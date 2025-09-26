Assine
Candidatos à estatueta

Mineiros estão entre os semifinalistas da 67ª edição do Prêmio Jabuti

A Câmara Brasileira do Livro divulga a lista dos selecionados na 67ª edição da premiação literária que traz diversos nomes de peso do estado

Daniel Barbosa
26/09/2025 04:00

escritora Daniela Arbex, de Juiz de Fora
Daniela Arbex, de Juiz de Fora, está na disputa com seu livro "Longe do ninho", sobre os meninos que morreram no centro de treinamento do Flamengo crédito: Arquivo pessoal/Divulgação


A Câmara Brasileira do Livro divulgou ontem (25/9) os semifinalistas da 67ª edição do Prêmio Jabuti, e na longa lista – são 10 candidatos em cada uma das 23 categorias – figuram vários mineiros. Alguns concorrem diretamente entre si. É o caso da Daniela Arbex, de Juiz de Fora, e de Tiago Rogero, de BH, que disputam na categoria Biografia e Reportagem, respectivamente, com “Longe do ninho” (Intrínseca) e “Projeto Querino: um olhar afrocentrado sobre a história do Brasil” (Fósforo).


O livro dela é sobre os meninos que morreram no centro de treinamento do Flamengo. Já o trabalho de Rogero propõe um olhar sobre a história do Brasil a partir da centralidade do povo negro. Daniela já venceu o Jabuti na categoria Livro Reportagem, em 2016, por “Cova 312: a longa jornada de uma repórter para descobrir o destino de um guerrilheiro, derrubar uma farsa e mudar um capítulo da história do Brasil”, e ficou em segundo lugar na mesma categoria, em 2014, por “Holocausto brasileiro”.

Outros dois mineiros que concorrem entre si são os ilustradores Nelson Cruz e Marilda Castanho, ambos de Belo Horizonte. Ele disputa com “Bento vento tempo” (Companhia das Letrinhas) e ela com “Entre tantos” (Maralto) na categoria Ilustração. Cruz já contabiliza seis prêmios Jabuti, por livros como “Chica e João”, em 2001, “No longe das Gerais”, em 2005, e “A máquina do poeta”, em 2013. Marilda também já mereceu a distinção, em 2012, por “Mil e uma estrelas”. O detalhe interessante é que Nelson Cruz e Marilda Castanho são casados, portanto, vão protagonizar uma disputa doméstica.


Instituto Cultural AbraPalavra, de Belo Horizonte, também é semifinalista do Prêmio Jabuti 2025 na categoria Fomento à Leitura. Referência nacional em ações de leitura, o AbraPalavra foi fundado em 2011 por Aline Cântia e Chicó do Céu, e atua em quatro frentes: formação, criação, pesquisa e produção cultural, com projetos que se expandem de Belo Horizonte para Minas Gerais, para o Brasil e além.


NOMES DE PESO

Na categoria Romance Literário, uma das mais prestigiadas da premiação, o belo-horizontino Marcílio França Castro está no páreo com “O último dos copistas” (Companhia das Letras), ao lado de nomes como Alberto Mussa, com “A extraordinária Zona Norte” (Todavia); Chico Buarque, com “Bambino a Roma”; Jeferson Tenório, com “De onde eles vêm”; e Tony Bellotto, com “Vento em setembro”, os três também publicados pela Companhia das Letras.


Ainda no eixo Literatura, Minas está representada por “Poesia reunida (1966-2009): livro um: Cave Carmen” (Editora Martelo), que joga luz sobre a obra de Maria do Carmo Ferreira, natural de Cataguases. A antologia é organizada pelo manhuaçuense Fabrício Marques e pela belo-horizontina Silvana Guimarães. Até o ano passado, Maria do Carmo permanecia inédita em livro, apenas com alguns poemas esparsamente publicados em jornais e revistas ao longo de 43 anos.


No eixo Não Ficção, a pré-seleção do Jabuti 2025 traz o nome de Guilherme Santiago Mendes, de Itaúna, concorrendo na categoria Saúde e Bem-Estar, com “Medicina excessiva” (Labrador). Outro nome de Minas na disputa é o do designer belo-horizontino Gustavo Greco (BH), que figura na categoria Projeto Gráfico com “Sonia Gomes – Assombrar o mundo com beleza” (Cobogó), que focaliza a obra da artista, da qual é parceiro desde 2005.


Os finalistas da edição deste ano do Prêmio Jabuti serão revelados em 7 de outubro. A novidade este ano é que a cerimônia de premiação acontecerá no Rio de Janeiro, para celebrar o título da cidade como Capital Mundial do Livro pela Unesco, em 27 de outubro, no Theatro Municipal carioca. Os vencedores de cada categoria receberão a estatueta do Jabuti e um prêmio de R$ 5 mil, e o vencedor, como livro do ano, leva R$ 70 mil e participa de uma viagem à Feira do Livro de Londres.


Há, nesta edição do Jabuti, três semifinalistas que concorrem de forma póstuma: Armando Freitas Filho, Carlos Heitor Cony e Heloisa Teixeira. As categorias de escritor estreante em poesia e romance chamam atenção pela presença unânime de editoras independentes. A personalidade literária homenageada na cerimônia deste ano é a escritora Ana Maria Machado.


MINEIRO CARIOCA

Ruy Castro também está na lista dos semifinalistas da 67ª edição do Prêmio Jabuti, concorrendo com “O ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim” (Companhia das Letras) na categoria Crônica. Radicado desde a mais tenra idade no Rio de Janeiro, para onde seus pais se mudaram quando ainda estava nos seus primeiros anos de vida, convém lembrar que ele também é mineiro, de Caratinga. Fica como um caso à parte, um mineiro carioca, tanto quanto Milton Nascimento é um carioca mineiro. (Com Folhapress)

