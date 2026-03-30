Guns N’ Roses anuncia mudança na formação às vésperas do show no Brasil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
A bandaGuns N' Roses anunciou, na última sexta-feira (27/3), a saída da tecladista Melissa Reese, poucos dias antes do início da turnê mundial de 2026. Segundo comunicado oficial, a decisão ocorreu por “motivos pessoais imprevistos”, sem mais detalhes. A banda se apresenta no Brasil no mês de abril.
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Melissa integrava o grupo desde 2016, quando passou a acompanhar a turnê de reunião “Not in This Lifetime…”. Ao longo dos anos, ela se consolidou como peça importante nas apresentações ao vivo, atuando nos teclados, sintetizadores, programação eletrônica e backing vocals. A musicista também marcou a história da banda ao se tornar a primeira mulher integrante fixa do grupo.
A mudança na formação ocorre às vésperas da nova série de shows, que começou no último sábado (28/3), no México, e segue por países da América do Sul. Até o momento, não há confirmação sobre uma possível substituição. Existe a possibilidade de que o também tecladista Dizzy Reed assuma sozinho as funções durante a turnê.
Axl Rose completa 64 anos em 6 de fevereiro de 2026, em um ano que marca mais uma turnê mundial do Guns N’ Roses. Porém, no Brasil, o show previsto para 10 de abril no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, foi cancelado por questões logísticas da produção.
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Axl Rose completa 64 anos em 6 de fevereiro de 2026, em um ano que marca mais uma turnê mundial do Guns N’ Roses. Porém, no Brasil, o show previsto para 10 de abril no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, foi cancelado por questões logísticas da produção.Raph PH wikimedia commons
As demais apresentações no Brasil seguem sem alterações e incluem shows em Porto Alegre, São Paulo, São José do Rio Preto, Vitória, Salvador, Fortaleza, São Luís e Belém, todos programados para abril.
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As demais apresentações no Brasil seguem sem alterações e incluem shows em Porto Alegre, São Paulo, São José do Rio Preto, Vitória, Salvador, Fortaleza, São Luís e Belém, todos programados para abril.- Divulgação / gunsnroses.com
Além disso, recentemente, divulgaram um vídeo raro de um show de 2 de agosto de 1987, em Los Angeles, que mostra o grupo antes da fama mundial. As imagens foram registradas por Marc Canter e parte do material já havia aparecido em 2008 como material bônus do livro Reckless Road.
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Além disso, recentemente, divulgaram um vídeo raro de um show de 2 de agosto de 1987, em Los Angeles, que mostra o grupo antes da fama mundial. As imagens foram registradas por Marc Canter e parte do material já havia aparecido em 2008 como material bônus do livro Reckless Road.- Divulgação / gunsnroses.com
Formada em 1985, a banda teve Axl Rose como vocalista, um de seus fundadores e único integrante constante desde a formação.
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Formada em 1985, a banda teve Axl Rose como vocalista, um de seus fundadores e único integrante constante desde a formação.Wikimedia Commons / Raph_PH
Nascido William Bruce Rose Jr., em 6 de fevereiro de 1962, em Lafayette, Indiana, foi criado pelo padrasto e usou seu sobrenome por anos. Apenas aos 17 anos descobriu a própria origem ao encontrar documentos em casa. Foi quando decidiu retomar o sobrenome Rose.
-Reprodução Youtube"
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Nascido William Bruce Rose Jr., em 6 de fevereiro de 1962, em Lafayette, Indiana, foi criado pelo padrasto e usou seu sobrenome por anos. Apenas aos 17 anos descobriu a própria origem ao encontrar documentos em casa. Foi quando decidiu retomar o sobrenome Rose.Reprodução Youtube
Sua juventude foi marcada por problemas com a lei. Após episódios de detenções por embriaguez em público e agressão, se mudou para Los Angeles em 1982 em busca de novas oportunidades.
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Sua juventude foi marcada por problemas com a lei. Após episódios de detenções por embriaguez em público e agressão, se mudou para Los Angeles em 1982 em busca de novas oportunidades. Reprodução Youtube
Pouco depois, integrou a banda AXL e, impactado pela experiência musical, adotou legalmente o nome W. Axl Rose.
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Pouco depois, integrou a banda AXL e, impactado pela experiência musical, adotou legalmente o nome W. Axl Rose.Reprodução Youtube
No início da carreira, se sustentou com trabalhos temporários enquanto participava de grupos como Rapid Fire, L.A. Guns e Hollywood Rose.
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No início da carreira, se sustentou com trabalhos temporários enquanto participava de grupos como Rapid Fire, L.A. Guns e Hollywood Rose. Wikimedia Commons / Kreepin Deth
Posteriormente formou o Guns N’ Roses, que lançou em 1987 o álbum de estreia “Appetite for Destruction”.
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Posteriormente formou o Guns N’ Roses, que lançou em 1987 o álbum de estreia “Appetite for Destruction”. Divulgação/gunsnroses.com
O sucesso comercial veio quase um ano depois, impulsionado pelo single “Sweet Child O’ Mine”, de 1988, que alcançou o primeiro lugar nas paradas dos Estados Unidos.
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O sucesso comercial veio quase um ano depois, impulsionado pelo single “Sweet Child O’ Mine”, de 1988, que alcançou o primeiro lugar nas paradas dos Estados Unidos.Reprodução Youtube
Com o crescimento da popularidade da banda, Rose se tornou um dos vocalistas mais conhecidos do rock e apareceu sozinho na capa da Rolling Stone em 1989. Ao mesmo tempo, atrasos em apresentações e comportamentos imprevisíveis contribuíram para uma reputação polêmica.
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Com o crescimento da popularidade da banda, Rose se tornou um dos vocalistas mais conhecidos do rock e apareceu sozinho na capa da Rolling Stone em 1989. Ao mesmo tempo, atrasos em apresentações e comportamentos imprevisíveis contribuíram para uma reputação polêmica.Flickr / Carlos Varela
Em 1994, conflitos internos e rupturas com integrantes, incluindo Slash, levaram Rose a se afastar da vida pública enquanto trabalhava em novos projetos musicais.
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Em 1994, conflitos internos e rupturas com integrantes, incluindo Slash, levaram Rose a se afastar da vida pública enquanto trabalhava em novos projetos musicais. - Divulgação / gunsnroses.com
Após anos de adiamentos, “Chinese Democracy” foi lançado em 2008, seguido por turnês entre 2009 e 2011 com uma nova formação.
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Após anos de adiamentos, “Chinese Democracy” foi lançado em 2008, seguido por turnês entre 2009 e 2011 com uma nova formação. Flickr / Ed Vill
Em 2012, o Guns N’ Roses foi incluído no Rock and Roll Hall of Fame, cerimônia da qual Rose optou por não participar.
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Em 2012, o Guns N’ Roses foi incluído no Rock and Roll Hall of Fame, cerimônia da qual Rose optou por não participar. Raph PH wikimedia commons
Em 2015,se reconciliou com Slash e, no ano seguinte, se reuniu com ele e Duff McKagan para a turnê Not in This Lifetime…, que se tornou um grande sucesso comercial. Desde então, a banda realizou diversas turnês e lançou singles como “Absurd”, “Hard Skool”, “Perhaps” e “The General”.
-Reprodução Youtube"
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Em 2015,se reconciliou com Slash e, no ano seguinte, se reuniu com ele e Duff McKagan para a turnê Not in This Lifetime…, que se tornou um grande sucesso comercial. Desde então, a banda realizou diversas turnês e lançou singles como “Absurd”, “Hard Skool”, “Perhaps” e “The General”. Reprodução Youtube
A vida amorosa de Rose também foi marcada por episódios turbulentos. Em 1990, se casou com Erin Everly, mas o casamento foi anulado em 1991.
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Podcast Cortes [LEGENDADO]"
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A vida amorosa de Rose também foi marcada por episódios turbulentos. Em 1990, se casou com Erin Everly, mas o casamento foi anulado em 1991. Youtube/
Podcast Cortes [LEGENDADO]
No mesmo ano, iniciou um relacionamento com a modelo Stephanie Seymour, com quem ficou noivo em 1993 antes de uma separação conturbada que resultou em disputas judiciais resolvidas posteriormente fora dos tribunais.
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No mesmo ano, iniciou um relacionamento com a modelo Stephanie Seymour, com quem ficou noivo em 1993 antes de uma separação conturbada que resultou em disputas judiciais resolvidas posteriormente fora dos tribunais.Wikimedia Commons / Jeremiah Garcia
Ao longo da trajetória, Rose enfrentou períodos de forte estresse e dificuldades emocionais, incluindo um episódio de overdose de analgésicos em 1986 que inspirou a música “Coma”.
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Ao longo da trajetória, Rose enfrentou períodos de forte estresse e dificuldades emocionais, incluindo um episódio de overdose de analgésicos em 1986 que inspirou a música “Coma”.Divulgação