BBB26: Solange Couto já teve que refazer o umbigo duas vezes; entenda

Participante da atual edição do Big Brother Brasil, a atriz Solange Couto não esconde os procedimentos estéticos que realizou ao longo dos anos. Certa vez, em entrevista ao jornal Extra, a artista até mesmo revelou que precisou refazer o umbigo duas vezes, por conta de abdominoplastias.

“Eu tinha um degrau embaixo do umbigo, pois o músculo estava fora do lugar por causa da cesariana de quando tive Benjamin. Não era banha, mas precisei da abdominoplastia para acertar. Dessa cirurgia, tenho uma cicatriz de três centímetros que é meu novo umbigo. Quando a médica estica a pele, ela faz um novo umbigo. Na primeira cirurgia, ela fez um. Agora, na segunda, fez outro no lugar”, comentou Solange, referindo-se ao que muitas pessoas chamam de “umbigo de abdominoplastia”.

“O que é chamado de ‘umbigo de abdominoplastia’ é o próprio umbigo com uma cicatriz ao redor dele após uma cirurgia para a flacidez de pele abdominal. A maior questão é que, se a cicatriz ficar aparente, muitas pacientes acreditam que fica mais estigmatizado”, ressalta a cirurgiã plástica Heloise Manfrim, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).

A abdominoplastia é um procedimento popular no Brasil e tem como objetivo remover o excesso de pele e gordura, além de apertar os músculos abdominais, para tornar a barriga lisa e tonificada. “Como durante a abdominoplastia a pele do abdômen é reposicionada, isso muitas vezes faz com que o umbigo original precise ser redesenhado ou reimplantado. O cirurgião preserva a inserção natural do umbigo na parede abdominal, mas cria uma nova abertura na pele esticada para que ele seja reposicionado. Esse processo requer habilidade para garantir um aspecto natural e harmônico”, diz Carlos Manfrim, cirurgião plástico membro da SBCP.

Ele diz que acabar com um umbigo que pareça artificial é realmente um dos receios mais comuns entre pacientes que se submetem à abdominoplastia. “Isso pode ocorrer caso o novo formato fique muito arredondado, profundo demais ou com cicatrizes visíveis. Além disso, depende da característica individual da cicatrização da paciente. Alguns pacientes têm cicatrização ruim e podem ficar com a cicatriz mais aparente”, acrescenta.

Para evitar esse efeito, cirurgiões plásticos experientes buscam técnicas que proporcionam um contorno mais natural, com bordas suaves e uma leve depressão central, imitando a aparência de um umbigo não operado. Uma dessas técnicas é a Abdominoplastia HD RAFT, que vai além da retirada de pele e gordura. “Com a técnica RAFT (Rectus Abdominal Fat Transfer), conseguimos reconstruir a parede abdominal, realçar a linha média e os músculos, e deixar o abdômen com aspecto firme, plano e definido. Ela é ideal para quem busca um abdômen tonificado e natural, principalmente após gestação ou grandes perdas de peso”, explica Carlos.

“O sucesso do novo umbigo também depende do pós-operatório. Os cuidados incluem evitar tração excessiva na região, seguir as orientações médicas para limpeza e cicatrização e manter o acompanhamento regular com o cirurgião. Em alguns casos, pequenas correções podem ser necessárias após a recuperação total”, explica Heloise.

“A correção de umbigo é uma das cirurgias mais difíceis, porque há uma tendência de a cicatriz sempre abrir nessa região, mas existem técnicas que podem ajudar a melhorar o resultado de uma cicatriz de abdominoplastia. Na verdade, acho que a maior questão é utilizar o formato da própria paciente e internalizar a cicatriz, porque a paciente fica com o umbigo dela sem cicatriz aparente”, comenta.

Os médicos lembram que, para quem deseja realizar uma abdominoplastia, a escolha de um cirurgião plástico qualificado é essencial. “A experiência do profissional influencia no resultado final, especialmente no que diz respeito à reconstrução umbilical. Ter uma indicação e fazer uma análise de trabalhos anteriores do especialista pode ajudar o paciente a tomar uma decisão mais segura”, reforça Carlos Manfrim.