Telo Borges comanda show em homenagem a Lô

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

O Grande Teatro Cemig do Palácio das Artes se torna, nesta terça-feira (31/3), palco de uma grande celebração do Clube da Esquina, capitaneada por Telo Borges.

Ele recebe convidados ligados diretamente ao movimento ou que carregam sua herança, no show batizado “Klub – O Clube da Esquina por Telo Borges, banda e cordas”. O espetáculo integra música, narrativa e projeções audiovisuais.



Os convidados são Beto Guedes, Rogério Flausino, Sideral, Cláudio Venturini, Marina Machado, Bárbara Barcellos, Marcus Viana, Paulinho Pedra Azul, Saulo Laranjeira, Tavinho Moura e Murilo Antunes. Há espaço, ainda, segundo Telo, para outras “participações-surpresa”. O roteiro é composto por 10 pot-pourri em que ele costura canções consagradas do Clube da Esquina. O embrião de “Klub – O Clube da Esquina por Telo Borges, banda e cordas” foi um episódio fortuito.



“Eu estava navegando na internet e vi um produtor falando sobre um pot-pourri sertanejo, em junho do ano passado. Isso ficou na minha cabeça. Pensei que seria legal pegar músicas que fazem parte da minha vida e apresentar nesse formato, colando umas às outras”, conta. “Fiz isso pegando uma canção minha, uma do Milton e uma do Lô. Ficou ótimo, pensei que funcionaria com outras músicas”, diz.



Ele comentou a respeito com o produtor carioca Marcelo Sussekind, que ficou empolgado e propôs ampliar a ideia – em vez de simplesmente gravar um vídeo, fazer um show em um teatro grande, com convidados, banda e naipe de cordas executando arranjos assinados por Wagner Tiso. “Com essa pilha do Marcelo e com ele assumindo a produção artística, comecei a criar outros pot-pourri pensando em quais músicas casariam bem”, afirma.



Repertório

Dessa forma, suas três composições mais famosas – “Tristesse”, que ganhou um Grammy, “Vento de maio”, que Elis Regina gravou, e “Voa bicho”, incluída na trilha da novela “Chocolate com pimenta” – entraram no roteiro ao lado de outras, como “Canção da América”, “Travessia” e “Fé cega, faca amolada”, de Milton Nascimento, “Trem azul” e “Paisagem na janela”, de seu irmão Lô, cuja morte, em novembro do ano passado, quase foi motivo para a interrupção do projeto.



“Ele seria, naturalmente, um dos meus principais convidados. Com essa tragédia que foi a partida dele, perdi a graça de tudo, pensei que não ia mais cantar nem tocar nada. Ainda estamos todos de luto, mas, conversando com meus familiares e amigos, todos me estimularam a seguir com essa ideia, disseram que agora é que eu tinha que fazer mesmo, até como forma de homenagem ao Lô. Chamei os amigos de vida, meus e dele. O negócio foi tendo uma repercussão gigante”, afirma Telo.



Cada pot-pourri terá um ou dois convidados participando. “Já tenho um diálogo afinado com todos eles. Fui da banda do Beto Guedes por 12 anos; fui da banda do Cláudio Venturini também, é um irmão de muitos anos e, inclusive, temos um projeto com o qual viajamos o Brasil inteiro; Marcus Viana já integrou a banda do Lô; com Saulo Laranjeira, viajei por cinco anos; com Marina Machado também, na turnê de 'Pietá', do Milton; Sideral participou de um DVD que gravei”, cita.



O espetáculo é ilustrado por poemas de Murilo Antunes, Antenor Pimenta e Márcio Borges, bem como por pinturas assinadas por Fernando Pacheco, além de projeções audiovisuais que contam um pouco da história do Clube da Esquina, tudo acontecendo simultaneamente à execução das músicas.



A banda que acompanha Telo é formada por Beto Lopes (violão), Enéias Xavier (baixo), André “Limão” Queiroz (bateria) e Evan Megaro (teclados). O grupo se completa com um trio de cordas.

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“KLUB – O CLUBE DA ESQUINA POR TELO BORGES, BANDA E CORDAS”

Nesta terça-feira (31/3), às 20h30, no Grande Teatro Cemig do Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro – fone: 3236 7400). Ingressos para plateia 1 a R$ 250 (inteira) e R$ 125 (meia) e para plateia 2 a R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia); os ingressos para a plateia superior já estão esgotados.