Mestre do Suspense nunca recebeu Oscar: a trajetória de Alfred Hitchcock
Natural de Londres, Inglaterra, Hitchcock teve uma infância marcada por uma educação católica rigorosa e por um relacionamento marcado pela disciplina excessiva de seu pai.Foto: wikimedia commons Jack Mitchell
Essas experiências teriam deixado marcas profundas no jovem Hitchcock, influenciando inclusive seus interesses e temas que se tornaram recorrentes em seus filmes.Foto: Divulgação
A trajetória na indústria cinematográfica de Hitchcock começa em 1919, aos 20 anos, quando ele ingressou como designer de intertítulos na companhia britânica Famous Players-Lasky. Nos anos seguintes, ele progrediu em diversos departamentos, como roteirista, editor e diretor assistente, aprendendo os diferentes aspectos da produção cinematográfica.Foto: reprodução youtube
O primeiro trabalho de Hitchcock como diretor foi no filme mudo “O Jardim dos Prazeres”, de 1925.Foto: reprodução / O Jardim dos Prazeres
A primeira grande produção do cineasta, “O Pensionista” (1927), consolidou sua reputação como diretor de suspense.Foto: reprodução / O Pensionista
Considerado inovador em sua técnica e narrativa, o filme apresentava um assassino à espreita em um apartamento de Londres, utilizando elementos como suspense visual, voyeurismo e a manipulação da perspectiva do espectador.Foto: reprodução / O Pensionista
Nos anos 1930, Hitchcock dirigiu vários filmes de sucesso na Grã-Bretanha, como “39 Degraus” (1935) e “A Mulher Oculta” (1938), ambos classificados entre os melhores filmes britânicos do século 20, pelo British Film Institute (BFI).Foto: reprodução / A Mulher Oculta
Outros filmes de Hitchcock que ganharam destaque nessa época foram “Rebecca, a Mulher Inesquecível” (1940), “A Sombra de Uma Dúvida” (1943) e “Interlúdio” (1946).Foto: reprodução / Rebecca, a Mulher Inesquecível
Em 1948, Hitchcock lançou “Festim Diabólico”, que mostrava dois homens tendo que ocultar um assassinato no local onde aconteceria uma festa momentos depois.Foto: reprodução / Festim Diabólico
Em 1954, uma de suas maiores obras-primas: “Janela Indiscreta” (1954), narra a história de L.B. “Jeff” Jeffries (James Stewart), um fotógrafo profissional que se vê confinado em seu apartamento em Nova York, devido a uma perna quebrada.Foto: divulgação
Enquanto observa seus vizinhos pelos binóculos para passar o tempo, Jeff se convence de que presenciou um assassinato cometido por um dos vizinhos.Foto: reprodução / Janela Indiscreta
Com a ajuda de sua namorada, a socialite Lisa Fremont (Grace Kelly), Jeff inicia uma investigação obsessiva, acumulando pistas e tentando desvendar o mistério.Foto: reprodução / Janela Indiscreta
Quatro anos depois, Hitchcock lançou mais um filme que se tornaria um dos mais aclamados de todos os tempos: “Um Corpo que Cai” (1958).Foto: reprodução / Um Corpo que Cai
A história segue John “Scottie” Ferguson (James Stewart), um detetive aposentado que sofre de acrofobia (medo de altura). Ele então é contratado para seguir e investigar o comportamento estranho da esposa de um um antigo amigo.Foto: Divulgação
Em 1959, Hitckcock dirigiu “Intriga Internacional”, sobre um executivo de publicidade de Nova York que precisa fugir quando é confundido por um agente de governo.Foto: Divulgação
Em 1960, o “mestre do suspense” lançou “Psicose”, baseado no romance de mesmo nome de Robert Bloch. A trama segue uma secretária que rouba uma grande quantia de dinheiro e foge para recomeçar sua vida.Foto: divulgação
Enquanto escapava, ela precisa se hospedar no Bates Motel, administrado por Norman Bates, um jovem perturbado que vive com sua mãe dominadora.Foto: reprodução
“Psicose” é conhecido por suas reviravoltas chocantes e uma das cenas mais icônicas da história do cinema, a do chuveiro. É considerado um clássico do suspense/terror e constantemente aparece em listas de melhores filmes de todos os tempos.Foto: reprodução
Hitchcock era famoso por fazer aparições rápidas em seus filmes, geralmente como figurante. Ele considerava essas aparições como uma forma de “assinatura” de seus trabalhos.Foto: reprodução / Pavor nos Bastidores
Ele também era conhecido por sua colaboração com os principais atores e atrizes da época, incluindo Cary Grant, Ingrid Bergman, James Stewart (foto) e Grace Kelly.Foto: Reprodução
Apesar de ser nomeado cinco vezes ao Oscar de Melhor Diretor, Hitchcock nunca ganhou. Ele recebeu um Oscar honorário em 1968 por sua contribuição ao cinema.Foto: wikimedia commons
Em 1979, Hitchcock recebeu o título de Cavaleiro da Ordem do Império Britânico, se tornando Sir Hitchcock, quatro meses antes de sua morte.Foto: reprodução
