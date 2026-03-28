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BBB 26

Castigo do monstro é suspenso a pedido de Ana Paula Renault

Sister relatou dores intensas e cansaço extremo por causa do acúmulo de noites mal dormidas e falta de alimentação adequada

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28/03/2026 15:54

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Cumprindo o castigo do monstro no BBB 26, Ana Paula Renault reclamou de dores intensas e cansaço extremo
Cumprindo o castigo do monstro no BBB 26, Ana Paula Renault reclamou de dores intensas e cansaço extremo crédito: reprodução / TV Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rotina do BBB 26 sofreu uma intervenção neste sábado (28/3) após Ana Paula Renault relatar dores intensas e cansaço extremo durante o cumprimento do castigo do monstro. A produção decidiu suspender temporariamente a dinâmica, que também envolvia Milena Moreira.

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A situação veio à tona quando a líder da semana foi chamada ao closet para participar de uma ação patrocinada, mas afirmou não ter condições físicas de continuar. Visivelmente abatida, ela fez um apelo direto à produção.

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"Estou no monstro, a gente não dormiu, estou morrendo de dor. Está doendo muito", disse. Ana Paula ainda explicou que tem histórico de cirurgia na coluna, o que agravaria o desconforto. Segundo a sister, o acúmulo de noites mal dormidas e a falta de alimentação adequada intensificaram o quadro, dificultando até tarefas simples, como provar roupas.

Diante do relato e das diversas reclamações de fãs nas redes sociais, a equipe do programa optou por interromper o castigo de forma provisória para garantir a recuperação das participantes.

Mais cedo, a produção já havia solicitado atendimento médico para a jornalista. O castigo do monstro havia sido imposto por Solange Couto, vencedora da prova do anjo realizada na sexta-feira (27/3).

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Na dinâmica, os participantes precisaram derrubar estruturas infláveis enquanto conduziam carrinhos e a atriz garantiu a liderança da prova ao somar 112 pontos.

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