O termo é uma expressão dada à flacidez ou excesso de gordura na região do umbigo, que pode deixar a pele com um aspecto caído. Maya Massafera fez cirurgia para resolver o incômodo

A barriga é uma das partes do corpo que mais mexem com a autoestima feminina e, a cada ano, a busca pelo abdômen perfeito tem lotado as salas de procedimentos estéticos. Recentemente, a influenciadora Maya Massafera chamou a atenção de seu público ao relatar que não se sente satisfeita com a sua barriga por causa de seu ‘umbigo triste’. Ele fez uma cirurgia para resolver o problema.





O termo é uma expressão dada à flacidez ou excesso de gordura na região do umbigo, que pode deixar a pele com um aspecto caído. O cirurgião plástico Marco Polo explica que hábitos sedentários e alterações hormonais são fatores que provocam a flacidez do umbigo triste.

Ele reforça que a idade pode desencadear o problema, tendo em vista que, ao longo dos anos, o corpo diminui consideravelmente a produção de colágeno e elastina e, por consequência, a derme perde sua sustentabilidade natural.





“A abdominoplastia reversa é um caminho para a solução desse problema, pois é um procedimento estético feito para a retirada do excesso dessa pele que fica abaixo das mamas e acima do abdômen. É semelhante a abdominoplastia convencional, a diferença é que ela é um procedimento que se concentra apenas na parte superior”.





De acordo com a Revista Brasileira de Cirurgia Plástica (RBCP), cirurgias de abdominoplastia são um dos procedimentos que mais apresentam níveis relativamente altos de complicações, principalmente no pós-operatório, com mais de 20 mil casos avaliados, constatando uma taxa de 20% para possíveis complicações locais.





Marco Polo destaca os principais cuidados que se devem ser adotados ao realizar o procedimento. "A atenção mais importante é fazer essa cirurgia com especialistas altamente qualificados, pois os riscos se tornam bem menores, quase sem complicações graves. É interessante também considerar o estilo de vida do paciente. Quanto mais saudável, menos problemas e melhores resultados’’, afirma o especialista.







