9) e desce da parte alta de Mariana até a Praça Minas Gerais, no Centro da cidade. “É um dos instantes mais mágicos do encontro”, diz Xisto. Serão distribuídas 500 senhas para que os espectadores sejam maquiados pela equipe do evento – além disso, grande parte dos moradores preparam seus próprios figurinos para participar do momento.



A programação do encontro deste ano reúne seis atrações internacionais, artistas de todo o Brasil, além de talentos locais. A curadoria é contínua, Xisto e João viajam pelo país participando de festivais e selecionando números que encontram pelo caminho ou que chegam por meio de contatos.

O festival abre oficialmente nesta sexta, às 19h30, no Cineteatro Mariana, com espetáculo dos Irmãos Figura. Entre os destaques estão o palhaço Biribinha, um dos mais tradicionais do Brasil; o peruano Tomás Carreño, referência em palhaçaria mímica; o argentino Sebastián, que se apresenta pela primeira vez em Mariana; e o grupo carioca Teatro de Anônimo. Já a brasiliense Ana Luiza Bellacosta leva a discussão da negritude para o humor.



O colombiano Daniel Satin se apresenta no sábado e no domingo. Há quase 18 anos no universo da palhaçaria, Satin é formado em design gráfico, mas começou a se sentir insatisfeito com a profissão e acabou encontrando seu caminho por influência do irmão, Julian, também artista de circo. Antes dos primeiros contatos com os malabares, ele já trabalhava nos finais de semana como animador de festas infantis para pagar as contas e a faculdade.



Caminho do riso

Radicado no Brasil desde 2016, esta será a quarta vez que Satin participa do evento. “Escolhi o caminho do riso. Faço várias outras técnicas de circo, mas preferi dar prioridade ao riso e ao efeito que ele provoca em mim e no público”, diz. “Nos palhaços, eternizamos os momentos na memória do público e também da nossa. Para mim, é como um abraço. O evento é de magnitude incrível, não só traz uma experiência artística, mas também deixa marcas profundas em nossos corações”, completa.

Além das apresentações no Centro Histórico de Mariana, o encontro promove ações de descentralização, com espetáculos em escolas públicas, bairros periféricos e distritos de Mariana. “É uma grande celebração da arte do circo, principalmente da palhaçaria. Aqui a gente reúne diversas escolas e linguagens que, juntas, representam a riqueza e a diversidade do humor”, reforça Xisto.

Espaço de criação

Parceiros de longa data, Xisto Siman e João Pinheiro, idealizadores do Circovolante – Encontro Internacional de Palhaços de Mariana, somam 34 anos de trajetória conjunta. Palhaços, malabaristas e equilibristas, a dupla domina diversas linguagens do circo. São também cantores e compositores e, em 2022, chegaram a lançar o disco “O circo de cada um”, dedicado à música circense.

Este ano, o Circovolante, companhia dos artistas, completa 25 anos. Sediada no distrito de Passagem de Mariana, a trupe mantém a Casa do Palhaço, espaço de criação, ensaios e projetos que circulam pelo Brasil. Em 2023, lançaram a minissérie “Sou palhaço”, disponível no Globoplay.

CIRCOVOLANTE – ENCONTRO INTERNACIONAL DE PALHAÇOS

Desta sexta-feira (26/9) a domingo (28/9), no Centro Histórico de Mariana. Entrada gratuita em todos os eventos, sem necessidade de retirada de ingressos. Programação completa em instagram.com/circovolante.