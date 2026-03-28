O que é cosplay e como funciona essa arte e cultura

Fãs se inspiravam em produções como Flash Gordon e Buck Rogers para criar trajes em convenções como a Worldcon. Porém, o termo “cosplay”, como hoje é conhecido, foi cunhado no Japão, nos anos 1980, pelo jornalista e produtor Nobuyuki Takahashi após observar fãs fantasiados em uma convenção. Sua divulgação ajudou a transformar o cosplay em uma cultura vibrante e reconhecida mundialmente. Foto: Divulgação IMDb