Rush estreia nova formação em show surpresa; banda faz show em BH em 2027
Geddy Lee e Alex Lifeson se unem à baterista Anika Nilles em nova formação; veja as datas e os preços dos ingressos para a turnê em 2027
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Os fãs do Rush foram surpreendidos com uma aparição da banda no Juno Awards, importante premiação da indústria fonográfica canadense, no último domingo (29/3). A apresentação surpresa em Ontário marcou a estreia da nova formação do grupo. A banda realiza seis shows no Brasil em 2027, incluindo uma passagem por Belo Horizonte.
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Geddy Lee e Alex Lifeson subiram ao palco ao som do sucesso “Finding my way”, acompanhados pela nova baterista, a alemã Anika Nilles, e pelo tecladista Loren Gold. Com essa formação, o Rush seguirá em uma nova turnê mundial que celebra mais de 50 anos de carreira e homenageia o baterista Neil Peart.
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A série de shows começa em junho deste ano e chega à América Latina em 2027. No Brasil, serão seis apresentações da "Rush - fifty something south american tour", uma realização da 30e com apresentação do Itaú Live. Os ingressos já estão disponíveis na Eventim.
Curitiba
A apresentação acontece em 22 de janeiro de 2027, na Arena da Baixada. Os ingressos variam de R$ 222,50 (meia-entrada) a R$ 14.005,00 (inteira), dependendo do setor e do pacote de experiência escolhido.
São Paulo
A capital paulista receberá dois shows no Allianz Parque, nos dias 24 e 26 de janeiro de 2027. Os preços dos ingressos vão de R$ 222,50 (meia-entrada) a R$ 14.005,00 (inteira).
Rio de Janeiro
O show na cidade está marcado para 30 de janeiro de 2027, no estádio Nilton Santos (Engenhão). Os valores dos ingressos partem de R$ 222,50 (meia-entrada) e chegam a R$ 14.005,00 (inteira).
Belo Horizonte
Em 1º de fevereiro de 2027, o Rush se apresenta no Mineirão. Os ingressos têm preços entre R$ 222,50 (meia-entrada) e R$ 14.005,00 (inteira).
Brasília
A turnê no Brasil se encerra em 4 de fevereiro de 2027, na Arena BRB Mané Garrincha. Os preços dos ingressos variam de R$ 222,50 (meia-entrada) a R$ 93, dependendo do setor e da experiência VIP. A classificação etária para todos os shows permite a entrada de crianças e adolescentes de 5 a 15 anos apenas acompanhados dos pais ou responsáveis.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.