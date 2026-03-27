UFMG vira palco de concurso de sósias de Marina Sena e Juliano Floss

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Arena da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (Fafich), no câmpus Pampulha da UFMG, em Belo Horizonte, foi tomada por sósias do casal Marina Sena e Juliano Floss nessa quinta-feira (26/3). Trata-se de um concurso realizado pelos próprios estudantes universitários em busca de quem mais se assemelha à cantora de “É Carnaval no Brasil” e ao participante do BBB 26.

A iniciativa foi do Centro Acadêmico do curso de História (Cahis) e chamou atenção pelo tom descontraído e pela criatividade dos participantes. Mais do que a semelhança física, os concorrentes foram avaliados pelo carisma, presença de palco e capacidade de incorporar trejeitos dos artistas — o que resultou em apresentações performáticas e cheias de humor.

Vídeos compartilhados nas redes mostram os estudantes desfilando com figurinos inspirados em looks marcantes dos homenageados. A vencedora na categoria Marina Sena foi a estudante de farmácia Hírs Silvério. Durante a performance, ela interpretou a música “É Carnaval no Brasil” e apareceu com uma faixa que fazia referência ao álbum “De primeira”, que projetou a cantora nacionalmente.

Na categoria masculina, o estudante de teatro Juan Henrique levou o primeiro lugar como sósia de Juliano Floss, influenciador que atualmente participa do Big Brother Brasil 26.

O concurso se destacou pelo caráter acessível: as inscrições custavam apenas R$ 1 e eram abertas a maiores de 18 anos. Os prêmios foram simbólicos, incluindo itens como marinada para preparo de alimentos e bebidas Xeque Mate.

A proposta, segundo os organizadores, faz parte da cultura estudantil de promover atividades leves e criativas dentro do campus, incentivando a integração entre alunos e a valorização de expressões artísticas. O concurso não tem ligação com a reitoria ou quaisquer outros órgãos oficiais da universidade.

Os vídeos viralizaram e chegaram até a própria Marina Sena, que reagiu com bom humor. “Só divos e divas, amei”, comentou a artista nas redes sociais.

só divos e divas ameiiii — Marina Sena (@amarinasena) March 27, 2026

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