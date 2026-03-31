Rush estreia nova formação em show surpresa; banda faz show em BH em 2027

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Os fãs do Rush foram surpreendidos com uma aparição da banda no Juno Awards, importante premiação da indústria fonográfica canadense, no último domingo (29/3). A apresentação surpresa em Ontário marcou a estreia da nova formação do grupo. A banda realiza seis shows no Brasil em 2027, incluindo uma passagem por Belo Horizonte.

Geddy Lee e Alex Lifeson subiram ao palco ao som do sucesso “Finding my way”, acompanhados pela nova baterista, a alemã Anika Nilles, e pelo tecladista Loren Gold. Com essa formação, o Rush seguirá em uma nova turnê mundial que celebra mais de 50 anos de carreira e homenageia o baterista Neil Peart.

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A série de shows começa em junho deste ano e chega à América Latina em 2027. No Brasil, serão seis apresentações da "Rush - fifty something south american tour", uma realização da 30e com apresentação do Itaú Live. Os ingressos já estão disponíveis na Eventim.

Curitiba

A apresentação acontece em 22 de janeiro de 2027, na Arena da Baixada. Os ingressos variam de R$ 222,50 (meia-entrada) a R$ 14.005,00 (inteira), dependendo do setor e do pacote de experiência escolhido.

São Paulo

A capital paulista receberá dois shows no Allianz Parque, nos dias 24 e 26 de janeiro de 2027. Os preços dos ingressos vão de R$ 222,50 (meia-entrada) a R$ 14.005,00 (inteira).

Rio de Janeiro

O show na cidade está marcado para 30 de janeiro de 2027, no estádio Nilton Santos (Engenhão). Os valores dos ingressos partem de R$ 222,50 (meia-entrada) e chegam a R$ 14.005,00 (inteira).

Belo Horizonte

Em 1º de fevereiro de 2027, o Rush se apresenta no Mineirão. Os ingressos têm preços entre R$ 222,50 (meia-entrada) e R$ 14.005,00 (inteira).

Brasília

A turnê no Brasil se encerra em 4 de fevereiro de 2027, na Arena BRB Mané Garrincha. Os preços dos ingressos variam de R$ 222,50 (meia-entrada) a R$ 93, dependendo do setor e da experiência VIP. A classificação etária para todos os shows permite a entrada de crianças e adolescentes de 5 a 15 anos apenas acompanhados dos pais ou responsáveis.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.