Globo anuncia estreia de novela vertical do casal 'Loquinha' para abril

Alanis Guillen e Gabriela Medvedovsky interpretam os papeis de Lorena e Juquinha, conectados ao universo de 'Três graças', em 25 capítulos de três minutos cada

SAMARA ALMEIDA
SAMARA ALMEIDA
Repórter
31/03/2026 15:28

Casal da novela 'Três graças' roubou a cena e é sucesso nas redes sociais crédito: Reprodução/ Redes sociais TV Globo

 A Globo anunciou nesta terça-feira (31) a data de lançamento oficial da novela vertical do casal Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedovsky), chamado carinhosamente de "Loquinha" pelo público. A estreia está marcada para o dia 6 de abril.

O projeto audiovisual será um spin-off da novela "Três Graças", que contará com 25 episódios de 3 minutos cada. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, as atrizes falaram sobre a novidade: "Estamos muito animadas para a estreia da novelinha da Lorena e da Juquinha", disse Gabriela.

Na legenda da postagem, a emissora confirmou que todos os capítulos de "Loquinha" serão publicados no perfil. Estão previstas as participações de Ferette (Murilo Benício), da vilã Lucélia (Daphne Bozaski) e também a aparição de Teca, ex-namorada de Juquinha, papel da atriz Ingrid Gaigher.

"Loquinha" será uma história à parte, mas conectada ao universo de Aguinaldo Silva e está sendo gravada na mesma cidade cinematográfica da novela das 9. A trama foi criada e escrita por Márcia Prattes, que já faz parte do núcleo de colaboradores de "Três Graças".

