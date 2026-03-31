'A cronologia da água': Kristen Stewart estreia na direção de cinema
Longa apresenta uma nova faceta da artista, que também está em cartaz com o relançamento da saga 'Crepúsculo'
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "A cronologia da água", longa que marca a estreia de Kristen Stewart na direção, entra em cartaz nos cinemas nesta semana. A chegada do título às salas coincide com o relançamento dos filmes da saga "Crepúsculo", que consagrou a atriz para o grande público.
Depois de protagonizar o drama sobre vampiros e lobisomens, Stewart amadureceu sua carreira com outras performances, como sua versão da princesa Diana em "Spencer", pela qual foi indicada ao Oscar em 2022.
Leia Mais
Em "A Cronologia da Água", a artista revela uma nova faceta autoral, tratando de temas como abuso psicológico, trauma paterno e luto materno. As discussões sensíveis são embaladas por meio de uma experiência visual e sonora fragmentada, em um cinema não linear.
Depois desse trabalho, Stewart já demonstrou interesse voltar a dirigir. Em janeiro, durante o festival de cinema de Palm Springs, nos Estados Unidos, ela comentou que o primeiro filme da franquia "Crepúsculo" seria o projeto que mais gostaria de revisitar por trás das câmeras.
O primeiro trimestre de 2026 foi marcado pelo lançamento de filmes dirigidos por atrizes. "A Noiva!", também em cartaz, é o segundo projeto encabeçado por Maggie Gyllenhaal -sucedendo o elogiado "A Filha Perdida". Já "O Morro dos Ventos Uivantes" é o terceiro de Emerald Fennell, após "Saltburn" e "Bela Vingança".
Um dos principais nomes de Hollywood, Scarlett Johansson estreou na cadeira de diretora com "A Incrível Eleanor", drama sobre luto e recomeço na terceira idade. Lançado no Brasil em fevereiro, o filme já saiu dos cinemas e, por enquanto, não está disponível em nenhum serviço de streaming.
Além delas, atrizes como Angelina Jolie, Barbra Streisand, Kate Winslet, Jodie Foster, Olivia Wilde e Greta Gerwig já gritaram "ação" em seus próprios sets de filmagem.
No cenário nacional, também há um movimento semelhante. Dira Paes e Glória Pires, ícones das novelas brasileiras, dirigiram "Pasárgada" e "Sexa", respectivamente. O primeiro filme pode ser visto no Globoplay e o segundo não está disponível em streaming.
No segundo semestre, está previsto o lançamento comercial de "Nosso Segredo", dirigido pela atriz e dramarturga Grace Passô -ovacionada na 76ª edição do Festival de Berlim, realizado em fevereiro.
Abaixo, confira alguns títulos dirigidos por atrizes e como assisti-los.
"Adeus, June"
"Goodbye, June". Reino Unido, 2025. Dir.: Kate Winslet. Com: Kate Winslet, Toni Collette e Helen Mirren. 116 min. 12 anos.
Com um quadro de saúde instável, a matriarca June (Helen Mirren) reúne sua família disfuncional a poucos dias do Natal para ditar os termos da própria despedida, levando o marido e os quatro filhos a reconsiderar antigas mágoas e segredos.
Disponível na Netflix.
"A cronologia da água"
"The Chronology of Water". EUA/França/Letônia, 2025. Dir.: Kristen Stewart. Com: Imogen Poots, Thora Birch e Tom Sturridge. 128 min. 18 anos.
Lidia (Imogen Poots) tenta superar as sequelas dos traumas paternos sofridos na infância por meio de sua relação com o nado e com a escrita. Enquanto amadurece, ela busca transformar a dor em arte para fazer as pazes consigo mesma.
Em cartaz nos cinemas.
"Barbie"
Idem. EUA, 2023. Dir.: Greta Gerwig. Com: Margot Robbie, Ryan Gosling e America Ferrera. 114 min. 12 anos.
Ao passar por uma crise de identidade, Barbie (Margot Robbie) começa a se sentir deslocada de sua vida perfeita na Barbielândia. Na tentativa de resolver esses conflitos internos, ela viaja até o mundo real acompanhada por Ken (Ryan Gosling) e se depara com outras questões complexas da humanidade.
Disponível na HBO Max.
"O morro dos ventos uivantes"
"Wuthering Heights". EUA/Reino Unido, 2026. Dir.: Emerald Fennell. Com: Margot Robbie, Jacob Elordi e Hong Chau. 136 min. 16 anos.
À beira da pobreza por conta dos vícios de seu pai, Katherine (Margot Robbie) enfrenta um dilema: se entregar ao desejo que sente por Heathcliff (Jacob Elordi), criado da família por quem é apaixonada desde criança, ou se casar com um pretendente rico que lhe dê status e um futuro luxuoso.
Disponível para aluguel em plataformas digitais.
"A noiva!"
"The Bride!" EUA, 2026. Dir.: Maggie Gyllenhaal. Com: Jessie Buckley, Christian Bale e Annette Bening. 126 min. 16 anos.
Na década de 1930, o solitário monstro Frankenstein (Christian Bale) viaja para Chicago atrás da Dra. Euphronius (Annette Bening) em busca da parceira ideal. Juntos, eles ressuscitam uma mulher assassinada e dão vida a uma noiva para ele.
Em cartaz nos cinemas.
"Pasárgada"
Brasil, 2024. Dir.: Dira Paes. Com: Dira Paes, Humberto Carrão e Cássia Kis. 90 min. 14 anos.
Irene (Dira Paes), uma ornitóloga solitária, repensa sua identidade como mulher, mãe e profissional ao conhecer Manuel, um guia que fala a língua dos pássaros. Por meio de experiências sensoriais, ela embarca em uma jornada de autodescoberta.
No Globoplay.
"Pisque duas vezes"
"Blink Twice". EUA, 2024. Dir.: Zoë Kravitz. Com: Naomi Ackie, Channing Tatum e Alia Shawkat. 103 min. 16 anos.
A garçonete Frida (Naomi Ackie) conhece o bilionário Slater King (Channing Tatum), que a convida para passar as férias em sua ilha particular. Contudo, a viagem perfeita toma rumos sinistros quando a melhor amiga dela desaparece, levando Frida a questionar a natureza da realidade.
Disponível para aluguel em Apple TV, Claro TV, Google Play e Prime Video.