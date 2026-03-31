Ator de 'O agente secreto' revela que 'passou fome' nos bastidores do Oscar

Pernambucano Thomas Aquino, que integrou a comitiva do longa brasileiro em Los Angeles, contou detalhes da experiência no 'Encontro'

Joubert Júnior
Joubert Júnior
31/03/2026 15:07

Wagner Moura fala ao telefone em orelhão em cena de O agente secreto
'O agente secreto' teve quatro indicações ao Oscar e levou a Los Angeles uma equipe de 30 pessoas crédito: Victor Jucá/Divulgação

O ator Thomas Aquino voltou falou de sua experiência no Oscar durante participação no programa "Encontro" desta terça-feira (31/3). Ele esteve na cerimônia realizada no último dia 15 junto com outros representantes de "O agente secreto", que concorreu a quatro estatuetas.

Aquino revelou um detalhe bem diferente do glamour esperado: ele passou fome no evento.

Ao conversar com Patrícia Poeta, o ator disse que contava com uma recepção mais farta nos bastidores. "Eu pensava que no lobby ia ter uma comidinha mais específica, mas deram um saquinho assim, com vegetais assados", contou, entre risos. O pacote incluía chips de batata-doce, vagem, cenoura e água. "Ainda bem que eu levei uma barrinha de cereal!", completou, em tom de brincadeira.

Cinema brasileiro em alta

Antes de falar sobre a fome, o ator também reagiu ao ver registros do próprio look no tapete vermelho e falou sobre a felicidade de ter participado da premiação.

Thomas Aquino aproveitou para refletir sobre o momento do cinema nacional no circuito internacional, citando as indicações recentes de Wagner Moura e Fernanda Torres nas categorias de atuação.

"No ano de 2027, qual vai ser?", questionou. Para ele, esse ciclo de reconhecimento é positivo tanto para artistas quanto para o setor: "As pessoas lá fora também buscando saber mais do cinema nacional. Para mim, foi incrível."

