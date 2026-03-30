Guns N’ Roses anuncia mudança na formação às vésperas do show no Brasil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A banda Guns N' Roses anunciou, na última sexta-feira (27/3), a saída da tecladista Melissa Reese, poucos dias antes do início da turnê mundial de 2026. Segundo comunicado oficial, a decisão ocorreu por “motivos pessoais imprevistos”, sem mais detalhes. A banda se apresenta no Brasil no mês de abril.

Melissa integrava o grupo desde 2016, quando passou a acompanhar a turnê de reunião “Not in This Lifetime…”. Ao longo dos anos, ela se consolidou como peça importante nas apresentações ao vivo, atuando nos teclados, sintetizadores, programação eletrônica e backing vocals. A musicista também marcou a história da banda ao se tornar a primeira mulher integrante fixa do grupo.

A mudança na formação ocorre às vésperas da nova série de shows, que começou no último sábado (28/3), no México, e segue por países da América do Sul. Até o momento, não há confirmação sobre uma possível substituição. Existe a possibilidade de que o também tecladista Dizzy Reed assuma sozinho as funções durante a turnê.

No Brasil, a banda liderada por Axl Rose tem nove apresentações confirmadas a partir de abril. O grupo passa por oito estados:

1º/4 - Porto Alegre (RS): Estádio Beira-Rio

4/4 - São Paulo (SP): Monsters of Rock (Allianz Parque)

7/4 - São José do Rio Preto (SP): Alberto Bertelli Lucatto

9/4 - Campo Grande (MS): Autódromo Orlando Moura

12/4 - Cariacica/Vitória (ES): Estádio Estadual Kleber José de Andrade

15/4 - Salvador (BA): Arena Fonte Nova

18/4 - Fortaleza (CE): Arena Castelão

21/4 - São Luís (MA): Estádio Governador João Castelo

25/4 - Belém (PA): Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão)

A apresentação que estava prevista para o Rio de Janeiro, no dia 10, foi cancelada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia