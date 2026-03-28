Ex-BBB Pedro em confusão: defesa reage a vídeo e faz revelações
Advogados de ex-BBB Pedro reagem a vídeo de briga e atualizam processo contra a Globo
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O ex-participante do Big Brother Brasil, Pedro Espindola, teve um vídeo atribuído a ele circulando nas redes sociais neste sábado (28). As imagens mostram uma suposta confusão com pancadaria em uma barbearia de Curitiba, no Paraná.
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A defesa de Espindola se pronunciou publicamente, ao Metrópole, sobre o material, buscando esclarecer os fatos que envolvem o ex-"brother": Posso te garantir que não se trata do Pedro. Ele está em casa, estive com ele. Na segunda, ele tem consulta com a dra. Natacia, a psiquiatra. Não é ele, garantiu o advogado.
Confira o vídeo:
VEJA: O ex-bbb Pedro foi flagrado apanhando em uma barbearia em Curitiba.
— CHOQUEI (@choquei) March 28, 2026
Passagem conturbada pelo BBB e internação
A divulgação do vídeo ocorre poucos dias após Pedro receber alta de uma clínica. Ele estava internado desde 22 de janeiro e deixou a unidade na última segunda-feira, 23 de março.
O período de internação teve início logo após sua saída do BBB 26. Pedro Espindola deixou o reality show em 18 de janeiro, após ser acusado de importunação sexual contra outra participante, Jordana.
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O incidente que motivou a saída ocorreu quando ele tentou beijar Jordana à força, enquanto estavam sozinhos na despensa da casa. Logo depois, o então participante confessou o ato no confessionário e apertou o botão de desistência da competição.
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Na edição ao vivo do programa, a Globo confirmou que, caso Pedro não tivesse optado por sair, ele teria sido expulso pela produção devido à conduta.