'Grey's Anatomy' é renovada para a 23ª temporada
Exibida desde 2005, série acompanha cotidiano de médicos em um hospital de Seattle, nos EUA
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SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A série médica Grey's Anatomy foi renovada para a 23ª temporada. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (30/3) nas redes sociais da produção.
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Criada por Shonda Rhimes e exibida desde 2005, Grey's Anatomy acompanha o cotidiano de médicos em um hospital de Seattle, nos EUA. A produção era centrada em Meredith Grey, personagem de Ellen Pompeo, que deixou o elenco fixo na 19ª temporada -ela segue participando como narradora e produtora executiva.
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Há especulações de que a 23ª temporada possa ter menos episódios em razão de ajustes orçamentários, embora a emissora não tenha confirmado oficialmente. O próximo ano também marca a saída de dois nomes importantes do elenco: Kevin McKidd e Kim Raver, intérpretes do casal Owen Hunt e Teddy Altman.
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No Brasil, a 22ª temporada está em exibição no canal pago Sony Channel e também está disponível no serviço de streaming Disney+. O último episódio da temporada está previsto para 7 de maio.