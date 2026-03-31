Assine
overlay
Início Cultura
ARTES CÊNICAS

Rafael Portugal traz solo 'Tô só desabafando' a BH

Humorista conhecido pelo 'Porta dos Fundos' e quadros na Globo faz duas apresentações do espetáculo no próximo dia 12 de abril; ingressos estão à venda

Publicidade
Carregando...
Repórter
31/03/2026 15:15

compartilhe

SIGA
×
Rafael Portugal é a estrela do quadro CAT BBB, do "Big Brother Brasil" crédito: Victor Pollak/TV Globo/Divulgação

O humorista Rafael Portugal chega a Belo Horizonte no próximo dia 12 de abril para duas apresentações no Centro Cultural Unimed-BH Minas. Em turnê pelo Brasil, ele sobe ao palco na capital mineira com o solo “Tô só desabafando”. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No espetáculo, o comediante narra situações vividas em sua trajetória pessoal e histórias inusitaqdas, mesclando a estrutura clássica de stand-up com improvisos e esquetes. Rafael Portugal é conhecido por suas participações no canal “Porta dos fundos” e em programas da Rede Globo, como "Domingão com Huck". 

Atualmente, ele comanda o quadro CAT BBB, do "Big Brother Brasil". Com o fim do reality, ele volta a rodar o país com seu solo. 

“TÔ SÓ DESABAFANDO”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com Rafael Portugal, no dia 12 de abril (domingo), às 18h e às 20h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos à venda na bilheteria do teatro ou pela plataforma Sympla, por R$ 120 (inteira), R$ 60 (meia), R$ 102 (sócio MTC e Unimed inteira) e R$ 51 (sócio MTC e Unimed meia). 

Tópicos relacionados:

arte bh cultura espetaculo ingressos rafael-portugal stand-up teatro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay