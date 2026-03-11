Conheça 5 diretoras geniais que estão transformando o cinema

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A história do cinema é marcada pelo talento de grandes diretoras, roteiristas e produtoras. Com narrativas que vão de sucessos de bilheteria a histórias pessoais, elas transformam a linguagem audiovisual e ampliam a diversidade na indústria.

A HBO Max celebra a importância da presença feminina no cinema com uma seleção de filmes das principais diretoras da atualidade.

Greta Gerwig

Nos últimos anos, Greta Gerwig se destacou como um dos nomes que definem o cinema para a geração Z. A cineasta, que foi a quinta mulher indicada ao Oscar de direção, começou a carreira como atriz, mas estreou como diretora em 2017 com "Lady Bird".

O filme acompanha a estudante Christine McPherson (Saoirse Ronan) em seu último ano de colégio. Enquanto lida com dramas pessoais e amores adolescentes, ela planeja fazer faculdade na Califórnia, mesmo contra a vontade de sua mãe.

Seu grande sucesso de bilheteria, no entanto, foi "Barbie". O filme virou uma febre em 2023 ao contar a história da boneca (Margot Robbie) e de seu parceiro Ken (Ryan Gosling) sob uma nova ótica. Após uma crise existencial, Barbie sai da Barbielândia em busca da felicidade no mundo humano. Ambas as obras estão na HBO Max.

Sofia Coppola

Sofia Coppola é um dos nomes mais célebres da indústria. Vencedora de um Oscar de Melhor Roteiro Original e indicada a Melhor Diretor, ela conta com clássicos que ajudaram a moldar a cultura popular nos anos 2000, como `"Encontros e desencontros"` e "As virgens suicidas".

Seu sucesso mais recente, "Priscilla", acompanha a adolescente Priscilla Beaulieu (Cailee Speany) e sua paixão com o astro Elvis Presley (Jacob Elordi). A produção é inspirada no livro de memórias "Elvis and me", escrito pela viúva do cantor, e está disponível na HBO Max.

Nancy Meyers

A diretora estadunidense Nancy Meyers está por trás de comédias como "Operação cupido" e "O amor não tira férias", que definiram uma geração. Seus trabalhos mais recentes podem ser vistos na HBO Max.

Em “Simplesmente complicado", Jane (Meryl Streep) e Jake (Alec Baldwin), um casal divorciado há anos, se reaproxima. Jane então se vê como amante do ex-marido ao mesmo tempo em que conhece Adam (Steve Martin), um arquiteto que se apaixona por ela.

Outro sucesso é "Um senhor estagiário". A trama acompanha Ben (Robert De Niro), um viúvo de 70 anos que volta ao mercado de trabalho como estagiário em um site de moda. Ele rapidamente se torna popular entre os colegas mais jovens, incluindo sua chefe, Jules (Anne Hathaway).

Celine Song

Celine Song começou sua carreira na dramaturgia, escrevendo roteiros para o teatro. Em 2023, a sul-coreana levou seu talento aos cinemas com "Vidas passadas", romance sobre amigos de infância que se reencontram em Nova Iorque.

Com a repercussão e duas indicações ao Oscar, sua carreira internacional decolou. Em 2025, ela dirigiu "Amores materialistas", filme que retrata um triângulo amoroso entre a casamenteira Lucy (Dakota Johnson), seu ex-namorado John (Chris Evans) e o empresário Harry (Pedro Pascal). A produção está disponível na HBO Max.

Charlotte Kaufman

A documentarista Charlotte Kaufman é destaque no Oscar de 2026 com sua última produção, "Alabama: presos do sistema", disponível na HBO Max. A cineasta codirige o filme com Andrew Jarecki, com quem acompanhou por seis anos o esquema de corrupção da rede prisional do Alabama.

Indicado a Melhor Documentário em Longa-Metragem, a obra apresenta a perspectiva dos detentos e denuncia a violência e as condições de vida em um dos sistemas carcerários mais perigosos dos Estados Unidos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.