Tiago Iorc lança disco comemorativo dos 10 anos do álbum 'Troco likes'

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

Dez anos depois do lançamento de “Troco likes” (2015), Tiago Iorc celebra a canção. Não apenas as presentes no álbum que marcou sua trajetória, mas aquelas que o encantam. Em 27 de março, ele mandou para as plataformas a releitura daquele disco ao lado dos convidados Ney Matogrosso, Iza, Marina Sena, Menos é Mais, Lauana Prado, Os Garotin, Jota Pê, Vitor Kley, Melly e Mundo Bita.

“Sempre fui um grande apaixonado por grandes canções. Desde muito novo, isso me atraiu quando ouvia música. Quando comecei a escrever, minha busca foi encontrar melodias, palavras e histórias”, afirma o cantor e compositor brasiliense, gaúcho de coração.

Pensando assim, Iorc convidou artistas com diversas musicalidades para a edição comemorativa de “Troco likes”.

“Todos os gêneros passam pela essência da canção, podemos ter esse ponto em comum. Sempre gostei de flertar com diferentes artistas, de diferentes estilos. Este álbum é um verdadeiro pot-pourri de artistas que me comovem, que admiro, fazem parte da minha história e com quem eu gostaria de colaborar.”

O diálogo entre diferentes estilos e a fusão de gêneros são algo natural para ele. A celebração da música é o que Tiago busca transmitir aos fãs que o acompanham por tantos anos.

“Atualizar as canções de um jeito coerente com a vida de hoje, com artistas que fazem sentido nesse diálogo, é muito importante. Só enaltece as trocas nas quais tanto acredito”, afirma, destacando a “beleza múltipla” da diversidade.

“Existe beleza em tudo. Se a gente quiser enxergar alguma beleza por trás de tudo, ela vai estar ali. Gosto da pluralidade desta celebração.”

Tiago revela que tudo mudou para ele desde o lançamento de “Troco likes”. “O álbum foi realmente um divisor de águas, me apresentou para muita gente, abriu muitas portas, me deu muitas oportunidades. Trouxe dinheiro, reconhecimento e uma avalanche de coisas que mudaram minha vida. Obviamente, as andanças foram me mudando também, como os erros e acertos, a pandemia, meu afastamento (dos palcos). Teve muitas coisas no meio disso tudo, e elas foram me lapidando, me ensinando.”

BH em 8 de agosto

Aos 40 anos, Tiago avisa que não vai se limitar aos estúdios de gravação. A partir de agosto, a nova turnê vai passar por 10 cidades, sendo São Paulo o primeiro palco. Logo depois, ele chega a BH, em 8 de agosto, para se apresentar no BeFly Hall. Segue posteriormente para Belém, Salvador, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Natal e Recife.

“É um show montado para relembrar as canções, terá toda uma estrutura para isso, banda ensaiada. Vai ser um grande momento de comemoração do ‘Troco likes’, mas também de músicas de outros projetos que lancei ao longo desses 10 anos e foram se tornando queridas para as pessoas”, explica.

Estar no palco é a concretização física e real da conexão entre música e público, diz. “Estou muito feliz, ali consigo ver mais veracidade em tudo, ver a emoção nos olhos da pessoa. Essa é a grande justificativa de por que estou fazendo música: ajudar as pessoas a sentirem e se conectarem com uma sensibilidade”, afirma.

“Troco likes” foi o primeiro álbum só com canções em português lançado por Iorc. O quarto de sua discografia, sucedendo a “Let yourself in” (2008), “Umbilical” (2011), “Zeski” (2013) e “Novelas” (2015). Depois vieram “Troco likes ao vivo” (2016), “Acústico MTV Tiago Iorc” (2019), “Daramô” (2022) e “Antes que o mundo acabe” (2024).

“O álbum totalmente em português marcou o início do mergulho do qual até hoje não voltei. Sigo me aprofundando na brasilidade. Descobri minha brasilidade, na verdade, porque morei fora do Brasil quando criança e depois, mais velho. Tive a interferência de outras vivências”, observa.

Inglês

Tiago revela que cantar em inglês o fazia se sentir mais conectado com a própria essência. Mas isso mudou.

“Estou apaixonado por ser brasileiro desde então. É um prazer mergulhar e conhecer o Brasil, conhecer as nuances do país, seja viajando, excursionando com shows, conhecendo pessoas ou descobrindo a música em si. É uma vontade que percebo como infinita. É caminho sem volta gostar de ser brasileiro. O Brasil é muito foda”, finaliza.

Som Livre/reprodução

‘TROCO LIKES 10 ANOS’

. Álbum de Tiago Iorc

. 10 faixas

. Som Livre

. Disponível nas plataformas digitais e no canal do artista no YouTube

. O cantor se apresenta em 8 de agosto em BH, no BeFly Hall. Informações sobre a venda de ingressos ainda não foram divulgadas

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* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria