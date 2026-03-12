UFMG terá concurso de sósias de Marina Sena e Juliano Floss

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) estão organizando um concurso de sósias inspirado na cantora Marina Sena e no influenciador Juliano Floss. A iniciativa surgiu como uma brincadeira entre alunos para descontrair e aliviar a rotina acadêmica.

A proposta é descobrir quantas “Marinas Senas” e quantos “Julianos Floss” existem entre os estudantes da universidade. A competição será dividida em duas categorias, uma para cada personalidade, e não se trata de um concurso de casal.

O evento será realizado no dia 26 de março, às 17h, na Arena da FAFICH, no campus Pampulha da UFMG, em Belo Horizonte. A participação é restrita a alunos da instituição.

A inscrição simbólica custa R$ 1 e os três primeiros colocados vão receber prêmios. Os primeiros lugares vão ganhar uma marinada de frango - em referência ao último álbum de Marina Sena - e um trio de bebidas Mascate. A segunda Marina Sena vai ganhar um headpiece coisas naturais (outro trabalho de Marina Sena); o “Juliano” vai faturar um kit com pó descolorante e água oxigenada. Na medalha de bronze, a sósia da cantora leva um bracelete; o do influenciador, um colar de miçangas.

“Resolvemos testar uma teoria muito séria da ciência brasileira: quantas Marinas Senas e quantos Juliano Floss existem na UFMG? Por isso vem aí o CONCURSO DE SÓSIAS mais importante da universidade”, anunciou o Centro Acadêmico de História, organizador do evento.

Segundo os organizadores, a proposta faz parte da cultura estudantil de promover atividades descontraídas dentro do campus, sem qualquer relação com o funcionamento das aulas ou com atividades acadêmicas formais da universidade.

Concursos semelhantes já ocorreram em outras instituições de ensino. Estudantes do curso de Geografia da Universidade Estadual Paulista (UNESP), no campus de Rio Claro, realizaram um evento parecido no início de março, em que o prêmio para o vencedor foi um combo de cerveja.

Já membros da comissão de recepção do curso de Arquitetura da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) promoveram outra disputa semelhante dias depois, com premiações como uma garrafa de jurupinga e um pacote de tabaco para cada vencedor.

