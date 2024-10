A série documental “Anatomy of lies” (“Anatomia de mentiras”, em tradução livre), que estreou na última semana nos Estados Unidos, causou polêmica ao contar a história de Elisabeth Finch, roteirista da série “Grey’s anatomy”, que fingiu ter câncer para conseguir o emprego. A produção da Peacock ainda não tem previsão para chegar ao Brasil.





De acordo com a série, Finch fazia várias pausas para ir ao banheiro para supostamente vomitar. Ela também raspava os cabelos para simular o efeito colateral da quimioterapia. A farsa ainda incluía uma dieta rigorosa, onde só biscoitos e refrigerante de gengibre eram liberados.











Finch já havia admitido a trama de mentiras em 2022, mas teve que vir a público novamente após o lançamento da série. "Não dei a ninguém nenhuma razão para acreditar em uma palavra que eu digo. Menti sobre tantas coisas, algumas que devastaram tantas pessoas na vida real. 'Sinto muito' parecem as menores palavras comparadas ao que fiz, mas são as mais verdadeiras", disse, em entrevista à Variety. Ela revelou que está passando por tratamento mental.





Antes de “Grey’s anatomy”, Finch já havia trabalhado nos roteiros de atrações como “True blood” e “The vampire diaries”. Para integrar a equipe da série de Shonda Rhimes, ela começou a publicar relatos de sua falsa luta contra um tipo de câncer raro nos ossos.



Elisabeth Finch fingiu ter um tipo raro de câncer para chamar atenção de Shonda Rhimes Reprodução / Peacock



A trama deu certo e ela foi contratada em 2014. Ela chegou a incluir a doença no arco narrativo de uma das personagens da série. A equipe teria descoberto a mentira em dezembro de 2022, quando ela foi afastada do trabalho e anunciou que deixaria a produção.





Jennifer Beyer, ex-esposa de Finch, participa do documentário, dizendo ter se arrependido de ter se relacionado com a roteirista. “Quando você ama alguém, ignora os sinais de alerta até que eles se tornem evidentes,” declarou, em trecho exibido no trailer da produção.











Finch chegou a fazer um pedido de desculpas, mas excluiu a publicação de seu perfil do Instagram. No post, ela dizia ter um vício em mentir. “‘Sinto muito’ parece ser uma expressão muito pequena diante do que fiz, mas é a mais sincera. Eu me deixei levar pelo vício das mentiras, traindo e traumatizando minha família, amigos e colegas mais próximos. Estou buscando reparação e expressando meu verdadeiro arrependimento da melhor maneira que posso, quando as pessoas estiverem prontas. E aceito que algumas talvez nunca estejam”, escreveu.





Em uma entrevista ao site The Ankler, ela deu detalhes de suas mentiras, dizendo que chegou a dizer que perdeu um rim e parte de uma perna. As mentiras em série começaram em 2007, quando ela machucou o joelho e teve que passar por uma cirurgia.











No entanto, quando voltou ao set, não recebeu a solidariedade que esperava. “Eu não tinha apoio e voltei ao meu antigo mecanismo de enfrentamento disfuncional – menti e inventei algo porque precisava de apoio e atenção, e foi assim que busquei isso”, declarou ao site.