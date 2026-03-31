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Sadie Sink e Noah Jupe aparecem pela primeira vez como ‘Romeu e Julieta’

Atores vivem o casal icônico em adaptação dirigida por Robert Icke em teatro de Londres

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
31/03/2026 12:43

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Sadie Sink e Noah Jupe como ‘Romeu e Julieta’
Sadie Sink e Noah Jupe como ‘Romeu e Julieta’ crédito: Divulgação

A clássica tragédia “Romeu e Julieta”, de William Shakespeare, ganhou uma nova adaptação nos palcos do West End, em Londres. A montagem é estrelada por Sadie Sink e Noah Jupe, que interpretam Julieta e Romeu, respectivamente.

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A peça está em cartaz no Harold Pinter Theatre até o dia 20 de junho e marca a estreia da dupla nos palcos do tradicional circuito teatral londrino. A direção é assinada por Robert Icke. Além dos protagonistas, o elenco conta com nomes como Clare Perkins e Clark Gregg.

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Conhecida mundialmente por seu papel como Max na série “Stranger Things”, Sink consolida a trajetória no teatro com a montagem. Já Jupe, que recentemente estrelou “Hamnet”, produção indicada ao Oscar, retorna ao universo shakespeariano após trabalhos anteriores ligados à obra do autor.

A equipe criativa da peça inclui a figurinista Hildegard Bechtler, o iluminador Jon Clark, o designer de som Tom Gibbons e o designer de vídeo Ash J. Woodward. A direção de elenco é de Julia Horan e Jim Carnahan.

A história acompanha o romance proibido entre Romeu Montéquio e Julieta Capuleto, jovens de famílias rivais na cidade de Verona, na Itália. Entre encontros secretos e conflitos familiares, o casal enfrenta uma série de obstáculos na tentativa de ficar junto — em uma narrativa que culmina em um desfecho trágico e atemporal.

Considerada uma das obras mais emblemáticas da literatura mundial, “Romeu e Julieta” segue sendo reinterpretada nos palcos ao redor do mundo, reafirmando sua relevância para novas gerações de público.

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A cidade de Verona, na Itália, é o local onde se passa a história de Romeu e Julieta, um dos maiores clássicos da literatura romântica. Na época de celebração de namorados ela é mais procurada, mas ao longo de todo o ano é um lugar belo e atraente para os turistas. -Imagem de Reissaamme por Pixabay
A cidade de Verona, na Itália, é o local onde se passa a história de Romeu e Julieta, um dos maiores clássicos da literatura romântica. Na época de celebração de namorados ela é mais procurada, mas ao longo de todo o ano é um lugar belo e atraente para os turistas. Imagem de Reissaamme por Pixabay
Verona fica no Norte da Itália, a 504 km da capital Roma. Á cidade ocupa uma área de 206,63 km² e tem cerca de 265 mil habitantes. -NordNordWest wikimedia commons
Verona fica no Norte da Itália, a 504 km da capital Roma. Á cidade ocupa uma área de 206,63 km² e tem cerca de 265 mil habitantes. NordNordWest wikimedia commons
Estudos mostram que a região já era habitada na Pré-História. A cidade foi ocupada primeiro por celtas e, depois, por romanos em meados do século I antes de Cristo e passou por diferentes domínios, entre eles os lombardos e os francos. Verona foi incorporada ao Reino de Itália em 1866. -FisioVerona domínio público
Estudos mostram que a região já era habitada na Pré-História. A cidade foi ocupada primeiro por celtas e, depois, por romanos em meados do século I antes de Cristo e passou por diferentes domínios, entre eles os lombardos e os francos. Verona foi incorporada ao Reino de Itália em 1866. FisioVerona domínio público
Os habitantes da região contavam com a fertilidade proporcionada pela existência do Rio Ádige. Ele é o segundo maior do país, depois do rio Pó. Além de Verona, o rio banha as cidades de Merano, Bolzano e Trento, na região do Véneto. Ele deságua no mar Adriático, após percorrer 112 quilômetros.-Imagem de Gianni Crestani por Pixabay
Os habitantes da região contavam com a fertilidade proporcionada pela existência do Rio Ádige. Ele é o segundo maior do país, depois do rio Pó. Além de Verona, o rio banha as cidades de Merano, Bolzano e Trento, na região do Véneto. Ele deságua no mar Adriático, após percorrer 112 quilômetros. Imagem de Gianni Crestani por Pixabay
Os romanos criaram um anfiteatro com capacidade para 30 mil pessoas que hoje pode receber 15 mil. Trata-se da Arena de Verona, conhecida pelas monumentais produções de ópera que até hoje são realizadas no local.-Imagem de Gianni Crestani por Pixabay
Os romanos criaram um anfiteatro com capacidade para 30 mil pessoas que hoje pode receber 15 mil. Trata-se da Arena de Verona, conhecida pelas monumentais produções de ópera que até hoje são realizadas no local. Imagem de Gianni Crestani por Pixabay
O dramaturgo William Shakespeare popularizou Verona ao ambientar uma de suas principais obras -
O dramaturgo William Shakespeare popularizou Verona ao ambientar uma de suas principais obras - "Romeu e Julieta" - na localidade. Um dos personagens da tragédia é Príncipe de Verona. Domínio público
"Romeu e Julieta" foi escrito entre 1591 e 1595, no começo da carreira literária de William Shakespeare, e fala sobre dois adolescentes que se amam e acabam tendo um destino trágico. Domínio público
A morte dos jovens acaba unindo suas famÃ­lias, que estavam em pÃ© de guerra. A peÃ§a ganhou muita popularidade na Ã©poca de Shakespeare e, ao lado de Hamlet, foi uma das suas obras mais propagadas em teatros pelo mundo. -DomÃ­nio pÃºblico
A morte dos jovens acaba unindo suas famÃ­lias, que estavam em pÃ© de guerra. A peÃ§a ganhou muita popularidade na Ã©poca de Shakespeare e, ao lado de Hamlet, foi uma das suas obras mais propagadas em teatros pelo mundo. DomÃ­nio pÃºblico
O filme
O filme "Romeu e Julieta", dirigido por George Cukor, em 1936, alavancou ainda mais a história criada por Shakespeare. O cinema de Hollywood já era uma sensação na época e o filme tinha astros de primeira grandeza em cena: Norma Shearer, Leslie Howard e John Barrymore, entre outros. Divulgação
Com o tempo, Verona passou a investir no turismo voltado para a lembrança de Romeu e Julieta. E o principal ponto de atração da cidade é a Casa de Julieta, na Vila Cappello. O imóvel tem uma sacada que é lembrada pelos fãs da obra: ali Julieta vê Romeu declamar juras de amor. -Imagem de TaniaSTS por Pixabay
Com o tempo, Verona passou a investir no turismo voltado para a lembrança de Romeu e Julieta. E o principal ponto de atração da cidade é a Casa de Julieta, na Vila Cappello. O imóvel tem uma sacada que é lembrada pelos fãs da obra: ali Julieta vê Romeu declamar juras de amor. Imagem de TaniaSTS por Pixabay
A casa pertencia a uma família de sobrenome Dal Cappello, que seria uma corruptela de Capuleto, o sobrenome da família de Julieta na ficção criada por Shakespeare. Ou seja, a casa caiu como luva como apelo turístico. - Andrea Bertozzi wikimedia commons
A casa pertencia a uma família de sobrenome Dal Cappello, que seria uma corruptela de Capuleto, o sobrenome da família de Julieta na ficção criada por Shakespeare. Ou seja, a casa caiu como luva como apelo turístico. Andrea Bertozzi wikimedia commons
No pátio da casa, fica uma estátua de bronze de Julieta e diz a lenda que todo visitante que tocar seu seio direito terá felicidade no casamento.-Veronika Bashak wikimedia commons
No pátio da casa, fica uma estátua de bronze de Julieta e diz a lenda que todo visitante que tocar seu seio direito terá felicidade no casamento. Veronika Bashak wikimedia commons
Quem visita Verona também gosta de passear pela Piazza Brà , ponto de encontro dos veroneses. A praça é cercada por edifícios históricos, como o Palácio Brà, sede da Prefeitura.-Rinina25 & Twice25 wikimedia commons
Quem visita Verona também gosta de passear pela Piazza Brà , ponto de encontro dos veroneses. A praça é cercada por edifícios históricos, como o Palácio Brà, sede da Prefeitura. Rinina25 & Twice25 wikimedia commons
Perto da Piazza Brà também fica o Arco de Gavi, construído pelos romanos no século I a.C. (um dos mais importantes monumentos arqueológicos da cidade).-Andrea Bertozzi wikimedia commons
Perto da Piazza Brà também fica o Arco de Gavi, construído pelos romanos no século I a.C. (um dos mais importantes monumentos arqueológicos da cidade). Andrea Bertozzi wikimedia commons
Outro ponto de grande interesse em Verona é a Torre dei Lamberti, localizada no Palazzo Della Ragione. Construída no século XII, foi sede administrativa da cidade por séculos e é um dos principais símbolos da cidade. Vista de longe, tem 84m de altura e 368 degraus.-Hurrijf - wikimedia commons
Outro ponto de grande interesse em Verona é a Torre dei Lamberti, localizada no Palazzo Della Ragione. Construída no século XII, foi sede administrativa da cidade por séculos e é um dos principais símbolos da cidade. Vista de longe, tem 84m de altura e 368 degraus. Hurrijf - wikimedia commons
O Castel Vecchio também é deslumbrante. Anteriormente chamado de San Martino, sua existência remonta ao século 8. Ele teve uma função defensiva e a Ponte Scaligero é de uso exclusivo para acesso ao castelo, servindo como rota de fuga sobre o rio Ádige. -Didier Descouens - wikimedia commons
O Castel Vecchio também é deslumbrante. Anteriormente chamado de San Martino, sua existência remonta ao século 8. Ele teve uma função defensiva e a Ponte Scaligero é de uso exclusivo para acesso ao castelo, servindo como rota de fuga sobre o rio Ádige. Didier Descouens - wikimedia commons
Verona tem igrejas e basílicas de grande importância para a Itália. Patrimônios de séculos que carregam a história de um país altamente voltado para a tradição cristã. Uma das principais é a Basílica de Santa Anastasia. -David Monniaux - wikimedia commons
Verona tem igrejas e basílicas de grande importância para a Itália. Patrimônios de séculos que carregam a história de um país altamente voltado para a tradição cristã. Uma das principais é a Basílica de Santa Anastasia. David Monniaux - wikimedia commons
O Centro Histórico de Verona foi declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO por seu patrimônio artístico e cultural.-collection by DanieleDF1995 wikimedia commons
O Centro Histórico de Verona foi declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO por seu patrimônio artístico e cultural. collection by DanieleDF1995 wikimedia commons
Para quem gosta de ambientes verdes, com plantas e árvores, o Jardim Giusti é um encantamento. Criado no século 16, fica perto da Piazza Isolo e é considerado um dos mais refinados exemplos de jardim italiano, com canteiros bem cuidados e com belos desenhos naturais. -Garden tourist wikimedia commons
Para quem gosta de ambientes verdes, com plantas e árvores, o Jardim Giusti é um encantamento. Criado no século 16, fica perto da Piazza Isolo e é considerado um dos mais refinados exemplos de jardim italiano, com canteiros bem cuidados e com belos desenhos naturais. Garden tourist wikimedia commons
Com tantos atrativos, Verona é uma das cidades mais fascinantes da Itália, principalmente para quem pretende unir história, cultura e romantismo! -Imagem de christophjkugler por Pixabay
Com tantos atrativos, Verona é uma das cidades mais fascinantes da Itália, principalmente para quem pretende unir história, cultura e romantismo! Imagem de christophjkugler por Pixabay

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