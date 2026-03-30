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Paul McCartney é banido de rede social por postar fotos do próprio show

Ex-Beatle publicou registros de apresentação intimista, mas postagem foi apagada e conta ficou indisponível temporariamente

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
30/03/2026 10:52

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Paul McCartney: O ex-Beatle foi condecorado em 1997 pela Rainha Elizabeth II pelos serviços prestados à música como Beatle e artista solo. Recebeu o título de Knight Bachelor.
Paul McCartney teve perfil banido ao publicar fotos do próprio show crédito: - Reprodução do Instagram @paulmccartney

O ex-Beatle Paul McCartney foi temporariamente banido da rede social Reddit ao tentar publicar, no último domingo (29/3), fotos e vídeos de um show realizado por ele em Los Angeles, nos Estados Unidos, no fim de semana. A apresentação, para cerca de 1.200 pessoas, tinha a proibição do uso de celulares. 

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O músico subiu ao palco do Fonda Theatre em uma série de shows intimistas e então compartilhou um link com registros da noite na conta da rede social, em uma página dedicada somente a publicações sobre o artista. McCartney escreveu: “Fonda Theatre – Conteúdo da Noite 1. Espero que tenham gostado do show ontem à noite”. 

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Ele explicou que, como a apresentação seguiu a política de “no phones” (sem celulares), quis divulgar imagens para que os fãs pudessem guardar e compartilhar lembranças do evento. Pouco depois da postagem, no entanto, a conta foi banida — possivelmente por violar regras relacionadas à privacidade ou ao compartilhamento de conteúdo do espetáculo. A publicação acabou sendo removida, embora o perfil tenha sido restaurado posteriormente.

A decisão gerou críticas entre usuários da plataforma, que apontaram um erro do moderador da página, por não identificar que se tratava do próprio Paul. Muitos consideraram exagerada a punição ao artista, destacando o caráter inusitado da situação.

“Ser banido por postar fotos do próprio show é coisa de lenda”, escreveu um usuário. “Imagine o ego necessário para banir um Beatle do próprio subreddit”, disse outro.

A conta de McCartney já havia sido utilizada anteriormente, em 2020, durante uma sessão de perguntas e respostas com fãs para divulgar o álbum “McCartney III”. 

 

Show intimista e plateia estrelada

As apresentações no Fonda Theatre tiveram ingressos esgotados e reuniram cerca de 1.200 pessoas por noite. Entre os presentes, estavam nomes como Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Billie Eilish e o ex-companheiro de banda Ringo Starr.

No palco, McCartney apresentou um repertório que percorreu diferentes fases da carreira, incluindo clássicos dos The Beatles, como “Hey Jude” e “Let It Be”, além de sucessos da carreira solo e do grupo Wings.

Além da turnê intimista, Paul McCartney se prepara para lançar um novo álbum de estúdio, “The boys of Dungeon Lane”, previsto para 29 de maio. Será o primeiro disco inédito desde 2020 e traz influências da juventude do artista em Liverpool.

O primeiro single, “Days we left behind”, já foi divulgado e tem tom nostálgico, revisitando memórias da adolescência e do início da carreira do músico.

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Paul McCartney lançou sua primeira gravação inédita em cinco anos e escolheu fazê-la de forma significativa. A faixa é totalmente silenciosa e, segundo o The Guardian, tem dois minutos e quarenta e cinco segundos, duração semelhante à de “With a Little Help from My Friends”. - - Reprodução do Instagram @paulmccartney
Paul McCartney lançou sua primeira gravação inédita em cinco anos e escolheu fazê-la de forma significativa. A faixa é totalmente silenciosa e, segundo o The Guardian, tem dois minutos e quarenta e cinco segundos, duração semelhante à de “With a Little Help from My Friends”. - Reprodução do Instagram @paulmccartney
“Temos que ter cuidado com isso, porque pode simplesmente tomar conta de tudo e não queremos que isso aconteça, principalmente para os jovens compositores e escritores para quem pode ser a única maneira de construir uma carreira”, disse McCartney sobre a IA -Reprodução/@paulmccartney
“Temos que ter cuidado com isso, porque pode simplesmente tomar conta de tudo e não queremos que isso aconteça, principalmente para os jovens compositores e escritores para quem pode ser a única maneira de construir uma carreira”, disse McCartney sobre a IA Reprodução/@paulmccartney
Não é de hoje que Paul McCartney demonstra preocupação com o avanço da IA na música. Ele e Elton John, inclusive, solicitaram ao governo do Reino Unido medidas mais rígidas para impedir que algoritmos usem obras de artistas sem permissão, além de defenderem uma legislação que restrinja o treinamento de IA com material protegido por direitos autorais. -Instagram/ @paulmccartney
Não é de hoje que Paul McCartney demonstra preocupação com o avanço da IA na música. Ele e Elton John, inclusive, solicitaram ao governo do Reino Unido medidas mais rígidas para impedir que algoritmos usem obras de artistas sem permissão, além de defenderem uma legislação que restrinja o treinamento de IA com material protegido por direitos autorais. Instagram/ @paulmccartney
McCartney, apesar de ainda fazer shows pelo mundo, tem uma empresa que cuida dos direitos autorais de vários artistas. -Ralph PH/Wikimedia Commons
McCartney, apesar de ainda fazer shows pelo mundo, tem uma empresa que cuida dos direitos autorais de vários artistas. Ralph PH/Wikimedia Commons
Além do ativismo contra a IA nas expressões artísticas, o cantor também é ativo na causa da preservação dos animais, e para reforçar seu posicionamento, segue uma alimentação totalmente vegetariana. -scott bauer wikimedia commons
Além do ativismo contra a IA nas expressões artísticas, o cantor também é ativo na causa da preservação dos animais, e para reforçar seu posicionamento, segue uma alimentação totalmente vegetariana. scott bauer wikimedia commons
No início de novembro, criticou o cardápio da COP30, realizada em Belém do Pará, por não ser integralmente vegetariano. Em carta assinada em parceria com a ONG Peta, ele afirmou que a pecuária responde por grande parte do desmatamento global e comparou a situação a “oferecer cigarros em uma palestra sobre prevenção de câncer”. -- Divulgação
No início de novembro, criticou o cardápio da COP30, realizada em Belém do Pará, por não ser integralmente vegetariano. Em carta assinada em parceria com a ONG Peta, ele afirmou que a pecuária responde por grande parte do desmatamento global e comparou a situação a “oferecer cigarros em uma palestra sobre prevenção de câncer”. - Divulgação
Saiba mais a seguir sobre a trajetória de James Paul McCartney, nascido em 18 de junho de 1942, em Liverpool, na Inglaterra, e reconhecido como uma das principais figuras do rock mundial. -Youtube/NFL
Saiba mais a seguir sobre a trajetória de James Paul McCartney, nascido em 18 de junho de 1942, em Liverpool, na Inglaterra, e reconhecido como uma das principais figuras do rock mundial. Youtube/NFL
Sua carreira começou a decolar quando formou parte da banda “Os Quarrymen
Sua carreira começou a decolar quando formou parte da banda “Os Quarrymen" em 1956, grupo originalmente formado por John Lennon e amigos da escola, cujo nome veio de um verso da canção da Quarry Bank High School. Wikimedia Commons/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
“Os Quarrymen” evoluíram e se tornaram os “Beatles” em 1960. A partir daí, ao lado de John Lennon, George Harrison e Ringo Starr, McCartney participou de uma formação que redefiniu a música popular e influenciou no desenvolvimento do rock. -Reprodução/@thebeatles
“Os Quarrymen” evoluíram e se tornaram os “Beatles” em 1960. A partir daí, ao lado de John Lennon, George Harrison e Ringo Starr, McCartney participou de uma formação que redefiniu a música popular e influenciou no desenvolvimento do rock. Reprodução/@thebeatles
O sucesso do grupo ultrapassou fronteiras, com mais de 600 milhões de discos vendidos e recordes na parada Billboard Hot 100. Entre suas canções mais conhecidas estão “Yesterday”, “Hey Jude”, “Let It Be”, “Here Comes the Sun” e “A Hard Day’s Night”. -Reprodução/@thebeatles
O sucesso do grupo ultrapassou fronteiras, com mais de 600 milhões de discos vendidos e recordes na parada Billboard Hot 100. Entre suas canções mais conhecidas estão “Yesterday”, “Hey Jude”, “Let It Be”, “Here Comes the Sun” e “A Hard Day’s Night”. Reprodução/@thebeatles
Na década de 1970, ele formou a banda Wings com Linda McCartney e Denny Laine, lançando sucessos como “Band on the Run”. -Capitol Records/Wikimedia Commons
Na década de 1970, ele formou a banda Wings com Linda McCartney e Denny Laine, lançando sucessos como “Band on the Run”. Capitol Records/Wikimedia Commons
Ao longo da carreira, McCartney lançou mais de 30 álbuns entre estúdio, compilações, ao vivo e projetos especiais, além de acumular 83 indicações ao Grammy, com 18 vitórias. -Divulgação
Ao longo da carreira, McCartney lançou mais de 30 álbuns entre estúdio, compilações, ao vivo e projetos especiais, além de acumular 83 indicações ao Grammy, com 18 vitórias. Divulgação
Entre suas músicas mais conhecidas estão “FourFiveSeconds”, “Say Say Say”, Ebony and Ivory”, “Let Me Roll It”, “Maybe I’m Amazed” e “Live and Let Die”. -MPL Communications
Entre suas músicas mais conhecidas estão “FourFiveSeconds”, “Say Say Say”, Ebony and Ivory”, “Let Me Roll It”, “Maybe I’m Amazed” e “Live and Let Die”. MPL Communications
Na vida pessoal, McCartney foi casado com Linda Eastman até 1998 e teve com ela três filhos: Mary, Stella e James, além de adotar Heather. Em 2011, casou-se com Nancy Shevell. -Reprodução/ BTV
Na vida pessoal, McCartney foi casado com Linda Eastman até 1998 e teve com ela três filhos: Mary, Stella e James, além de adotar Heather. Em 2011, casou-se com Nancy Shevell. Reprodução/ BTV
Curiosidade: Paul McCartney foi o primeiro integrante dos Beatles a receber o título de Sir. -wikimedia commons Raph_PH
Curiosidade: Paul McCartney foi o primeiro integrante dos Beatles a receber o título de Sir. wikimedia commons Raph_PH

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