5 artistas internacionais aguardados no Brasil em 2026

Embora o calendário oficial de shows de 2026 ainda esteja em aberto, alguns artistas internacionais já confirmaram o Brasil na agenda deste ano, causando expectativa nos fãs brasileiros. Confira cinco artistas e bandas que se apresentarão no país neste ano.

Harry Styles

Desde sua última passagem pelo Brasil, em 2022, o artista era um dos mais aguardados para voltar ao país. Styles retornará em quatro datas distintas em São Paulo, nos dias 17, 18, 21 e 24 de julho. A turnê do seu novo disco de estúdio, “Kiss all the time. Disco, occasionally”, passará por mais de 50 cidades ao redor do mundo.

Tyler, the Creator

O rapper americano se apresentará em 22 de março, no Lollapalooza, que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O artista será headliner e encerrará o festival trazendo a tour de seu álbum mais recente “Chromakopia”, lançado em 2024.

Sabrina Carpenter

Após o sucesso do álbum “Short n' sweet”, de 2024, e o “Man's best friend”, de 2025, uma das artistas mais reconhecidas da década retorna ao país, também no festival Lollapalooza. Com hits como “Expresso” e “Please please please”, Carpenter se apresentará no dia 20 de março como headliner do festival.

The Weeknd

Abel Tesfaye, artista por trás do The Weeknd, trará três shows de sua turnê "After hours til dawn Stadium tour" para o Brasil. Dentre eles, duas datas serão em São Paulo, nos dias 30 de abril e 1º de maio, e uma no Rio de Janeiro, em 26 de abril. A última vez do cantor no Brasil foi em 2024, e o espetáculo se destacou pela estrutura.

Guns N' Roses

Após o sucesso da última turnê, a banda se apresentará no Brasil com oito shows solo e a presença como headliner no Monsters of Rock em São Paulo. A turnê passará por diversas cidades, incluindo Porto Alegre, São José do Rio Preto, Vitória, Salvador, Fortaleza, São Luís e Belém.

