UFMG terá concurso de sósias de Marina Sena e Juliano Floss

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) estão organizando um concurso de sósias inspirado na cantora Marina Senae no influenciadorJuliano Floss. A iniciativa surgiu como uma brincadeira entre alunos para descontrair e aliviar a rotina acadêmica.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A proposta é descobrir quantas “Marinas Senas” e quantos “Julianos Floss” existem entre os estudantes da universidade. A competição será dividida em duas categorias, uma para cada personalidade, e não se trata de um concurso de casal.
O evento será realizado no dia 26 de março, às 17h, na Arena da FAFICH, no campus Pampulha da UFMG, em Belo Horizonte. A participação é restrita a alunos da instituição.
A inscrição simbólica custa R$ 1 e os três primeiros colocados vão receber prêmios. Os primeiros lugares vão ganhar uma marinada de frango - em referência ao último álbum de Marina Sena - e um trio de bebidas Mascate. A segunda Marina Sena vai ganhar um headpiece coisas naturais (outro trabalho de Marina Sena); o “Juliano” vai faturar um kit com pó descolorante e água oxigenada. Na medalha de bronze, a sósia da cantora leva um bracelete; o do influenciador, um colar de miçangas.
“Resolvemos testar uma teoria muito séria da ciência brasileira: quantas Marinas Senas e quantos Juliano Floss existem na UFMG? Por isso vem aí o CONCURSO DE SÓSIAS mais importante da universidade”, anunciou o Centro Acadêmico de História, organizador do evento.
Segundo os organizadores, a proposta faz parte da cultura estudantil de promover atividades descontraídas dentro do campus, sem qualquer relação com o funcionamento das aulas ou com atividades acadêmicas formais da universidade.
Concursos semelhantes já ocorreram em outras instituições de ensino. Estudantes do curso de Geografia da Universidade Estadual Paulista (UNESP), no campus de Rio Claro, realizaram um evento parecido no início de março, em que o prêmio para o vencedor foi um combo de cerveja.
Já membros da comissão de recepção do curso de Arquitetura da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) promoveram outra disputa semelhante dias depois, com premiações como uma garrafa de jurupinga e um pacote de tabaco para cada vencedor.
Um concurso para eleger o melhor sósia do ator Selton Mello reuniu dezenas de fãs do ator na Estação NET Rio, que fica em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro. Reprodução do x@grupoestacao
O evento chamou a atenção do próprio artista, que compartilhou a divulgação do concurso nas redes sociais. "Olha só esse evento peculiar. Eu adoraria poder ir somente pelo prazer de ficar em 3º lugar", brincou o ator. Reprodução GShow
O "Concurso Selton Mello" reuniu 16 participantes, incluindo homens e mulheres de aparências físicas variadas. Reprodução Redes Sociais
O evento foi idealizado por Davi Almeida, responsável pelo marketing da Estação NET Rio, e os cinco jurados, funcionários do grupo de cinema, avaliaram os concorrentes — em tese — com base em interpretação, energia e semelhança com o ator. Reprodução GShow
O vencedor foi Ramon Carneiro, de 24 anos, que se autointitulou “o primeiro sósia negro do Selton Mello”. O resultado inusitado chamou a atenção nas redes sociais. Reprodução Redes Sociais
Ramon chegou a fazer campanha na web. Ele publicou vídeos pedindo votos e conquistou o público que estaria no evento. reprodução
“Se você puder, vote em mim. Por que o Selton Mello tem que ser somente branco? Vote em mim pelo primeiro Selton Mello negro, a favor da inclusão e da diversidade”, disse Ramon em um dos vídeos. Divulgação e Redes Sociais
O prêmio incluía cinco ingressos de cinema e um liquidificador, em alusão ao filme "Reflexões de um Liquidificador" (2010), estrelado por Selton Mello. Reprodução GShow
Aos 51 anos, Selton Mello está com tudo em 2024. Em "Ainda Estou Aqui", filme cotado para representar o Brasil no Oscar 2025, ele interpreta o deputado Rubens Paiva, que desapareceu após ser preso por militares. Divulgação
Selton também estará na aguardada sequência de "O Auto da Compadecida", um dos maiores clássicos do cinema brasileiro, prevista para estrear 25 de dezembro. - Reprodução de Trailer
Selton Mello é natural de Passos, Minas Gerais, e nasceu em 30 de dezembro de 1972. Instagram @seltonmello
Ele começou sua carreira artística ainda na infância, participando de comerciais e telenovelas. Aos 7 anos, já se destacou na novela "Corpo a Corpo" (1984). Instagram @seltonmello
Durante os anos 1990, Selton se tornou conhecido nacionalmente por seu trabalho em novelas e minisséries como "Pedra Sobre Pedra" (1992), "Tropicaliente" (1994) e "A Indomada" (1997). reprodução/tv globo
No cinema, Selton entregou performances marcantes em filmes como "O Auto da Compadecida" (2000) e em "Lisbela e o Prisioneiro" (2003 - foto), que ajudaram a solidificar de vez sua carreira. Divulgação
Selton também é lembrado por papéis mais desafiadores, como de André no drama "Lavoura Arcaica" (2001). Reprodução/Europa Filmes
Em 2006, brilhou ao viver o controverso personagem Lourenço em "O Cheiro do Ralo". reprodução
Além de atuar, Selton Mello tem uma carreira de destaque também como diretor. Ele dirigiu os aclamados filmes "Feliz Natal" (2008), "O Palhaço" (2011) e "O Filme da Minha Vida" (2017). divulgação
Em "O Palhaço", ele também atuou como protagonista, mostrando sua habilidade de transitar entre funções criativas. Divulgação
Na televisão, Selton continuou sua trajetória de sucesso em séries aclamadas, como "Sessão de Terapia" (2019-2021), na qual interpretou o psicoterapeuta Caio Barone. Reprodução/Instagram
Outro marco em sua carreira foi a série "O Mecanismo" (2018-2019), da Netflix, na qual interpretou Marco Ruffo, um investigador envolvido na operação Lava Jato. divulgação
Selton também ficou muito conhecido pela dublagem e já deu voz a diversos personagens marcantes, como Charlie Brown em "A Turma do Charlie Brown" (1983) e Brandon Walsh no clássico "Os Goonies" (1985), entre outros. divulgação
Reconhecido por sua discrição na vida pessoal, Selton Mello mantém um perfil mais reservado no dia a dia, longe dos holofotes e das páginas de fofoca. Reprodução/Redes Sociais