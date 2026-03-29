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Jonas Sulzbach fala da vida após a saída do 'BBB 26'

Modelo e influenciador conta que viveu dias de expectativa ao deixar o programa, mas que depois se sentiu acolhido, com o carinho das pessoas

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29/03/2026 13:58

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JJonas Sulzbach diz que viveu dias de expectativa ao deixar BBB 26, com medo de ser cancelado, mas que agora já sente o carinho das pessoas
Jonas Sulzbach diz que viveu dias de expectativa ao deixar BBB 26, com medo de ser cancelado, mas que agora já sente o carinho das pessoas crédito: Instagram / reprodução

Pouco tempo após deixar o confinamento do "BBB 26", Jonas Sulzbach já retomou a rotina fora da casa. O influenciador participou, nesse sábado (28/3), de um torneio de beach tennis em São Paulo, ao lado de outros famosos.

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Apesar do clima leve do encontro, o ex-BBB admitiu que viveu dias de expectativa ao deixar o programa. Segundo ele, havia um receio real sobre como seria recebido pelo público. "A gente sempre pensa que pode estar cancelado, mas foi melhor do que eu imaginava", contou.

A percepção, no entanto, mudou rapidamente. Mesmo com a agenda cheia de compromissos e entrevistas – e ainda sem ter circulado muito pelas ruas –, Jonas disse já sentir o carinho das pessoas.

"Estou muito, muito feliz com tudo que tenho ouvido", afirmou à revista Quem. Durante a conversa, ele também relembrou os objetivos que tinha ao entrar no reality.

Mais do que chegar longe na competição ou disputar o prêmio, havia um desejo pessoal de reposicionar sua imagem diante do público. "Era a oportunidade de as pessoas conhecerem um outro lado do Jonas, não aquele que sempre foi julgado", explicou.

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A experiência, segundo ele, serviu justamente para mostrar facetas menos conhecidas de sua personalidade.

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