Artes
O que é cosplay e como funciona essa arte e cultura
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Fãs se inspiravam em produções como Flash Gordon e Buck Rogers para criar trajes em convenções como a Worldcon. Porém, o termo “cosplay”, como hoje é conhecido, foi cunhado no Japão, nos anos 1980, pelo jornalista e produtor Nobuyuki Takahashi após observar fãs fantasiados em uma convenção. Sua divulgação ajudou a transformar o cosplay em uma cultura vibrante e reconhecida mundialmente. Foto: Divulgação IMDb
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Cosplay é a junção de “costume” (fantasia) e “play” (interpretar). Mais do que roupas, envolve recriar trejeitos, falas e personalidades dos personagens. É uma prática que mistura performance, artesanato e paixão, permitindo que fãs expressem sua criatividade e se conectem com universos que amam. Foto: Alan Light - wikimedia commons
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Os cosplayers dedicam-se a confeccionar roupas detalhadas, usar perucas e maquiagem específicas, além de criar acessórios e props como espadas ou armaduras. A interpretação é parte essencial: muitos incorporam gestos e falas dos personagens, tornando a experiência autêntica e transformando eventos em verdadeiros palcos de imaginação. Foto: Michael Mol wikimedia commons
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No Japão, o cosplay ganhou força em eventos como o "Comiket" (foto) e o "World Cosplay Summit", tornando-se parte da identidade cultural ligada aos animes e mangás. O país se consolidou como referência mundial, influenciando cosplayers em todos os continentes e elevando a prática ao status de arte e tradição. Foto: stormstill - Flickr wikimedia commons
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O Brasil, por sua vez, abriga uma das maiores comunidades de cosplay do mundo. Eventos como "Anime Friends", "CCXP" e "BGS" se tornaram polos de criatividade, com concursos que premiam trajes e performances. Aqui, o cosplay é celebrado como expressão artística e cultural, mostrando que a paixão por personagens transcende fronteiras e gerações. Foto: Paulo Guereta wikimedia commons