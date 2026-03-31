Rafael Portugal traz solo 'Tô só desabafando' a BH
Humorista conhecido pelo 'Porta dos Fundos' e quadros na Globo faz duas apresentações do espetáculo no próximo dia 12 de abril; ingressos estão à venda
O humorista Rafael Portugal chega a Belo Horizonte no próximo dia 12 de abril para duas apresentações no Centro Cultural Unimed-BH Minas. Em turnê pelo Brasil, ele sobe ao palco na capital mineira com o solo “Tô só desabafando”.
No espetáculo, o comediante narra situações vividas em sua trajetória pessoal e histórias inusitaqdas, mesclando a estrutura clássica de stand-up com improvisos e esquetes. Rafael Portugal é conhecido por suas participações no canal “Porta dos fundos” e em programas da Rede Globo, como "Domingão com Huck".
Atualmente, ele comanda o quadro CAT BBB, do "Big Brother Brasil". Com o fim do reality, ele volta a rodar o país com seu solo.
“TÔ SÓ DESABAFANDO”
Com Rafael Portugal, no dia 12 de abril (domingo), às 18h e às 20h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos à venda na bilheteria do teatro ou pela plataforma Sympla, por R$ 120 (inteira), R$ 60 (meia), R$ 102 (sócio MTC e Unimed inteira) e R$ 51 (sócio MTC e Unimed meia).