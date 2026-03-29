Kim Novak rejeita a sexy Sydney Sweeney para interpretá-la no cinema
Filme 'Scandalous!' retrata o relacionamento de Kim com o cantor Sammy Davis Jr., em meio ao racismo dos anos 1950
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Antes mesmo de iniciar as filmagens, o longa "Scandalous!" já enfrenta resistência. Aos 93 anos, Kim Novak veio a público criticar a escolha de Sydney Sweeney para interpretá-la no cinema.
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Em entrevista ao "The London Times", a atriz não poupou palavras ao comentar o projeto, que vai retratar seu relacionamento com o cantor Sammy Davis Jr. nos anos 1950.
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Para Novak, a escalação é "totalmente errada", ela afirma que não teria aprovado o filme. Conhecida por clássicos como "Um corpo que cai", dirigido por Alfred Hitchcock, Novak demonstrou preocupação com o tom que sua história pode ganhar na nova adaptação.
Segundo ela, a imagem pública de Sweeney pode levar a uma abordagem mais sexualizada da narrativa. "Não tem como não ser uma relação sexual, porque Sydney Sweeney está sempre sexy", afirmou.
Para Novak, essa leitura distorce a natureza do romance que viveu com Davis Jr., que descreve como profundo e baseado em conexão emocional – não apenas física. O filme será dirigido por Colman Domingo, que faz sua estreia atrás das câmeras.
Domingo trabalhou com Sweeney na série "Euphoria", o que reforça a parceria no novo projeto. A proposta do longa é revisitar o relacionamento entre Novak e Davis Jr. em meio ao contexto de racismo e pressão da indústria hollywoodiana da época, fatores que, historicamente, contribuíram para o fim da relação.
Apesar da polêmica, o projeto segue em desenvolvimento. Além de protagonista, Sweeney atua como produtora e já demonstrou interesse em mergulhar na história da atriz veterana.
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Em entrevista à revista "People", ela destacou sua identificação com a trajetória de Novak. "A história dela ainda é muito relevante hoje. Ela lidou com o controle da imagem, com o escrutínio da vida pessoal e dos relacionamentos. Eu me vejo nisso de várias formas", disse.