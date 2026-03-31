Figurino de Henri Castelli pega fogo durante ‘A paixão de Cristo’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ator Henri Castelli viveu momentos de tensão no último sábado (28/3) durante a encenação do espetáculo “A paixão de Cristo", realizada em Lindóia (SP). Ele, que interpreta Jesus Cristo e dirige a encenação, se assustou quando o figurino pegou fogo em pleno palco, diante do público.

Segundo a assessoria do ator, Castelli não se feriu. Em nota, a equipe explicou que o incidente foi provocado por um dispositivo de fumaça cênica que utiliza uma reação química capaz de gerar pequenas fagulhas.

“Devido à altura da estrutura, houve um aumento na intensidade do vento, o que acabou empurrando parte do tecido do figurino contra o dispositivo, iniciando o fogo”, informou a assessoria.

O incêndio começou no momento em que o ator estava suspenso por uma plataforma, com os braços erguidos, durante uma das cenas mais emblemáticas da apresentação. Ao perceberem as chamas, espectadores reagiram com gritos, enquanto integrantes da equipe técnica correram para conter a chama.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o instante em que brigadistas entram em ação para apagar o fogo ainda no palco. A resposta rápida evitou que a situação se agravasse.

Apesar do susto, Castelli manteve a calma e foi retirado momentaneamente de cena. Após o controle do incidente, o espetáculo pôde continuar normalmente.

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A produção do evento destacou que não houve feridos e que a segurança do público e do elenco foi preservada durante toda a ocorrência. Ainda de acordo com a equipe do ator, o episódio foi considerado isolado e teria sido influenciado por fatores climáticos que interferiram no funcionamento dos efeitos especiais. Henri Castelli segue em cartaz na montagem após o ocorrido.