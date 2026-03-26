Aos 83 anos, Paul McCartney anuncia lançamento de novo álbum
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A lenda britânica Paul McCartney, de 83 anos, anunciou nesta quinta-feira (26) o lançamento de um novo álbum em 29 de maio, o primeiro desde dezembro de 2020, junto da divulgação de um single carregado de nostalgia.
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Este disco de 14 faixas, titulado "The Boys Of Dungeon Lane", revive as lembranças de sua juventude em Liverpool, no noroeste da Inglaterra, e os primeiros anos dos Beatles, antes do grupo, formado em 1960, alcançar a fama mundial.
"Dungeon Lane" é um lugar situado perto da casa onde ele passou a infância, nos arredores desta cidade.
Uma primeira faixa lançada nesta quinta-feira, "Days We Left Behind", é marcada por esta melancolia.
O álbum reunirá várias novas canções de amor, assim como reflexões do artista sobre o período anterior à sua ascensão à fama.
"São simplesmente muitas lembranças de Liverpool", comenta o cantor em seu site.
"Muitas vezes me pergunto se só estou escrevendo sobre o passado, mas então digo a mim mesmo: 'Como poderia escrever sobre outra coisa?'", acrescenta.
Neste álbum, o artista relata suas primeiras aventuras ao lado de George Harrison e John Lennon, muito antes da 'Beatlemania'.
O trabalho neste disco, produzido pelo americano Andrew Watt (que colaborou com Elton John e Lady Gagá), começou há aproximadamente cinco anos.
"The Boys of Dungeon Lane" é descrito como musicalmente "eclético".
Paul McCartney toca vários instrumentos nas faixas do álbum e explora diferentes estilos.
O artista lançou seu primeiro álbum solo, "McCartney", em 1970, após a separação dos Beatles.
O cantor também gravou sete álbuns de estúdio com o grupo Wings, formado junto com sua falecida esposa, Linda McCartney, e o ex-guitarrista dos Moody Blues, Denny Laine.
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