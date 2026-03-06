Assine
overlay
Início Cultura
DANÇA

Bailarina brasileira está entre lista de mulheres líderes do New York Times

A carioca Ingrid Silva, conhecida por pintar as sapatilhas para adaptá-las ao tom da pele negra, foi destaque de reportagem especial do jornal americano

Publicidade
Carregando...
LV
LEONARDO VOLPATO
LV
LEONARDO VOLPATO
Repórter
06/03/2026 17:24 - atualizado em 06/03/2026 17:25

compartilhe

SIGA
x
legenda
"Para mim, liderança significa recusar-me a escolher entre excelência e equidade. Significa acreditar que o balé pode honrar sua história e, ao mesmo tempo, evoluir para refletir o mundo em que vivemos", afirmou Ingrid. crédito: Reprodução

FOLHAPRESS - A bailarina brasileira Ingrid Silva, de 38 anos, é destaque de uma reportagem especial do New York Times sobre mulheres influentes que exercem liderança pelo mundo. Além dela, outras oito conversaram com a publicação, dentre elas uma chef de cozinha, uma defensora dos direitos das pessoas com deficiência e uma executiva de tecnologia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A reportagem faz uma única pergunta a cada uma e aborda o tipo de liderança exercido por elas. Ingrid é nascida e criada no Rio de Janeiro, bailarina principal da companhia de dança norte-americana Dance Theatre of Harlem e cofundadora da Blacks in Ballet, uma organização que apoia e promove bailarinos negros em todo o mundo.

Leia Mais

 

À publicação, a brasileira falou sobre o tema. "Para mim, liderança significa recusar-me a escolher entre excelência e equidade. Significa acreditar que o balé pode honrar sua história e, ao mesmo tempo, evoluir para refletir o mundo em que vivemos."

O reconhecimento internacional vem no momento em que a carioca se apresenta em sua última temporada no Dance Theatre of Harlem, após 18 anos na companhia. Agora, ela expande sua atuação como artista independente e coreógrafa, com foco em projetos autorais.

 

Ingrid começou no balé ainda criança, em aulas de um projeto social no subúrbio do Rio de Janeiro. Desde então, nunca abandonou os palcos e alcançou posições de destaque até chegar ao Dance Theatre of Harlem. Foi na companhia que integra hoje que ela percebeu a importância de ter trajes de dança da cor da pele.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Sua carreira sempre foi marcada pela luta por representatividade na dança clássica, e as sapatilhas são um símbolo importante da sua trajetória - contada nos livros "A sapatilha que mudou meu mundo" (Globolivros) e na obra infantil "A bailarina que pintava suas sapatilhas" (Globinho). Durante anos, ela pintava as sapatilhas cor-de-rosa para que ficassem na tonalidade certa da própria pele.

Tópicos relacionados:

bailarina rio-de-janeiro sapatilha the-new-york-times

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay