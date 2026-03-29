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POLÊMICA

Kim Novak rejeita a sexy Sydney Sweeney para interpretá-la no cinema

Filme 'Scandalous!' retrata o relacionamento de Kim com o cantor Sammy Davis Jr., em meio ao racismo dos anos 1950

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Folhapress - Notícias
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Repórter
29/03/2026 18:33

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Sydney Sweeney posa como modelo no lançamento da Syrn, sua nova marca de lingerie
Sydney Sweeney atuou na série 'Euphoria'. Nesta foto, ela posa no lançamento de Syrn, sua marca de lingerie crédito: Instagram/ Reprodução

Antes mesmo de iniciar as filmagens, o longa "Scandalous!" já enfrenta resistência. Aos 93 anos, Kim Novak veio a público criticar a escolha de Sydney Sweeney para interpretá-la no cinema.

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Em entrevista ao "The London Times", a atriz não poupou palavras ao comentar o projeto, que vai retratar seu relacionamento com o cantor Sammy Davis Jr. nos anos 1950.

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Para Novak, a escalação é "totalmente errada", ela afirma que não teria aprovado o filme. Conhecida por clássicos como "Um corpo que cai", dirigido por Alfred Hitchcock, Novak demonstrou preocupação com o tom que sua história pode ganhar na nova adaptação.

Kim Novak segura troféu que ganhou no Festival de Veneza, em setembro de 2025
Kim Novak afirma que imagem sexy de Sweeney vai levar à narrativa sexualizada de sua vida afetiva, o que não corresponde à realidade. Na foto, a veterana recebe homenagem no Festival de Veneza, em setembro de 2025 Stefano Rellandini/AFP

Segundo ela, a imagem pública de Sweeney pode levar a uma abordagem mais sexualizada da narrativa. "Não tem como não ser uma relação sexual, porque Sydney Sweeney está sempre sexy", afirmou.

Para Novak, essa leitura distorce a natureza do romance que viveu com Davis Jr., que descreve como profundo e baseado em conexão emocional – não apenas física. O filme será dirigido por Colman Domingo, que faz sua estreia atrás das câmeras.

Domingo trabalhou com Sweeney na série "Euphoria", o que reforça a parceria no novo projeto. A proposta do longa é revisitar o relacionamento entre Novak e Davis Jr. em meio ao contexto de racismo e pressão da indústria hollywoodiana da época, fatores que, historicamente, contribuíram para o fim da relação.

Kim Novak e Sammy Davis Jr. olham para a câmera sorrindo
Kim Novak e Sammy Davis Jr. se apaixonaram e foram alvo de racismo na década de 1950 Divulgação

Apesar da polêmica, o projeto segue em desenvolvimento. Além de protagonista, Sweeney atua como produtora e já demonstrou interesse em mergulhar na história da atriz veterana.

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Em entrevista à revista "People", ela destacou sua identificação com a trajetória de Novak. "A história dela ainda é muito relevante hoje. Ela lidou com o controle da imagem, com o escrutínio da vida pessoal e dos relacionamentos. Eu me vejo nisso de várias formas", disse.

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