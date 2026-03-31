Jack Quaid revela como será o final de 'The Boys'

Jack Quaid, que interpreta Hughie, indicou que o desfecho de "The Boys" deve fugir do padrão otimista comum aos super-heróis. Segundo o ator, a série também deve incluir mortes de personagens na temporada final, que estreia no dia 8 de abril.

Em participação no "The Tonight Show com Jimmy Fallon", exibido na última segunda-feira (30/3), o ator de 33 anos foi questionado pelo apresentador se a série caminharia para um "felizes para sempre", Quaid respondeu "não".

Segundo ele, a última temporada não terá um fim de conto de fadas. O ator afirmou ainda que alguns personagens terão destinos fatais, sem revelar nomes. "Tem personagens que encontram seu fim, e é louco. Muito, muito intenso. E foi emocionante", disse.

Quaid também comentou sobre os bastidores das gravações finais, destacando o contraste entre a violência característica da série e o clima de despedida. "Eu estou coberto de sangue o tempo todo na série. E foi estranho estar assim, sujo de tudo quanto é coisa, e ao mesmo tempo emocionado pensando: 'vou sentir falta disso?'", afirmou. "Foi a honra da minha vida. Eu amo esse projeto e todo mundo envolvido."

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O ator interpreta Hughie Campbell desde a estreia, em 2019, e divide o elenco com nomes como Karl Urban, Antony Starr e Erin Moriarty.