Kim Novak rejeita a sexy Sydney Sweeney para interpretá-la no cinema

Antes mesmo de iniciar as filmagens, o longa "Scandalous!" já enfrenta resistência. Aos 93 anos, Kim Novak veio a público criticar a escolha de Sydney Sweeney para interpretá-la no cinema.

Em entrevista ao "The London Times", a atriz não poupou palavras ao comentar o projeto, que vai retratar seu relacionamento com o cantor Sammy Davis Jr. nos anos 1950.

Para Novak, a escalação é "totalmente errada", ela afirma que não teria aprovado o filme. Conhecida por clássicos como "Um corpo que cai", dirigido por Alfred Hitchcock, Novak demonstrou preocupação com o tom que sua história pode ganhar na nova adaptação.

Kim Novak afirma que imagem sexy de Sweeney vai levar à narrativa sexualizada de sua vida afetiva, o que não corresponde à realidade. Na foto, a veterana recebe homenagem no Festival de Veneza, em setembro de 2025 Stefano Rellandini/AFP

Segundo ela, a imagem pública de Sweeney pode levar a uma abordagem mais sexualizada da narrativa. "Não tem como não ser uma relação sexual, porque Sydney Sweeney está sempre sexy", afirmou.

Para Novak, essa leitura distorce a natureza do romance que viveu com Davis Jr., que descreve como profundo e baseado em conexão emocional – não apenas física. O filme será dirigido por Colman Domingo, que faz sua estreia atrás das câmeras.

Domingo trabalhou com Sweeney na série "Euphoria", o que reforça a parceria no novo projeto. A proposta do longa é revisitar o relacionamento entre Novak e Davis Jr. em meio ao contexto de racismo e pressão da indústria hollywoodiana da época, fatores que, historicamente, contribuíram para o fim da relação.

Kim Novak e Sammy Davis Jr. se apaixonaram e foram alvo de racismo na década de 1950 Divulgação

Apesar da polêmica, o projeto segue em desenvolvimento. Além de protagonista, Sweeney atua como produtora e já demonstrou interesse em mergulhar na história da atriz veterana.

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Em entrevista à revista "People", ela destacou sua identificação com a trajetória de Novak. "A história dela ainda é muito relevante hoje. Ela lidou com o controle da imagem, com o escrutínio da vida pessoal e dos relacionamentos. Eu me vejo nisso de várias formas", disse.