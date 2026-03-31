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Rush estreia nova formação em show surpresa; banda faz show em BH em 2027

Geddy Lee e Alex Lifeson se unem à baterista Anika Nilles em nova formação; veja as datas e os preços dos ingressos para a turnê em 2027

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
31/03/2026 13:41

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Rush estreia nova formação em show surpresa; banda faz show em BH em 2027
Geddy Lee e Alex Lifeson, do Rush, celebram 50 anos de carreira e a nova turnê mundial que passará pelo Brasil em 2027 crédito: Divulgação

Os fãs do Rush foram surpreendidos com uma aparição da banda no Juno Awards, importante premiação da indústria fonográfica canadense, no último domingo (29/3). A apresentação surpresa em Ontário marcou a estreia da nova formação do grupo. A banda realiza seis shows no Brasil em 2027, incluindo uma passagem por Belo Horizonte.

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Geddy Lee e Alex Lifeson subiram ao palco ao som do sucesso “Finding my way”, acompanhados pela nova baterista, a alemã Anika Nilles, e pelo tecladista Loren Gold. Com essa formação, o Rush seguirá em uma nova turnê mundial que celebra mais de 50 anos de carreira e homenageia o baterista Neil Peart.

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A série de shows começa em junho deste ano e chega à América Latina em 2027. No Brasil, serão seis apresentações da "Rush - fifty something south american tour", uma realização da 30e com apresentação do Itaú Live. Os ingressos já estão disponíveis na Eventim.

Curitiba

A apresentação acontece em 22 de janeiro de 2027, na Arena da Baixada. Os ingressos variam de R$ 222,50 (meia-entrada) a R$ 14.005,00 (inteira), dependendo do setor e do pacote de experiência escolhido.

São Paulo

A capital paulista receberá dois shows no Allianz Parque, nos dias 24 e 26 de janeiro de 2027. Os preços dos ingressos vão de R$ 222,50 (meia-entrada) a R$ 14.005,00 (inteira).

Rio de Janeiro

O show na cidade está marcado para 30 de janeiro de 2027, no estádio Nilton Santos (Engenhão). Os valores dos ingressos partem de R$ 222,50 (meia-entrada) e chegam a R$ 14.005,00 (inteira).

Belo Horizonte

Em 1º de fevereiro de 2027, o Rush se apresenta no Mineirão. Os ingressos têm preços entre R$ 222,50 (meia-entrada) e R$ 14.005,00 (inteira).

Brasília

A turnê no Brasil se encerra em 4 de fevereiro de 2027, na Arena BRB Mané Garrincha. Os preços dos ingressos variam de R$ 222,50 (meia-entrada) a R$ 93, dependendo do setor e da experiência VIP. A classificação etária para todos os shows permite a entrada de crianças e adolescentes de 5 a 15 anos apenas acompanhados dos pais ou responsáveis.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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