Paul McCartney é banido de rede social por postar fotos do próprio show

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ex-Beatle Paul McCartney foi temporariamente banido da rede social Reddit ao tentar publicar, no último domingo (29/3), fotos e vídeos de um show realizado por ele em Los Angeles, nos Estados Unidos, no fim de semana. A apresentação, para cerca de 1.200 pessoas, tinha a proibição do uso de celulares.

Paul McCartney was banned on Reddit after posting photos/videos from his show at Fonda Theatre to his subreddit pic.twitter.com/hDmA0DYjUi — yeet (@Awk20000) March 30, 2026

O músico subiu ao palco do Fonda Theatre em uma série de shows intimistas e então compartilhou um link com registros da noite na conta da rede social, em uma página dedicada somente a publicações sobre o artista. McCartney escreveu: “Fonda Theatre – Conteúdo da Noite 1. Espero que tenham gostado do show ontem à noite”.

Ele explicou que, como a apresentação seguiu a política de “no phones” (sem celulares), quis divulgar imagens para que os fãs pudessem guardar e compartilhar lembranças do evento. Pouco depois da postagem, no entanto, a conta foi banida — possivelmente por violar regras relacionadas à privacidade ou ao compartilhamento de conteúdo do espetáculo. A publicação acabou sendo removida, embora o perfil tenha sido restaurado posteriormente.

A decisão gerou críticas entre usuários da plataforma, que apontaram um erro do moderador da página, por não identificar que se tratava do próprio Paul. Muitos consideraram exagerada a punição ao artista, destacando o caráter inusitado da situação.

“Ser banido por postar fotos do próprio show é coisa de lenda”, escreveu um usuário. “Imagine o ego necessário para banir um Beatle do próprio subreddit”, disse outro.

A conta de McCartney já havia sido utilizada anteriormente, em 2020, durante uma sessão de perguntas e respostas com fãs para divulgar o álbum “McCartney III”.

Show intimista e plateia estrelada

As apresentações no Fonda Theatre tiveram ingressos esgotados e reuniram cerca de 1.200 pessoas por noite. Entre os presentes, estavam nomes como Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Billie Eilish e o ex-companheiro de banda Ringo Starr.

No palco, McCartney apresentou um repertório que percorreu diferentes fases da carreira, incluindo clássicos dos The Beatles, como “Hey Jude” e “Let It Be”, além de sucessos da carreira solo e do grupo Wings.

Além da turnê intimista, Paul McCartney se prepara para lançar um novo álbum de estúdio, “The boys of Dungeon Lane”, previsto para 29 de maio. Será o primeiro disco inédito desde 2020 e traz influências da juventude do artista em Liverpool.

O primeiro single, “Days we left behind”, já foi divulgado e tem tom nostálgico, revisitando memórias da adolescência e do início da carreira do músico.

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