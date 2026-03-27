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COISAS NATURAIS

UFMG vira palco de concurso de sósias de Marina Sena e Juliano Floss

Evento organizado por estudantes reuniu imitadores dos artistas, viralizou nas redes e chamou atenção até da cantora mineira

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
27/03/2026 13:31

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Estudantes elegeram sósias de Juliano Floss e Marina Sena
Estudantes elegeram sósias de Juliano Floss e Marina Sena crédito: Redes sociais

A Arena da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (Fafich), no câmpus Pampulha da UFMG, em Belo Horizonte, foi tomada por sósias do casal Marina Sena e Juliano Floss nessa quinta-feira (26/3). Trata-se de um concurso realizado pelos próprios estudantes universitários em busca de quem mais se assemelha à cantora de “É Carnaval no Brasil” e ao participante do BBB 26.

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A iniciativa foi do Centro Acadêmico do curso de História (Cahis) e chamou atenção pelo tom descontraído e pela criatividade dos participantes. Mais do que a semelhança física, os concorrentes foram avaliados pelo carisma, presença de palco e capacidade de incorporar trejeitos dos artistas — o que resultou em apresentações performáticas e cheias de humor.

Vídeos compartilhados nas redes mostram os estudantes desfilando com figurinos inspirados em looks marcantes dos homenageados.  A vencedora na categoria Marina Sena foi a estudante de farmácia Hírs Silvério. Durante a performance, ela interpretou a música “É Carnaval no Brasil” e apareceu com uma faixa que fazia referência ao álbum “De primeira”, que projetou a cantora nacionalmente.

Na categoria masculina, o estudante de teatro Juan Henrique levou o primeiro lugar como sósia de Juliano Floss, influenciador que atualmente participa do Big Brother Brasil 26.

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O concurso se destacou pelo caráter acessível: as inscrições custavam apenas R$ 1 e eram abertas a maiores de 18 anos. Os prêmios foram simbólicos, incluindo itens como marinada para preparo de alimentos e bebidas Xeque Mate. 

A proposta, segundo os organizadores, faz parte da cultura estudantil de promover atividades leves e criativas dentro do campus, incentivando a integração entre alunos e a valorização de expressões artísticas. O concurso não tem ligação com a reitoria ou quaisquer outros órgãos oficiais da universidade.

Os vídeos viralizaram e chegaram até a própria Marina Sena, que reagiu com bom humor. “Só divos e divas, amei”, comentou a artista nas redes sociais.

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Uma das vozes de maior evidência na nova geração da música popular brasileira, a cantora Marina Sena completou 29 anos no último dia 26 de setembro. -Multishow/Wikimédia Commons
Uma das vozes de maior evidência na nova geração da música popular brasileira, a cantora Marina Sena completou 29 anos no último dia 26 de setembro. Multishow/Wikimédia Commons
A artista mineira está atualmente na estrada com a turnê ‘Coisas Naturais”, título de seu terceiro disco de estúdio, que chegou às plataformas digitais no fim de março. -Reprodução do instagram @amarinasena
A artista mineira está atualmente na estrada com a turnê ‘Coisas Naturais”, título de seu terceiro disco de estúdio, que chegou às plataformas digitais no fim de março. Reprodução do instagram @amarinasena
O álbum teve um excelente desempenho de estreia no Brasil e também globalmente nas plataformas de streaming. -Reprodução do instagram @amarinasena
O álbum teve um excelente desempenho de estreia no Brasil e também globalmente nas plataformas de streaming. Reprodução do instagram @amarinasena
“Coisas Naturais” foi indicado na categoria “Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa” do Grammy Latino 2025. -Reprodução do instagram @amarinasena
“Coisas Naturais” foi indicado na categoria “Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa” do Grammy Latino 2025. Reprodução do instagram @amarinasena
Marina Sena também concorre na premiação na categoria “Melhor Canção em Língua Portuguesa” pela faixa “Ouro de Tolo”. -Reprodução do instagram @amarinasena
Marina Sena também concorre na premiação na categoria “Melhor Canção em Língua Portuguesa” pela faixa “Ouro de Tolo”. Reprodução do instagram @amarinasena
Durante o Funn Festival 2025, em maio, em Brasília, Marina Sena declarou ao portal Metrópoles estar vivendo um momento especial na carreira. -Reprodução do instagram @amarinasena
Durante o Funn Festival 2025, em maio, em Brasília, Marina Sena declarou ao portal Metrópoles estar vivendo um momento especial na carreira. Reprodução do instagram @amarinasena
Ela também comentou sobre suas inspirações, a importância do contato com plateias e, especialmente, sua relação com a obra de Gal Costa, uma das maiores vozes da história da música brasileira -Reprodução do instagram @amarinasena
Ela também comentou sobre suas inspirações, a importância do contato com plateias e, especialmente, sua relação com a obra de Gal Costa, uma das maiores vozes da história da música brasileira Reprodução do instagram @amarinasena
Em 2023, no ano seguinte à morte da artista baiana, Marina Sena protagonizou um show em tributo a Gal Costa, gesto que marcou sua carreira ao apresentar ao público uma homenagem carregada de afeto. -Reprodução do instagram @amarinasena
Em 2023, no ano seguinte à morte da artista baiana, Marina Sena protagonizou um show em tributo a Gal Costa, gesto que marcou sua carreira ao apresentar ao público uma homenagem carregada de afeto. Reprodução do instagram @amarinasena
“Fiz um show todo para ela. É a artista que mais me inspira e a que mais me inspirou durante a minha adolescência. Eu consumo as músicas dela, acho que ela é a voz que mais representa a música brasileira”, declarou Marina Sena. -Reprodução do instagram @amarinasena
“Fiz um show todo para ela. É a artista que mais me inspira e a que mais me inspirou durante a minha adolescência. Eu consumo as músicas dela, acho que ela é a voz que mais representa a música brasileira”, declarou Marina Sena. Reprodução do instagram @amarinasena
Ela ainda enfatizou que o timbre, o modo de cantar e o legado da artista reverberam especialmente entre quem veio do interior do Brasil. -Reprodução do instagram @amarinasena
Ela ainda enfatizou que o timbre, o modo de cantar e o legado da artista reverberam especialmente entre quem veio do interior do Brasil. Reprodução do instagram @amarinasena
“Tem um timbre e um jeito de cantar que representa a gente, e quem é do interior tem uma relação especial com a voz dela. Me lembra a voz da minha mãe e das minhas tias. Elas não cantam tão bem quanto ela, mas lembra o timbre”, explicou. -Brunno Marchetti - Flickr
“Tem um timbre e um jeito de cantar que representa a gente, e quem é do interior tem uma relação especial com a voz dela. Me lembra a voz da minha mãe e das minhas tias. Elas não cantam tão bem quanto ela, mas lembra o timbre”, explicou. Brunno Marchetti - Flickr
Marina de Oliveira Sena, conhecida como Marina Sena, é natural de Taiobeiras, no norte de Minas Gerais. - Reprodução do instagram @amarinasena
Marina de Oliveira Sena, conhecida como Marina Sena, é natural de Taiobeiras, no norte de Minas Gerais. Reprodução do instagram @amarinasena
Ela compôs sua primeira canção ainda na adolescência, aos 15 anos. Aos 17, participou de uma seletiva do The Voice Brasil, mas não foi adiante no processo. -Reprodução do instagram @amarinasena
Ela compôs sua primeira canção ainda na adolescência, aos 15 anos. Aos 17, participou de uma seletiva do The Voice Brasil, mas não foi adiante no processo. Reprodução do instagram @amarinasena
Mais tarde, já aos 18 anos, ela se mudou para a cidade de Montes Claros, também em Minas, onde se estruturou como cantora e começou a sonhar com voos maiores. -- Reprodução do instagram @amarinasena
Mais tarde, já aos 18 anos, ela se mudou para a cidade de Montes Claros, também em Minas, onde se estruturou como cantora e começou a sonhar com voos maiores. - Reprodução do instagram @amarinasena
Antes de construir uma carreira solo, ela iniciou a trajetória profissional em bandas. Primeiro, integrou A Outra Banda da Lua, fundada em 2015, que se destacava pela fusão de sonoridades regionais. -Reprodução do instagram @amarinasena
Antes de construir uma carreira solo, ela iniciou a trajetória profissional em bandas. Primeiro, integrou A Outra Banda da Lua, fundada em 2015, que se destacava pela fusão de sonoridades regionais. Reprodução do instagram @amarinasena
Em paralelo, participou do Rosa Neon, banda sediada em Belo Horizonte, onde experimentou uma sonoridade mais pop, lançando álbuns, singles e se apresentando em shows no Brasil e no exterior. -Reprodução do instagram @amarinasena
Em paralelo, participou do Rosa Neon, banda sediada em Belo Horizonte, onde experimentou uma sonoridade mais pop, lançando álbuns, singles e se apresentando em shows no Brasil e no exterior. Reprodução do instagram @amarinasena
Em 2021, Marina Sena iniciou sua carreira solo, com o álbum
Em 2021, Marina Sena iniciou sua carreira solo, com o álbum "De Primeira", que rapidamente chamou a atenção da crítica e do público. Reprodução do instagram @amarinasena
A faixa “Por Supuesto” viralizou, impulsionada pelas redes sociais, atingindo posições expressivas nas plataformas de streaming e conquistando certificações importantes. -Reprodução do instagram @amarinasena
A faixa “Por Supuesto” viralizou, impulsionada pelas redes sociais, atingindo posições expressivas nas plataformas de streaming e conquistando certificações importantes. Reprodução do instagram @amarinasena
No mesmo ano, ela foi a grande vencedora do Prêmio Multishow, levando para casa prêmios como Revelação do Ano, Capa do Ano e Experimente. -Reprodução do instagram @amarinasena
No mesmo ano, ela foi a grande vencedora do Prêmio Multishow, levando para casa prêmios como Revelação do Ano, Capa do Ano e Experimente. Reprodução do instagram @amarinasena
Nos anos seguintes, sua posição musical e artística se consolidou com os trabalhos “Vício Inerente”, de 2023, e “Coisas Naturais”, de 2025. -Reprodução do instagram @amarinasena
Nos anos seguintes, sua posição musical e artística se consolidou com os trabalhos “Vício Inerente”, de 2023, e “Coisas Naturais”, de 2025. Reprodução do instagram @amarinasena
No segundo álbum, Marina se aproximou de uma sonoridade mais comercial e radiofônica, sem, porém, abrir mão de sua originalidade. já “Coisas Naturais” se mostra mais diverso musicalmente, resgatando raízes de seus primeiros trabalhos e incluindo elementos como bossa nova, pop rock, reggae e piseiro. -Reprodução do instagram @amarinasena
No segundo álbum, Marina se aproximou de uma sonoridade mais comercial e radiofônica, sem, porém, abrir mão de sua originalidade. já “Coisas Naturais” se mostra mais diverso musicalmente, resgatando raízes de seus primeiros trabalhos e incluindo elementos como bossa nova, pop rock, reggae e piseiro. Reprodução do instagram @amarinasena
Além dos discos, Marina Sena tem se destacado por suas apresentações ao vivo em festivais nacionais como Rock in Rio, Lollapalooza Brasil e Virada Cultural. - Reprodução do instagram @amarinasena
Além dos discos, Marina Sena tem se destacado por suas apresentações ao vivo em festivais nacionais como Rock in Rio, Lollapalooza Brasil e Virada Cultural. Reprodução do instagram @amarinasena

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