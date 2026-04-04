U2 lança o EP surpresa 'Easter Lily', com título em homenagem a Patti Smith

A banda U2 lançou nesta sexta-feira (3/4), de surpresa, um EP de músicas inéditas. O novo trabalho da banda irlandesa, intitulado "Easter Lily", conta com seis faixas que tratam de "amizade, perda, esperança e, em última instância, renovação", segundo informou o quarteto em comunicado.

O vocalista da banda, Bono, compartilhou uma mensagem na rede social do U2 explicando o lançamento feito durante a Páscoa. Ele afirma que o título do EP faz referência ao disco "Easter", que a cantora Patti Smith lançou em 1978, quando o cantor ainda não tinha 18 anos de idade. Esse álbum, Bono escreve, "me deu muita esperança quando foi lançado".

A nova obra chega pouco mais de um mês depois de outro EP de inéditas do U2, "Days of Ash", lançado na Quarta-Feira de Cinzas. O trabalho anterior tratava de temas políticos como a morte de Renee Good por agentes do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos), os protestos contra o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, e a violência contra palestinos na Faixa de Gaza.

"Easter Lily", por sua vez, nasce de questionamentos que Bono define como "muito pessoais". "Nossas próprias relações estão à altura destes tempos desafiadores? O quanto se luta por uma amizade? Nossa fé consegue sobreviver à distorção de sentidos que esses algoritmos adoram recompensar? Toda religião é uma bobagem e ainda assim continua a nos dividir? Ou há respostas escondidas em suas frestas? Existem cerimônias, rituais, danças que talvez estejam faltando em nossas vidas?"





Faixa que abre o trabalho, "Song for Hal" traz o guitarrista The Edge nos vocais. Ela é "um lamento do período de lockdown da Covid-19", diz a banda, "escrito para o amigo da banda, o produtor musical Hal Willner, que teria completado 70 anos na segunda-feira de Páscoa e morreu há quase seis anos, praticamente na mesma data".

Já a última canção do EP, "Coexist (I Will Bless The Lord At All Times?)", é uma colaboração da banda com o compositor e produtor Brian Eno. A música foi escrita para os pais de crianças que crescem em zonas de guerra.

Os dois EPs lançados pelo U2 neste ano antecedem o próximo álbum cheio da banda, previsto para o fim de 2026. Será o primeiro disco de inéditas do quarteto em quase dez anos -ou desde "Songs of Experience", de 2017. O último álbum completo do grupo, "Songs of Surrender", de 2023, conta com um repertório de regravações.

Bono também falou sobre o próximo disco do U2 ao lançar o novo EP. "Estamos no estúdio, ainda trabalhando em um álbum barulhento, caótico, uma espécie de 'xerox colorido irrazoável', pensado para ser tocado ao vivo, que é onde o U2 vive", ele escreveu. "Seguimos olhando para o rock and roll vibrante como um ato de resistência contra toda essa precariedade nas nossas pequenas telas."

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O vocalista ainda afirmou que a humanidade vive "anos no deserto" diante do "caos que se vê no mundo". "É um período que tem levado a banda a mergulhar mais fundo em nossas próprias vidas, em busca de uma nascente de canções capaz de dialogar com o momento", segue o texto. "Vamos tentar fazer alarde e festa em outro momento, para lembrar o resto do mundo de que existimos. Mas, por ora, isso fica entre nós e vocês."