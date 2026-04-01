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Billie Eilish se prepara para estrear como atriz

A cantora, que já venceu dois Oscars de Melhor Canção Original, está em negociações para integrar o elenco da adaptação de 'A redoma de vidro', de Sylvia Plath

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01/04/2026 14:52

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<p>Nascida em 2001, Billie Eilish já ganhou nove Grammys e vem conquistando cada vez mais espaço no cenário cultural mundial. Em 2023, ela se tornou a artista mais jovem a conquistar dois Oscars.</p>
Nascida em 2001, Billie Eilish já ganhou 10 Grammys e vem conquistando cada vez mais espaço no cenário cultural mundial. Em 2023, ela se tornou a artista mais jovem a conquistar dois Oscars.

crédito: divulgação

Mais uma estrela da música pode estar a caminho de Hollywood. Billie Eilish estaria em negociações para estrear no cinemas na adaptação de "A Redoma de Vidro" (1963), único romance da poeta americana Sylvia Plath.

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O livro conta a história de Esther Greenwood, jovem que deixa o subúrbio de Boston nos anos 1950 para estudar em uma universidade de elite, consegue emprego na redação de uma revista feminina e frequenta a sociedade intelectual da época. Até uma crise intensa que a leva a uma clínica psiquiátrica, onde se encerra em um inferno pessoal.

A produção seria dirigida e escrita por Sarah Polley, cineasta canadense vencedora do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado por "Entre Mulheres" (2022).

Premiada na música, Billie Eilish já tem dois Oscars em sua prateleira. A cantora ganhou na categoria de Melhor Canção Original em 2022 por "No Time to Die", canção para o filme "007: Sem Tempo para Morrer" (2021), e repetiu o triunfo em 2024, com "What Was I Made For?", para "Barbie" (2023).

No Grammy, a artista já levou 10 gramofones para casa. O último conquistado foi na edição de 2026, de música do ano por "Wildflower".

Ela usou seu discurso no Grammy para apoiar os imigrantes, que vêm sendo alvo das políticas de deportação do governo Donald Trump.

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"Honestamente, ninguém é ilegal numa terra roubada." "Eu sinto esperança nesta sala. A gente precisa continuar a se manifestar. Nossas vozes são importantes. Pessoas são importantes", afirmou.

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