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Ex-BBB Pedro em confusão: defesa reage a vídeo e faz revelações

Advogados de ex-BBB Pedro reagem a vídeo de briga e atualizam processo contra a Globo

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CP
Carlos Palermo
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Carlos Palermo
Repórter
28/03/2026 18:52

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Ex-BBB Pedro em confusão: defesa reage a vídeo e faz revelações
A divulgação do vídeo ocorre poucos dias após Pedro receber alta de uma clínica crédito: Tupi

O ex-participante do Big Brother Brasil, Pedro Espindola, teve um vídeo atribuído a ele circulando nas redes sociais neste sábado (28). As imagens mostram uma suposta confusão com pancadaria em uma barbearia de Curitiba, no Paraná.

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A defesa de Espindola se pronunciou publicamente, ao Metrópole, sobre o material, buscando esclarecer os fatos que envolvem o ex-"brother": Posso te garantir que não se trata do Pedro. Ele está em casa, estive com ele. Na segunda, ele tem consulta com a dra. Natacia, a psiquiatra. Não é ele, garantiu o advogado.

Confira o vídeo:

pic.twitter.com/qpg9d4CMHb

Passagem conturbada pelo BBB e internação

A divulgação do vídeo ocorre poucos dias após Pedro receber alta de uma clínica. Ele estava internado desde 22 de janeiro e deixou a unidade na última segunda-feira, 23 de março.

O período de internação teve início logo após sua saída do BBB 26. Pedro Espindola deixou o reality show em 18 de janeiro, após ser acusado de importunação sexual contra outra participante, Jordana.

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O incidente que motivou a saída ocorreu quando ele tentou beijar Jordana à força, enquanto estavam sozinhos na despensa da casa. Logo depois, o então participante confessou o ato no confessionário e apertou o botão de desistência da competição.

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Na edição ao vivo do programa, a Globo confirmou que, caso Pedro não tivesse optado por sair, ele teria sido expulso pela produção devido à conduta.

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