Sadie Sink e Noah Jupe aparecem pela primeira vez como ‘Romeu e Julieta’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A clássica tragédia “Romeu e Julieta”, de William Shakespeare, ganhou uma nova adaptação nos palcos do West End, em Londres. A montagem é estrelada por Sadie Sink e Noah Jupe, que interpretam Julieta e Romeu, respectivamente.

A peça está em cartaz no Harold Pinter Theatre até o dia 20 de junho e marca a estreia da dupla nos palcos do tradicional circuito teatral londrino. A direção é assinada por Robert Icke. Além dos protagonistas, o elenco conta com nomes como Clare Perkins e Clark Gregg.

Conhecida mundialmente por seu papel como Max na série “Stranger Things”, Sink consolida a trajetória no teatro com a montagem. Já Jupe, que recentemente estrelou “Hamnet”, produção indicada ao Oscar, retorna ao universo shakespeariano após trabalhos anteriores ligados à obra do autor.

A equipe criativa da peça inclui a figurinista Hildegard Bechtler, o iluminador Jon Clark, o designer de som Tom Gibbons e o designer de vídeo Ash J. Woodward. A direção de elenco é de Julia Horan e Jim Carnahan.

A história acompanha o romance proibido entre Romeu Montéquio e Julieta Capuleto, jovens de famílias rivais na cidade de Verona, na Itália. Entre encontros secretos e conflitos familiares, o casal enfrenta uma série de obstáculos na tentativa de ficar junto — em uma narrativa que culmina em um desfecho trágico e atemporal.

Considerada uma das obras mais emblemáticas da literatura mundial, “Romeu e Julieta” segue sendo reinterpretada nos palcos ao redor do mundo, reafirmando sua relevância para novas gerações de público.

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