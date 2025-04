Umbigo de abdominoplastia: como evitar?

Algumas pessoas que passam por abdominoplastia relatam que o umbigo pode ficar diferente. Na internet, o termo “umbigo de abdominoplastia” já foi até motivo de comentários em posts de famosas. Mas existe mesmo esse estigma? “O que é chamado de ‘umbigo de abdominoplastia’ é o próprio umbigo com uma cicatriz ao redor dele após uma cirurgia para a flacidez de pele abdominal. A maior questão é que, se a cicatriz ficar aparente, muitas pacientes acreditam que fica mais estigmatizado. Mas, com as técnicas atuais, a cicatriz fica interna, não fica visível e, como qualquer umbigo, faz parte de uma cicatriz também. Então, é um termo que é utilizado, sim, mas que hoje a gente consegue naturalidade por conta das técnicas atuais”, ressalta a cirurgiã plástica Heloise Manfrim, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).

A abdominoplastia é um procedimento popular no Brasil e tem como objetivo remover o excesso de pele e gordura, além de apertar os músculos abdominais. “Como resultado, a barriga fica lisa e tonificada. A aparência do umbigo após a cirurgia plástica não é necessariamente um ‘erro de técnica’, mas depende da característica individual da cicatrização da paciente. Alguns pacientes têm cicatrização ruim e podem ficar com a cicatriz mais aparente”, diz Carlos Manfrim, cirurgião plástico membro da SBCP.

Como durante a abdominoplastia a pele do abdômen é reposicionada, isso muitas vezes faz com que o umbigo original precise ser redesenhado ou reimplantado. “O cirurgião preserva a inserção natural do umbigo na parede abdominal, mas cria uma nova abertura na pele esticada para que ele seja reposicionado. Esse processo requer habilidade para garantir um aspecto natural e harmônico. Realmente um dos receios mais comuns entre pacientes que se submetem à abdominoplastia é acabar com um umbigo que pareça artificial. Isso pode ocorrer caso o novo formato fique muito arredondado, profundo demais ou com cicatrizes visíveis. Para evitar esse efeito, cirurgiões plásticos experientes buscam técnicas que proporcionam um contorno mais natural, com bordas suaves e uma leve depressão central, imitando a aparência de um umbigo não operado”, diz Carlos.

Uma das técnicas atuais é a Abdominoplastia HD RAFT, que vai além da retirada de pele e gordura. “Com a técnica RAFT (Rectus Abdominal Fat Transfer), conseguimos reconstruir a parede abdominal, realçar a linha média e os músculos, e deixar o abdômen com aspecto firme, plano e definido. Ela é ideal para quem busca um abdômen tonificado e natural, principalmente após gestação ou grandes perdas de peso”, explica Carlos.

“O sucesso do novo umbigo também depende do pós-operatório. Os cuidados incluem evitar tração excessiva na região, seguir as orientações médicas para limpeza e cicatrização e manter o acompanhamento regular com o cirurgião. Em alguns casos, pequenas correções podem ser necessárias após a recuperação total”, afirma Heloise. “A correção de umbigo é uma das cirurgias mais difíceis, porque há uma tendência de a cicatriz sempre abrir nessa região, mas existem técnicas que podem ajudar a melhorar o resultado de uma cicatriz de abdominoplastia. Na verdade, acho que a maior questão é utilizar o formato da própria paciente e internalizar a cicatriz, porque a paciente fica com o umbigo dela sem cicatriz aparente”, comenta.

Por fim, os médicos lembram que, para quem deseja realizar uma abdominoplastia, a escolha de um cirurgião plástico qualificado é essencial. “A experiência do profissional influencia no resultado final, especialmente no que diz respeito à reconstrução umbilical. Ter uma indicação e fazer uma análise de trabalhos anteriores do especialista podem ajudar o paciente a tomar uma decisão mais segura”, recomenda Carlos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia