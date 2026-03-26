Roteiro em Liverpool: 7 lugares que todo fã dos Beatles precisa conhecer

Para qualquer fã dos Beatles, visitar Liverpool é como entrar em um museu a céu aberto. A cidade no noroeste da Inglaterra não é apenas o berço do quarteto, mas um cenário vivo onde cada esquina conta uma parte da história de John, Paul, George e Ringo. Muito além das lojas de souvenirs, é possível respirar a atmosfera que inspirou algumas das canções mais famosas do mundo.

Explorar esses locais é uma jornada musical e afetiva que revela as origens modestas e a ascensão meteórica da banda. Um roteiro bem planejado permite reviver os primeiros acordes, as composições icônicas e a energia que transformou a música para sempre. Prepare-se para uma viagem inesquecível pelos lugares que definiram os Beatles.

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7 paradas obrigatórias em Liverpool

1. The Cavern Club

O clube onde a banda tocou 292 vezes entre 1961 e 1963 é o ponto de partida essencial. Embora o original tenha sido demolido em 1973, o clube foi reconstruído em 1984 na Mathew Street, em aproximadamente 75% do local original e utilizando 15.000 tijolos recuperados da demolição. A atmosfera continua vibrante, com música ao vivo o dia todo, celebrando o legado da banda e novos talentos.

2. The Beatles Story

Localizado no Albert Dock, este museu oferece a mais completa imersão na história da banda. Com réplicas de locais como o Cavern Club e os estúdios Abbey Road, a exposição narra a jornada do grupo desde a formação até a separação, utilizando áudio-guias, fotos raras e itens originais.

3. Penny Lane

A rua imortalizada na canção de Paul McCartney de 1967 realmente existe e mantém vários dos pontos citados na letra. Ao visitar a Penny Lane, você pode ver o "shelter in the middle of a roundabout" (abrigo no meio da rotatória) e a barbearia. É uma experiência surreal caminhar pelo cenário de uma música tão icônica.

4. Strawberry Field

O local era um antigo orfanato do Exército da Salvação, perto da casa de infância de John Lennon, onde ele costumava brincar. Hoje, o famoso portão vermelho foi substituído por uma réplica, mas o original está em exibição. O espaço foi reaberto como uma atração turística com um centro de visitantes, jardins e uma exposição sobre a vida de Lennon.

5. Casas de infância de Lennon e McCartney

É possível visitar as casas onde John Lennon (em Mendips, 251 Menlove Avenue) e Paul McCartney (em 20 Forthlin Road) passaram a infância e compuseram suas primeiras canções. Os imóveis são preservados pelo National Trust e os passeios guiados oferecem um vislumbre íntimo do início da parceria musical mais importante do século 20.

6. Estátua dos Beatles no Pier Head

Inaugurada em 2015, a estátua de bronze em tamanho real dos quatro membros da banda caminhando ao longo da orla de Liverpool se tornou um dos cartões-postais da cidade. Localizada em frente ao rio Mersey, é o lugar perfeito para uma foto clássica e para sentir a grandiosidade do legado do grupo.

7. Casbah Coffee Club

Muitas vezes esquecido pelos turistas, o Casbah é considerado por alguns como o verdadeiro berço dos Beatles. Era o porão da casa de Mona Best, mãe do baterista original, Pete Best. O local permanece exatamente como era nos anos 60, com pinturas feitas pelos próprios membros da banda nas paredes e no teto. Uma visita ao clube é uma viagem autêntica no tempo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.