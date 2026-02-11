Kristen Stewart compra cinema histórico em Los Angeles
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-10-200630.jpg?20260211081415" width="1114" height="626">
A atriz pretende restaurar o espaço e transformá-lo em um centro cultural acessível, voltado para a comunidade e para a valorização da experiência cinematográfica.Foto: Reprodução Youtube
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-10-200648.jpg?20260211081415" width="1114" height="626">
Em entrevista, Kristen afirmou ter interesse por salas antigas, destacou que o local chamou sua atenção imediatamente e mencionou o objetivo de criar um ambiente familiar, aberto não apenas a cinéfilos, mas ao público em geral.Foto: Reprodução Youtube
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/KSBRTCOW003-scaled.jpg?20260211081418" width="1114" height="626">
Inclusive, em 2025, Kristen estreou na direção de longas-metragens com “A Cronologia da Água”, adaptação do livro de Lidia Yuknavitch, que acompanha a trajetória da autora, uma nadadora talentosa marcada por traumas de infância.Foto: Divulgação
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/10/Kristen_Stewart_7585877102.jpg?20260211081414" width="1114" height="626">
Ao ser questionada sobre a possibilidade de dirigir um remake de “Crepúsculo”, Kristen revelou que adoraria dirigir o filme.Foto: Wikimedia Commons / Gage Skidmore
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2021/11/Kristen-Stewart.jpg?20260211081417" width="1114" height="626">
Kristen Jaymes Stewart nasceu em 9 de abril de 1990, em Los Angeles. É filha do produtor John Stewart e da roteirista e supervisora de roteiro Jules Mann-Stewart e iniciou a carreira ainda criança.Foto: Wikimedia Commons - Lukcford Net
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-10-202156.jpg?20260211081417" width="1114" height="626">
Ela estreou no cinema em “Encontros do Destino” em 2001, no papel de Sam Jennings.Foto: Divulgação
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/11/Jodie-Foster-e-Kristen-Stewart-Quarto-do-Panico.jpg?20260211081417" width="1114" height="626">
Depois, em “O Quarto do Pânico”, lançado em 2002, interpretou Sarah Altman, jovem que se refugia em um quarto seguro com a mãe, interpretada por Jodie Foster, quando bandidos invadem a sua casa.Foto: Divulgação
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/10/Kristen-Stewart-e-Robert-Pattinson-3.jpg?20260211081421" width="1114" height="626">
Em 2008, protagonizou “Crepúsculo”, dirigido por Catherine Hardwicke e baseado no livro de Stephenie Meyer. No filme, ela interpretou Bella Swan, adolescente que se muda para a cidade de Forks e se apaixona por Edward Cullen, um vampiro interpretado por Robert Pattinson.Foto: Reprodução Instagram / @twilight
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/10/Kristen-Stewart-e-Robert-Pattinson.jpg?20260211081417" width="1114" height="626">
A atriz reprisou o papel em “A Saga Crepúsculo: Lua Nova”, “A Saga Crepúsculo: Eclipse”, “A Saga Crepúsculo: Amanhecer – Parte 1” e “A Saga Crepúsculo: Amanhecer – Parte 2”.Foto: Reprodução Instagram / @twilight
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2021/08/suarez.jpg?20260211081419" width="1114" height="626">
A franquia, que foi um fenômeno mundial, terminou em 2012 e registrou bilheteria superior a 3 bilhões de dólares em todo o mundo.Foto: Humor Esportivo
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-10-195912.jpg?20260211081420" width="1114" height="626">
Na época, Kristen e Robert namoraram fora das telas. O casal, apelidado de “Robsten”, enfrentou intensa perseguição da mídia e de fãs. A relação terminou em definitivo em 2013.Foto: Reprodução Youtube
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-10-201032.jpg?20260211081420" width="1114" height="626">
Após a franquia, Kristen priorizou atuar em produções independentes, como “Acima das Nuvens”. Pelo filme, recebeu o prêmio César, o prêmio mais importante do cinema francês, de Melhor Atriz Coadjuvante em 2015, e se tornou a primeira atriz norte-americana a vencer a categoria.Foto: Divulgação
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-10-200959.jpg?20260211081424" width="1114" height="626">
Em “Para Sempre Alice”, de 2014, interpretou Lydia Howland, filha mais nova de uma professora universitária diagnosticada com Alzheimer. Julianne Moore, protagonista do longa, recebeu o Oscar de Melhor Atriz em 2015 por sua atuação.Foto: Divulgação
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-10-200900.jpg?20260211081419" width="1114" height="626">
Kristen interpretou a princesa Diana em “Spencer”, filme dirigido por Pablo Larraín, que acompanha a personagem durante um fim de semana no Natal de 1991.Foto: Divulgação
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-10-200929.jpg?20260211081421" width="1114" height="626">
Pelo papel, recebeu indicação ao Oscar de Melhor Atriz em 2022.Foto: Divulgação
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/01/As-Panteras-Kristen-Stewart.jpg?20260211081423" width="1114" height="626">
Ainda atuou em outros filmes como “Ninguém Segura Essas Crianças”, “Zathura: Uma Aventura Espacial”, “Na Natureza Selvagem”, “Jumper”, “Férias Frustradas de Verão”, “Corações Perdidos”, “The Runaways: Garotas Perdidas”, “Branca de Neve e o Caçador”, “Quando te Conheci”, “As Panteras”, entre outros.Foto: Divulgação
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Kristen-Stewart-e-Dylan-Meyer.jpg?20260211081424" width="1114" height="626">
Kristen Stewart se casou com a roteirista Dylan Meyer em 2025, em cerimônia realizada em um restaurante mexicano em Los Angeles. As duas estão juntas desde 2019.Foto: Reprodução Instagram /@spillzdylz