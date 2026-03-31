Morre Teresinha Soares, artista visual que debateu o corpo feminino, aos 99
Artista participou de três edições da Bienal de Sâo Paulo, a arte dela misturava erotismo e crítica, estimulando o debate sobre o corpo da mulher
compartilheSIGA
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu na madrugada desta terça-feira (31/3) a artista Teresinha Soares, que debateu o corpo feminino a partir de obras que mesclam erotismo e crítica. Ela tinha 99 anos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Teresinha quebrou o fêmur há cerca de três semanas, e estava internada no hospital Felício Rocho. Ela não se recuperou desde então, diz a filha, Valeska.
O velório será nesta quinta (2/4), das 9h às 13h, na Funeral House, na região Central de Belo Horizonte.
Teresinha marcou as décadas de 1960 e 1970 com uma produção voltada ao confronto. Suas colagens e instalações tinham caráter protestante, feminista, nunca conformado.
Leia Mais
Teresinha nasceu em Araxá (MG) mas cresceu em Belo Horizonte. Participou de três edições da Bienal de São Paulo e de várias outras grandes exposições no país.
Além de artista, foi a primeira mulher eleita vereadora na cidade em que nasceu.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Viúva de Britaldo Soares, que foi diretor jurídico do Estado de Minas e condômino dos Diários Associados, ela teve cinco filhos: Riza, Valeska, Carmela, Britaldo e Luiz Eugênio.